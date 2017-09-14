budivelnik написав:а може просто зробимо табличку і порівняємо ? дія/дата_______березень 2022_________червень 2025____________листопад 2025 Армія___________80 000___________________300 000_______________600 000 НАТО_____________не можна________________не можна_____________нейтрально чужі війська_____не можна________________не можна_________можна після зупинки війни входити в блоки__не можна_____________нейтральна_______________входь куди хочеш гарантії ненападу__зуб даю____________гарантую папірцем__________гарантую США території__Крим+4області де юре____Крим де Юре, 4 області де факто__де факто
То як Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?
Не забуть, коли будеш публікувати цю табличку дати їй назву: Табличка під назвою "Фантазії Будівельника" бо розумні люди не зрозуміють що це таке.
ЛАД написав:2. Было всё - "розстріляне відродження, голодомор та сталінські репресії". Но и украинские школы тоже были. И ликвидировались очень медленно и постепенно, по мере уменьшения желающих в них учиться. Вы вообще читали мой разговор с thenewepic? Или только мои ответы? Его пример с "рідним брат моєї бабусі" пропустили?
А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Вопрос сложный. Где-то на уровне, что появилось раньше - курица или яйцо. Скорее всё же. как я написал, потому что, например, в сельских районах украинских школ сохранилось намного больше, чем в городах. И чем крупнее город, тем меньше оставалось украинских школ. Но точно, что процесс был достаточно медленный и постепенный. Не за год-два.
Ще раз для нЄ всьО тАк АднАзнАчнА Крим , був підконтрольним УРСР з 1959 року по 1991.... Україні з 1991 по 2014 Дивимось на швидкість змін 1959 - 20% населення українці -0,029% шкіл з Українською мовою навчання З 1959 по 2014 Україна збільшила кількість українців в Криму з 22% до 24% населення Кількість Українських шкіл збільшила з 0,29% до 1,2% Швидкість ВРАЖАЮЧА... Педерація, окупувала Крим в 2014 і до 2022 зменшила кількість українських шкіл до 0..
Розумні-розуміють Дурні ж просто пробують НЕ ПАМЯТАТИ Стамбульських пропозицій березня 2022 року(другий стовпчик) Пропозицій після анкоріджа(третій стовпчик) Сьогоднішніх пропозицій(четвертий стовпчик)
sashaqbl написав:А ви причину з наслідком не плутаєте? Ліквідувались по мірі зменшення бажаючих вчитися? Чи все таки кількість учнів зменшувалась по мірі ліквідації шкіл?
Вопрос сложный. Где-то на уровне, что появилось раньше - курица или яйцо. Скорее всё же. как я написал, потому что, например, в сельских районах украинских школ сохранилось намного больше, чем в городах. И чем крупнее город, тем меньше оставалось украинских школ. Но точно, что процесс был достаточно медленный и постепенный. Не за год-два.
...... Кількість Українських шкіл збільшила з 0,29% до 1,2% Швидкість ВРАЖАЮЧА...
Для людей с ограниченным словарным запасом - это называется "на уровне погрешности измерения" В штуках - что бы ЕЩЕ СОЛИДНЕЕ было - это сколько? - примерно одна за три года?
BIGor написав:Площа Польщі значно зменшилась в результаті II Світової війни.
Цікаво що Польща втратила територію, будучи жертвою війни, як зараз ми. І втратила приблизно 20% території, як зараз ми(поки що). На неї нападали аж 3 рази. Рейх в 39, СРСР в 39, а потім в 44 вони була остаточно звільнена/окупована СРСР. І їй ще повезло що вона не стала республікою СРСР.
alex_dvornichenko написав:........... "Прошлое" — это время, состоящее из всех событий, которые уже произошли. В широком смысле это может быть все, что предшествует настоящему моменту.
Что такое прошлое, я благодаря вашему объяснению понял. Но мне интересно, когда в этом прошлом Украина была могучим государством.
ніхто не хоче спровокувати срач, так?
ви ж чудово знаєте коли. чи тоді сформулюйте, що ви вкладаєте в термін держава. бо дуже хочеться довести, що Україна не була могутньою державою? на відміну від Раші? імперією так, Україна не була. й ми зараз дивимось на закінчення імперії Раша, що так крає ваше серце й більшість населення не жило в імперіях, й не переймається з цього приводу
А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее государство, чем пытаться "разводить срач"? Я этого не знаю. И у меня недаром государство подчёркнуто. Или вы считаете государством только империю?
P.s. Вам ещё не надоело рассказывать, что мне "крає серце"?