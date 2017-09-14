|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:19
budivelnik написав: ЛАД написав:
И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу.
Ще раз
ВВП на душу - це те що ти сам зробив....
1 Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств
2 Зменшення потреби вкладання в інфрастуруктуру = зменшення податкового навантаження...
Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління...
3 Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..
Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.
ок - "згортання виробництва підприємств". А кто, кстата, підприємства в "этой стране" выроблял?
Но это же просто "минус от ВВП". Или идея в том, что все эти "пидпрыэмаства" не то, что бы не работали - так еще и тратили?
Это про "вэлыкэ крадивныцтво"? -- так его _уже_ закончили - больше лет 30 ничего и не нужно.
садочки/школи/інститути... в этой стране не стоили со времен Независимости
"Додаткові ЗОВНІШНІ надходження" - вот как эту шкуру хотя бы покажут - тогда можно будет делить начинать
-
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:23
andrijk777 написав: budivelnik написав:1
Це ти нафантазував що пуйло погоджувалось з цими пропозиціями
Навіщо в сотий раз це повторювати як папуга? Ніхто ніде не говорив що путін на це погоджується.
Видно аргументів взагалі немає і лізуть ці примітивні аргументи під номером 1.
Ти якось визначся
1 Якщо ти СОТНІ разів повторюєш одну і ту ж нісенітницю і я змушений стільки ж+1 її спростовувати - то хто з нас папуга?
Труси-Хрестик(причина-наслідок)
2 Якщо ти кажеш що нам постійно пропонували кращі умови ніж сьогодні, але при цьому заявляєш що ці умови пуйло б все одно не підписало
То логіка каже наступне
Якщо умови гарантовано ніхто не збирався виконувати - то їх наявність не впливає на кінцевий результат.
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:24
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
По вашему субъективному мнению получается примерно 3% погибших.
Реальная цифра, думаю, несколько выше.
Я не вижу смысла обсуждать то, что не могу проверить, может и так, а может и не так. Статистика это самая благодатная почва для манипуляций.
Точно посчитать, понятно, не получится.
Но какие-то оценки
сделать можно. Получается где-то процентов 5. И это, скорее, заниженная оценка.
2
2
6
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:35
Letusrock написав: budivelnik написав:
Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..
Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.
це просто віра, не підкріплена абсолютно нічим
Зараз в нас вливають десятки мільярдів доларів
А ми за це виконуємо роботу по захисту тих хто нам вливає десятки - на сотні мільярдів доларів.
Як ти думаєш
Європа досягла свої результатів тому що думала так як ти?
Чи ти думаєш що Європа після війни -відкриє двері перед педерацією? ризикуючи наступною війною в якій нас не буде?
Звідси висновок
Нам не будуть допомагати тільки в тому випадку , коли привид війни з педерацією зникне назавжди, а це можливо тільки тоді коли ми спалимо Москву.
А так як для спалення в нас сил малувато - то прийдеться Європі нас тримати хай навіть у вигляді гарнооплачуваної армії.
Letusrock написав: budivelnik написав:
Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління.
а по факту будуть тупо оптимізовувати/скорочувати все підрят, закривати школи, районні лікарні і так далі. Причому це вже робиться потихеньку з моменту запуску ОТГ-реформи
Ти якось визначся..
Якщо ти вважаєш що нас буде 20 млн і народжуватись буде 150 000... то навіщо нам дитячі садочки/школи/інститути розраховані на 350 000 щорічних народжень
Тому хай оптимізують/переводять під комерцію/здають в оренду...
Все одно , ці заклади якщо й будуть потрібні то тільки тоді коли рівень народжуваності зросте...
І при цьому
Після того як він зросте
-садочки потрібні будуть через 3 роки після зростання
- школи через 7 років
-інститути через 17 років
Встигнемо підготуватись
Letusrock написав: budivelnik написав:
Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств
хоч як ліжка не пересувай але в країні без молоді (де більшість складуть пенсіонери, інваліди та силовий+чиновницький апарат) розквіту не буде.
Для концепції "стальний дикобраз"/"військовий табір для захисту Європи + відстійник для біженців" не потрібна ні цивільна інфраструктура, ні успішне мирне населення
А давай подивимось структури тих хто виїхав?
Виїхало 8 млн осіб
З яких
2+млн діти
1,7 млн - молодь 18-35 років
0,8 млн - чоловіки 25-60 років
2,3 млн - жінки
1,2 млн - стать не визначена, вік 60+років
А тепер порівняй скільки кого в демографічній піраміді і побачиш -що структура тих хто виїхав приблизно відповідає структурі населення України
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:36
budivelnik написав:
2 Якщо ти кажеш що нам постійно пропонували кращі умови ніж сьогодні, але при цьому заявляєш що ці умови пуйло б все одно не підписало
То логіка каже наступне
Якщо умови гарантовано ніхто не збирався виконувати - то їх наявність не впливає на кінцевий результат.
Логіка дуже проста.
1.Якщо ми пропонуємо умови - то РФ очевидно говорить "Пішли на**й".
2.Якщо РФ пропонує умови - то ми очевидно говоримо "Пішли на**й".
3.Тому умови має пропонувати третя сторона. Інакше вічна війна**!
Такої сторони не було 3 роки. На щастя американці вибрали Трампа і така особа з'явилась. Але так як США є нашими партнерами(вони все-таки зброю давали нам а не РФ) то логічно що вони мають узгоджувати пропозиції спочатку з нами, а вже потім з путіним.
Я вже це писав, не доходить напевно.
**вічна не в прямому сенсі, а в гіпертрофованому. Вічна означає до повного знищення однієї з сторін(як Рейх в 1945). Очевидно хто буде ця сторона.
***і не вживай то слово "гарантовано". Від цього слова нудить. Немає у цьому світі нічого гарантованого.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:37
ЛАД написав:
Но какие-то оценки сделать можно. Получается где-то процентов 5. И это, скорее, заниженная оценка.
Моя особиста статистика каже
що 5+%....=75000 загиблих
10+% інваліди різних ступіней(від фізичних до психологічних проблем)=150000
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:42
budivelnik написав:
А так як для спалення в нас сил малувато - то прийдеться Європі нас тримати хай навіть у вигляді гарнооплачуваної армії.
ну т.е. инвестиции в Розбудову - отменяются?
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:44
andrijk777 написав:
Логіка дуже проста.
1.Якщо ми пропонуємо умови - то РФ очевидно говорить "Пішли на**й".
2.Якщо РФ пропонує умови - то ми очевидно говоримо "Пішли на**й".
3.Тому умови має пропонувати третя сторона. Інакше вічна війна**!
Стандартна помилка неосвіченої людини, яка чомусь вважає , що якщо свою проблему передати комусь - то цей хтось її вирішить краще для того в кого ця проблема існує...
Давайте припустимо що є якісь точки зіткнення між Україною і Росією , які дозволяють заключити мир.
Якщо прийде третя особа, то вона захоче за свою роботу щось отримати...
Чому Ви вирішили що це щось буде отримано за рахунок Росії? ( тобто наша точка залишиться сталою , а педераційників Трамп підсуне ? )
Таким чином
Наявність посередника, погіршує умови миру для сторін на розмір плати посереднику.
Щоб на пальцях і зрозуміліше..
Є гуртовня за 5 км від Вас
Є магазин за 100 метрів від Вас
Ви можете в магазині купити по ціні гуртовні? Не можете, а чому
Тому що магазин -це посередник між Вам і гуртовнею, а тому магазин бере по ціні гуртовні, а Вам віддає з своєю маржою..
І Ви скільки завгодно можете мріяти про те що отримаєте ціну нижче гуртовні...але купувати будете по магазинній.
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:52
budivelnik написав: ЛАД написав:
И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу.
Ще раз
ВВП на душу - це те що ти сам зробив....
1 Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств
2 Зменшення потреби вкладання в інфрастуруктуру = зменшення податкового навантаження...
Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління...
3 Додаткові ЗОВНІШНІ надходження..
Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.
Если работающих вместо 50% станет 30% (цифры условные), то ВВП на душу уменьшится. А работающих станет меньше, т.к. меньше будет работоспособных. Letusrock
примерно об этом уже написал.
Додаткові ЗОВНІШНІ надходження и репарации... Пока что это напоминает шкуру неубитого медведя.
И рост ВВП на душу за счёт додаткових ЗОВНІШНІХ надходженнь (если это не инвестиции)... Похоже на жизнь жиголо.
И если так считать, то у нас за время войны, наверно, невиданный рост ВВП на душу, особенно, если считать только на оставшихся в стране.
2
2
6
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:52
budivelnik написав:
Давайте припустимо що є якісь точки зіткнення між Україною і Росією , які дозволяють заключити мир.
Немає ЖОДНОЇ точок зіткнення. Є взаємна ненависть.
Це припущення невірне.
budivelnik написав:
Щоб на пальцях і зрозуміліше..
Є гуртовня за 5 км від Вас
Є магазин за 100 метрів від Вас
Ви можете в магазині купити по ціні гуртовні? Не можете, а чому
Тому що магазин -це посередник між Вам і гуртовнею, а тому магазин бере по ціні гуртовні, а Вам віддає з своєю маржою..
І Ви скільки завгодно можете мріяти про те що отримаєте ціну нижче гуртовні...але купувати будете по магазинній.
Якщо ви власнику гуртовні вибили зуби, а власнику магазину зламали руку то напевно треба таки шукати посередника, який піде і купить те що вам треба. - так зрозуміло?
