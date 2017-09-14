RSS
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:12

flyman

flyman

мужики не рожають, а баб випускають, ідеальне просте рішення демографії


Та ще і як на зло, хто міг би зробити дітей - тих випускають, а Флайман тут - але йому не дають.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А цифра 400 тыс. уменьшения школьников за год удивила. Посмотрел довоенные данные. На начало 2021/2022 учебного года было 4,23 млн. школьников, в 2020 - 2,19 млн. (https://pon.org.ua/novyny/9271-v-ukrain ... teliv.html). Т.е. до этого года снижение относительно небольшое. Почему так резко упало в этом году, не понятно. Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?

Раніше була якась форма домашнього чи індивідуального навчання. Тому діти за кордоном буди в наших школах. З цього року вона стала платною.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:26

  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:
  sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.

Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?

Моя: 3 близких родственника, десяток друзей, пару десятков знакомых. Видел, слышал парочку некрологов о людях с которыми знаком через 1 рукопожатие, десяток которых даже незнаю, но кого знали те, кого знаяю я. Субьективно 1 на 30... где то.
Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.

По вашему субъективному мнению получается примерно 3% погибших.
Реальная цифра, думаю, несколько выше.
Зеленский называл на начало года цифру 45 тыс. Наверняка заниженная.
Здесь - https://ualosses.org/statistics - называют примерно 80 тыс. Вроде, по пофамильным данным. По их данным с начала года количество погибших плавно снижается. Возможно, это связано с запаздыванием данных.
По оценкам The Economist погибло от 60 до 100 тыс. - https://euromaidanpress.com/2024/11/27/ukraine-could-have-lost-60-to-100-thousand-military-personnel-in-deaths-during-three-years-of-russian-invasion-the-economist/
