Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:37

News from France

(Або «Великий брат слідкує за тобою»)



Несподівано на електронну пошту прийшов лист від компанії, яка постачає електричну енергію в мою оселю/інвестицію у Франції:

Bonjour Madame (імʼя моєї жінки),

Pour le mois dernier, voici l'évolution de la consommation d'électricité de votre logement situé dans la commune : (…..)

176 kWh en octobre

Votre consommation -84 kWh par rapport à septembre 2025.



Suivez très régulièrement votre consommation dans l'appli EDF & Moi, changez vos habitudes et réalisez jusqu'à 10% d'économies sur votre consommation d'électricité (1) !

Je veux suivre ma conso

C'est parti ! À très bientôt, Votre conseiller EDF.

Я не електрик і не занурювався в електричні подробиці, але вони точно знають, яку кількість електрики я витрачаю ЩОДЕННО! І навіть на що саме: освітлення, обігрів чи на роботу побутової техніки. Щоденно! Про це є щоденна інформація в мобільному додатку.

Саме такий лист прийшов вперше: вони зафіксували, що в жовтні я витратив на 76 кВтгод енергії менше, з чим мене і поздоровляють.

Крім того дають просту пораду: ночі довгі, і навіть якщо просто протерти від пилу лампочки освітлення території та будинка, то можна зекономити ще 10%.



Економія в мене з простої причини: я виїхав з місця проживання ще 21 жовтня.

Всі «пакетники» відключені, крім тих, що дозволяють працювати одному з холодильників (повний заморожених фруктів) та системі, яка відчиняє браму вʼїзду на територію.



З 01 листопада зміни:

- примусовий «двозоннний режим» з 23:58 до 06:58 ранку та вдень з 11:00 до 13:00 з мінімальною ціною (раніше було з 23:58 до 07:58).

- в листопаді обіцяли надіслати всім споживачам лист - повідомлення про дотацію від держави саме на електрику в сумі від 50 до 250 €. Не знаю, чи попадають в категорію отримувачів іноземці.



Ціну на електрику точно не скажу: здається від 0,19 до 0,22€ за 1 кВтгод.

Договірна потужність 15 кВт.

Цікаво, що гроші списують автоматично з рахунка споживача в банку. Боржника теоретично бути не може.

Ось так працює жадібний наглий товстий пузан, одягнений в чорний фрак, який на голові носить круглий чорний кашкет «Циліндр».

Його імʼя «Капіталіст».



P.S. Eлектрика за останній рік зникала 1 раз на 1/2 години під час сильної зливи.