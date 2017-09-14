RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1591515916159171591815919>
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:12

  _hunter написав:
  Shaman написав: В США при навчанні дітей не перевіряють законність перебування батьків

Просто требуют прописку :lol:

"прописку"? в США? напевне, щоб прописка у паспорті була? :lol: смішний ти
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10594
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:20

Schmit
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:33

  wild.tomcat написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Дядя- ти дебіл кінчений.
И об этом уже все знают.
який приклад радянської аргументованої відповіді. ;)
й ця людина каже про особистості, ввічливість та звертання на ти :lol:
схоже, що цей персонаж вже забуває що він писав декілька тижнів тому, а саме як він поважає будівельника і як не поважає ще когось там. он яка повага виявляється, отакий круть верть :mrgreen:
Не шукайте в проплаченого пропагандона - поваги до когось..
Він 30 срібляників отримав - він буде їх відробляти
Тому його тут так багато..
Адже коли пишуть Патріоти яким болить ... то зрозуміло чому вони це роблять і роблять БЕЗКОШТОВНО
а коли якийсь нЄ всьО тАк АднАзнАчнА сидить на форумі ледве не більше від усіх інших - то тут вже й виникають питання
А чому?
Давайте розглянемо
Які аргументи використовує педерація у війні..
1 Армія
2 Мова
3 Релігія...
І якщо це роблять педераційники - то виявляється що так можна...
Як тільки те саме ПІСЛЯ початку агресії яка привела до територіальних втрат в 2014 році, активно почали використовувати ми
Зменшення впливу російської мови , визгнання не українською церкви московського патріархату і побудова ЗСУ..
так відразу й почалось
в Харкові зменшили кількість шкіл російською... але те що їх обнулили українською в Криму - це виявляється не силовий метод
Україна отримала Томос... - а те що священники МПЦ оправдують агресію - не помічає
Україна не в стані утримувати Армію....

Далі продовжувати.
Тому скиньте рожеві окуляри
Громадянин України під час агресії росії не може ставитись толерантно(навіть нейтрально) до росії...
Але агент педерації під прикриттям - зобовязаний це робити , інакше то не заплатять.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27356
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:34

Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. ......

И я снова напомню про Индию...
Щоб не виглядати, як папуга поцікавтеся їх історією, як вони до цього дійшли і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37011
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8273 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:37

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: В США при навчанні дітей не перевіряють законність перебування батьків

Просто требуют прописку :lol:

"прописку"? в США?

Ну да: просто так в любую школу не получится вломиться.
What paperwork do I need?

Each school district has its own registration form when you enroll your child in school. You can find the form on the school district’s website. You can also go to the school and talk to the school secretary. The necessary paperwork might include:

Proof of residency in the school district. This means you have to prove you live in your house or apartment. Examples of proof of residency are a signed apartment lease, a bank statement, or a utility bill with an address. This is to show that you live in a neighborhood near the school.
Proof of age. For example, a birth certificate or passport with your child’s birthday.
_hunter
 
Повідомлень: 10999
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:38

Shaman
Несколько вопросов к вам.
1. Вы "не заметили", что мой ответ будивельнику был прямой цитатой из его поста? Или вас смутило то, что там не стояли кавычки? Мне надоело молча выслушивать оскорбления прапора. Ему вы почему-то ни разу замечание не сделали.
2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?
3. "С 1 апреля 2025 года все дети-иностранцы при поступлении в школы обязаны проходить тестирование по русскому языку." и что дальше? Их не принимают в школу? Принимают в отдельные классы? Обязывают выучить язык?
Само по себе тестирование реально нужно, важно, что делается дальше. В Германии, например, тоже есть интеграционные классы. И в гимназию со слабым..., даже не так - с недостаточно хорошим знанием немецкого тоже не возьмут.
И всё-таки интересно, сколько это "чимало" таких детей?
И да, связь преступности мигрантов со знанием русского языка не уловил.
И Трамп тоже обвиняет мигрантов в переступности. Как и европейские правые.
4. Я не знаю, когда в детсадах ввели обязательную укр. мову. И не все дети ходят в садики, хотя бы потому, что их не хватает. И у нас детсады уже давно не работают - то ковид, а с 24.02.2022 сами знаете.
5. Мне все же не очень понятно, откуда такой интерес к тому, что делают в РФ. Готовитесь жить под их властью?
6. Путина за то, что он угнетает нац. языки вы резко осуждаете, а у нас нормально? Русский у нас называли родным языком больший % населения, чем тот же татарский или чеченский в РФ.
И, кстати, и сегодня в Татарстане "Государственные языки - татарский, русский".
И чатжпт говорит, что:
По данным Правительства РТ, показатель обучения на родном татарском языке в школах оценён в 52,2% (это, видимо, доля тех, кто получает воспитание и обучение именно на татарском, а не только изучает язык как предмет).
Хотя в 2017 обязательное изучение отменено и это, конечно, влияет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 23 лис, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37609
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:40

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. ......

И я снова напомню про Индию...
і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи

Вы на что-то конкретное намекаете? Потому как english они так и не запретили...
(предыдущий пост из-за этого же удалили?)
_hunter
 
Повідомлень: 10999
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5910074:Faceless"]Це набагато більш рання і довга політика, що тягнулася ще з рі. ......

И я снова напомню про Индию...
Щоб не виглядати, як папуга поцікавтеся їх історією, як вони до цього дійшли і наскільки в них "загоїлися рани" від колоніальної епохи

Вы на что-то конкретное намекаете? Потому как english они так и не запретили...
(предыдущий пост из-за этого же удалили?)[/quote]Поцікавтеся темою і не пишіть дурниці.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37011
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8273 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37011
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8273 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 14:52

  Faceless написав:Поцікавтеся темою і не пишіть дурниці.

Ладно, про Индию не хотите говорить - возьмем Японию.
_hunter
 
Повідомлень: 10999
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1591515916159171591815919>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 158137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 354279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1045787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10096)
23.11.2025 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.