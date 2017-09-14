RSS
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:20

Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:28

  барабашов написав:Мадам Флер, а может решительное вступление "до лав ЗСУ" ваших М22-60 поможет переломить ситуацию?

Барабашка. я до вас приєднаюся, лише повідомте, з якого окопу ви пишете;)
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:53

  fler написав:
  барабашов написав:Мадам Флер, а может решительное вступление "до лав ЗСУ" ваших М22-60 поможет переломить ситуацию?

Барабашка. я до вас приєднаюся, лише повідомте, з якого окопу ви пишете;)

С фатихского
По Корану неверных не с окопа как баранов режут.
Перед "прыеднанням" фото в бикини обязательно.
Да, кстати, а вы сапёрной лопаткой владеете?
Ваш одноухылянтец по партии Кулеба Томагавков не привезёт.
И норма выработки для дамы это прикопать с гарантией ваших улюбленных штурмовиков Юзика с Колываном - 2 куба промёрзшего гранита на каждого.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:.............
Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине.
Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал.
Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.

Богодухівський район, село Городнє, сімейна винарня в процесі отримання ліцензії
І взагалі можете почитати
https://vivat.com.ua/blog/interview-ann ... yanchenko/

Винарню гугл не находит.
Интервью прочитал. Спасибо. Но информации там мало и не противоречит тому, что я написал. Надо будет поинтересоваться её книгой.
Та винарня ще без ліцензії. Просто попалася якось
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я уж не говорю о наших политиканах, которые практически на каждых выборах возбуждали национальный вопрос и вместо укрепления единства Украины способствовали её расколу.

Вибачаюсь що влажу, але памятаю як в Криму постійно паслись Вітренко, Медведчук, Симоненко, Янукович і навіть мер Москви Лужков.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Вибачаюсь що влажу, але памятаю як в Криму постійно паслись Вітренко, Медведчук, Симоненко, Янукович і навіть мер Москви Лужков.


А у Києві пасся фаріонщик Бігор, який за першого же шухєру мерщій чухнув до антибандерівської Польщі
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:28

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Можете считать, что это всё "байки із соцмереж"
якщо це не байки, ви ж зможете привести як доказ який-небудь приклад випадку штрафу за звертання російською до покупця, який сам розмовляв російською? По ідеї, такий випадок мав викликати резонанс, як мінімум локальний.

та немає таких випадків. але так, продавчині вже починають спілкуватися українською (хоча їм важкувато, але такі вимоги) - але тут ЛАДа вже бомбить. здається, йому особисто не подобається, коли з ним українською спілкуються 8)
  _hunter написав:По _новому_ закону - стали повынни. Раньше "почему-то" были не повынни
а в чому проблема? Так, повинні. Українець в Україні не зобовʼязаний вчити іншу мову, крім української, щоб купити хліба в магазині або проїхати на таксі. В сфері обслуговування - будьте ласкаві знати державну мову. Все ж таки, три десятки років минуло, як вона державна.
Поправте, якщо я не правий, але ви зараз не в Україні знаходитесь? У країні вашого перебування чи може таксист не відповідати державною мовою на запитання пасажира? І це буде нормально, ліцензію у нього не заберуть?

в інших країнах в них питань немає. ані в Німеччині, ані в Польщі.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:31

  fler написав:"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.

Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?

Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."

Є такий полякоінфоциган - Петро Пульпа.
Так він вчора сказав що з Європою так не можна розмовляти, бо прикрутять й ту допомогу що є, а може й навіть антиукраїнські погроми почнуться.
До вашої гадалки не треба ходити, щоб передбачити що сепаратний мир з Москвою скоріш за все призведе до різького погіршення стосунків з ЄС, зупинки євроінтеграційного треку.
Але яка альтернатива ? Воювати ще роки у відчайдушній надії що хоча б частинку ЗУ приймуть до Західного Світу?
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:
  thenewepic написав:sergey_stasyuk555

це просто нагла брехня. Це що, якась рашистська консерва розкрилася? Іншої причини поширювати такі дебільні фейки не бачу.

він вже давно викрився й постійно таку маячню пише

шаман - ти ху_йло, яке пропонувало вбивати українців.
так що не пи** про маячню.

а ну марш на своє місце, на ..Рашу. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 12:34

  fler написав:
  барабашов написав:Мадам Флер, а может решительное вступление "до лав ЗСУ" ваших М22-60 поможет переломить ситуацию?

Барабашка. я до вас приєднаюся, лише повідомте, з якого окопу ви пишете;)

не з окопу, а з підвалу. :D

й потреби приєднуватися немає - в тому, у що грає Барабан, жінки не потрібні :lol:
