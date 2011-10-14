а є певні рухи, особливо в готівці. готівка довгий час перебувала на рівні 800 ярдів грн, а з квітня почала зростати в жовтні таки досягла рівня 900 ярдів. тобто зростання на рівні 12% за півроку.
й в листопаді ще 10 ярдів грн в готівку вже перейшло
безготівка завдяки інтервенціям перебуває на більш стабільному рівні, хоча й коливається в 2025 році в діапазоні 700-800 ярдів грн, жовтень - 774 ярди, хоча зараз трохи припала. але в третьому кварталі була на рівні ближче до 700 ярдів грн
збільшення безготівки в жовтні майже на 40 ярдів грн - це надходження з бюджету 161 ярд грн, а інтервенції лише на 118 ярдів грн
Shaman написав:щось відволікся й не слідкував що в нас з грошима
