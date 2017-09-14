|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:17
_hunter написав: Vadim_ написав:
Це офіційне ?
Официальние некуда:
допоміжний орган Кабінету Міністрів України
Смешнее некуда
Vadim_
Повідомлень: 4079
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:29
katso написав:
Про капитуляцию (из тлг):
Эволюция «капитуляции»
...
Турбопатріоти просто маніпулюють цим словом, називаючи ВСЕ що їм не подобається капітуляцією
. Ось і все.
Війна вже 100% завершиться капітуляцією України для будь-якого істинного турбопатріота. Варіанти "не капітуляції" вже навіть не звучать з уст Зеленського.
Вже десь 2 роки як у турбопатріотів є всього 2 варіанти - або капітуляція або продовження війни. Так як капітуляція не підходить, то залишається єдиний варіант - продовження війни.
І по суті це все що запропонували турбопатріоти за 15000 сторінок на цій гілці.
andrijk777
Повідомлень: 6942
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:38
andrijk777 написав: katso написав:
Про капитуляцию (из тлг):
Эволюция «капитуляции»
...
Турбопатріоти просто маніпулюють цим словом, називаючи ВСЕ що їм не подобається капітуляцією
. Ось і все.
Війна вже 100% завершиться капітуляцією України для будь-якого істинного турбопатріота. Варіанти "не капітуляції" вже навіть не звучать з уст Зеленського.
Вже десь 2 роки як у турбопатріотів є всього 2 варіанти - або капітуляція або продовження війни. Так як капітуляція не підходить, то залишається єдиний варіант - продовження війни.
І по суті це все що запропонували турбопатріоти за 15000 сторінок на цій гілці.
Як каже Славентій із БТС "справжні патріоти неньки в азилі"
Комент з просторів ютуба:
Цель Трампа не " помирить "Украину с Россией. Цель Трампа спасти Украину от полного краха. Но не из человеколюбия или добрых побуждений, а просто как инструмент давления на Россию ( который может ещё пригодиться ).
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 20 лис, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41506
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:45
Генерали США схилятимуть Зеленського до угоди з росією. Зустріч з ними сьогодні у другій половині дня — РБК-Україна
Видання пише, що мирний план для України, розроблений США та рф спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення росії у світову економіку та відмову України від членства в НАТО.
Banderlog
Повідомлень: 3984
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 106 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:49
❗️Українські АЕС серйозно втрачають потужність: Хмельницька та Рівненська станції вимушено зменшили генерацію, — МАГАТЕ.
Три АЕС (включно з Південно-Українською) відключені від високовольтних ліній електропередач після обстрілу рф. 4 з 9 реакторів скинули оберти.
Xenon
Повідомлень: 5553
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:51
Banderlog написав:
Генерали США схилятимуть Зеленського до угоди з росією. Зустріч з ними сьогодні у другій половині дня — РБК-Україна
Видання пише, що мирний план для України, розроблений США та рф спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення росії у світову економіку та відмову України від членства в НАТО.
А с помощью чего они планируют его "схилять"?
Орально или может инструменты какие задействуют?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1013
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:51
Banderlog написав:
Генерали США схилятимуть Зеленського до угоди з росією. Зустріч з ними сьогодні у другій половині дня — РБК-Україна
Видання пише, що мирний план для України, розроблений США та рф спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення росії у світову економіку та відмову України від членства в НАТО.
Містер "К" зливший план Уіткофа Аксіос - це Кириленко. Гарна робота, не задарма гроші отримує. Але ЄС вже озвучило що на зустрічах будь-яких планів має бути Україна і ЄС
stm
Повідомлень: 6094
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:54
katso
1. Мінські угоди передбачали поступки обох сторін, але ерефія наполягала на виконанні в першу чергу саме українських, і я слухав російських блогерів, вони всі як один запевнювали аудиторію, що опісля поступки зі сторони росії виконані не будуть, зокрема передача контролю над кордоном. Один прямо висловився, що за Мінських домовленостей роль Донбаса - гиря на нозі України, для подальшого її захоплення.
2. Є наявний історичний приклад Чехії в подібній ситуації, яка погодилась на тогочасні "Мінські домовленості". Згодом Германія ввела війська і захопила її повністю. Те саме сталося б і з Україною, і обмеження армії - передумова для цього. Нагадаю, після півтисячі років перебування у германському світі, четверть населення Чехії вважало себе німцями, 85% населення - німецькомовне, уся вища освіта - на німецькій, чеська мова - лише по глухим селам. Германія після окупації перейменувала Чехію по-своєму в Богемію, так би й росія зробила, в Малоросію.
3. "Украины и украинцев в будущем не должно существовать!" - О. Матвєйчев (депутат Госдуми), - оце і є мета російської влади, і любі домовленості для неї є лише проміжними ланками. Захопленням Дебальцево після перших Мінських домовленостей росія відразу показала як вона взагалі буде виконувати будь-які домовленості.
Востаннє редагувалось olmyb
в Чет 20 лис, 2025 13:00, всього редагувалось 1 раз.
olmyb
Повідомлень: 123
З нами з: 08.09.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 40 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:55
То что Европа вякает сейчас про необходимость своего присутствия в переговорном процессе
это закладка чтобы потом скинуть поматросенную Украину с трека евроинтеграции
все прахом пошло
fox767676
Повідомлень: 4751
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 12:59
stm написав:
ЄС вже озвучило що на зустрічах будь-яких планів має бути Україна і ЄС
Єс в цій схемі відведена роль лошар. Як і нам. Раньше треба було думати. І чим далі це продовжиться тим більше ми влетим. Час фіксувати убитки був іще в березні...
Banderlog
Повідомлень: 3984
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 106 раз.
