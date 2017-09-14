ЛАД написав:А цифра 400 тыс. уменьшения школьников за год удивила. Посмотрел довоенные данные. На начало 2021/2022 учебного года было 4,23 млн. школьников, в 2020 - 2,19 млн. (https://pon.org.ua/novyny/9271-v-ukrain ... teliv.html). Т.е. до этого года снижение относительно небольшое. Почему так резко упало в этом году, не понятно. Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?
Раніше була якась форма домашнього чи індивідуального навчання. Тому діти за кордоном буди в наших школах. З цього року вона стала платною.
sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?
Моя: 3 близких родственника, десяток друзей, пару десятков знакомых. Видел, слышал парочку некрологов о людях с которыми знаком через 1 рукопожатие, десяток которых даже незнаю, но кого знали те, кого знаяю я. Субьективно 1 на 30... где то. Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.