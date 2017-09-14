Shaman написав:.......... але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Пробачте, а "хтось бачив реалістичний план перемовин від" України? Щось не пам'ятаю. Не нагадаєте? Бо я пам'ятаю тільки: "Росія може легко закінчити війну - просто вивести війська", - і зараз: "Безумрвне припинення вогню, а потім перемовини".
andrijk777 написав:А що ти писав? Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду. Наприклад, те що ти постійно пишеш: "Путін агресор" - банальна і очевидна річ. "Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін. Що ти ще писав? Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.
що я пишу, можна просто прочитати. тебе я переконувати не збираюсь життя покаже, в кого наскільки змістовні дописи
Життя може показати не змістовність дописів, а їх реалістичність. Проте ви пишете акуратно про розвал чи крах РФ, уникаючи будь-яких прогнозів щодо термінів. Правда, раніше ви пов'язували закінчення війни з цими подіями. Зараз ви вже від цього теж відмовилися.
я й курс намагаюсь не прогнозувати. є речі, які достовірно спрогнозувати в часі НЕМОЖЛИВО. розвал Раші - з цієї ж опери. але те, що це станеться - це дуже вірогідно
я пов'язував війну з тим, що це КАТАЛІЗАТОР, який значно прискорює деградаційні процеси на Раші - це писав неодноразово. якщо ви в себе в голові щось вибудовували, то я не можу за це відповідати я писав про інші речі. з закінченням війни я ще пов'язую значне погіршення економічної ситуації в Раші - це може призвести, що рано чи пізно путіну доведеться це враховувати. поки він просто ігнорує всі негативні моменти в економіці країни
поточний план, який обговорюють - влаштовує?
По-перше, я не знаю точно який саме поточний план. Багато варіантів, на якому зупинилися не ясно. По- друге, поточний план це не план України. Він ініційований Трампом і перероблений європейцями (за участю України). Щодо його реалістичності я вже висловлювався. Принаймні шодо опублікованих варіантів.
sashaqbl написав:Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
як вже написав фокс це суверенітет ЄС а не наш. ЄС стоїть за спиною Зе пообіцявши підтримку скільки потрібно, плюс інгор корупційних проблем, плюс ігнор репресій до своїх громадян. у відповідь Зе пообіцяв воювати скільки потрібно (фактично поставивши власні та європейські інтереси "понад усе", порівняно з цінністю власних громадян)
Зе пообіцяв воювати ? Можешь навести докази цього ?
Російські чиновники та ультранаціоналістичний табір у РФ фактично відкидають як початковий, так і переглянутий проєкти мирного плану, запропонованого США, та намагаються перекласти на Європу відповідальність за непоступливість Москви.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.
Аналітики ISW нагадують, що ще від моменту появи першої інформації про 28-пунктний мирний план США російські чиновники та ультранаціоналісти його відкидають — оскільки запропонований план, мовляв, не враховував абсолютистські всі військові вимоги Росії.
Водночас російські високопосадовці і рупори ультранаціоналістичного табору перекручують ймовірні зміни до початкового плану та участь Європи у цьому процесі як таку, що нібито підриває мирний процес. У такий спосіб вони, ймовірно, намагаються відвернути увагу від відмови самої Росії щодо будь-яких компромісів чи угод, припускають в ISW.
як це по руські - щось не робити, але звинувачувати в цьому інших.
як власне й деякі дописувачі на форумі - сьогодні це було неодноразово.
але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Походив по посиланнях. Фактів що руські відкидають 28-пунктний план Трампа - немає. Європейський план - я вже казав що це брєд, руські його не приймуть. 19-пунктний план - не знаю, не бачив, чий він?, хто його просуває?