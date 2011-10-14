RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12004120051200612007
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:45

  Shaman написав:ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...

сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 29.07.22
Подякував: 907 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:53

  Дюрі-бачі написав:Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала

Так це ви винні?
Investor_K
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 11041
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:01

  Дюрі-бачі написав:Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала

а вы не платите налоги, и курс будет на месте стоять)
Прохожий
 
Повідомлень: 14211
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:45

  Shaman написав:
  Shaman написав:ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...

сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25 8)

Зливав сьогодні по 42,45 і 42,5 небагато))
asti
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

інтервенції за останні тижні склали
10-14.11 - 701 млн дол
17-21.11 - 648 млн дол

доволі великі цифри, але на рівні, який ми бачили неодноразово. а курс вже підстрибує - щось назріває...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

щось відволікся й не слідкував що в нас з грошима :oops:

а є певні рухи, особливо в готівці. готівка довгий час перебувала на рівні 800 ярдів грн, а з квітня почала зростати в жовтні таки досягла рівня 900 ярдів. тобто зростання на рівні 12% за півроку.

й в листопаді ще 10 ярдів грн в готівку вже перейшло

безготівка завдяки інтервенціям перебуває на більш стабільному рівні, хоча й коливається в 2025 році в діапазоні 700-800 ярдів грн, жовтень - 774 ярди, хоча зараз трохи припала. але в третьому кварталі була на рівні ближче до 700 ярдів грн

збільшення безготівки в жовтні майже на 40 ярдів грн - це надходження з бюджету 161 ярд грн, а інтервенції лише на 118 ярдів грн
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 17:02

  Shaman написав:щось відволікся й не слідкував що в нас з грошима :oops:

а є певні рухи, особливо в готівці. готівка довгий час перебувала на рівні 800 ярдів грн, а з квітня почала зростати в жовтні таки досягла рівня 900 ярдів. тобто зростання на рівні 12% за півроку.

й в листопаді ще 10 ярдів грн в готівку вже перейшло

безготівка завдяки інтервенціям перебуває на більш стабільному рівні, хоча й коливається в 2025 році в діапазоні 700-800 ярдів грн, жовтень - 774 ярди, хоча зараз трохи припала. але в третьому кварталі була на рівні ближче до 700 ярдів грн

збільшення безготівки в жовтні майже на 40 ярдів грн - це надходження з бюджету 161 ярд грн, а інтервенції лише на 118 ярдів грн

Тоді все логічно
Investor_K
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 11041
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:40

До речі, що малював Economist на цей рік - ракету долару і обвал чи ієни, чи японської економіки - і де це все? Натомість, про ріст золота там не було нічого. От ціна їм! Загонщики.
Зображення
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22900
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12004120051200612007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3641, 3642, 3643
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36422 38210005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лис, 2025 15:44
Дюрі-бачі
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13622185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23584565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10097)
23.11.2025 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.