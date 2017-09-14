ЛАД написав:И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу.
Ще раз ВВП на душу - це те що ти сам зробив.... 1 Якщо будуть працювати ЕФЕКТИВНІШЕ - а будуть , бо зменшення попиту на товари послуги приводить до згортання виробництва в першу чергу менш ефективних підприємств 2 Зменшення потреби вкладання в інфрастуруктуру = зменшення податкового навантаження... Якщо дітей мало - то не потрібно будувати нові садочки/школи/інститути... на протязі цілого покоління... 3 Додаткові ЗОВНІШНІ надходження.. Як би то не було , але росія не відкрутиться від репарацій( вона ці виплати може назвати якось по іншому) але сотні мільярдів в неї заберуть і 80% від забраного під контролем США/ЄС/Канади - будуть влиті в Україну.
Если работающих вместо 50% станет 30% (цифры условные), то ВВП на душу уменьшится. А работающих станет меньше, т.к. меньше будет работоспособных. Letusrock примерно об этом уже написал.
Якщо РІЗКО зміниться демографічна структура населення - тобто у Вашому припущенні з 50% до 30% Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50) А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30) То це ж не можливо ФІЗИЧНО. Люди виїзжають сімями... Демографічна структура-практично не міняється Внаслідок того що щороку буде помирати в рази більше ніж народилось....
ЛАД написав:Додаткові ЗОВНІШНІ надходження и репарации... Пока что это напоминает шкуру неубитого медведя.
Добре Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих педераційних грошей при зупинці бойових дій по сьогоднішній лінії....
ЛАД написав:И рост ВВП на душу за счёт додаткових ЗОВНІШНІХ надходженнь (если это не инвестиции)... Похоже на жизнь жиголо.
По порядку Зовнішні надходження( в моєму розумінні) це допомога для зменшення впливу пройшовших бойових дій на Україну (розмінування, різні там гуманітарні місії) При цьому Дадуть гроші-а освоювати прийдеться нам своїми руками.
ЛАД написав:И если так считать, то у нас за время войны, наверно, невиданный рост ВВП на душу, особенно, если считать только на оставшихся в стране.
Хоче вірте, хочете ні.. а за рахунок зовнішньої фінансової допомоги у нас ДИКИЙ ріст ВВП на особу.. Можете самі глянути на Мінфіні( в кількість населення я вніс цифри від балди , можете самі собі поставити ті які вважаєте за потрібні).... рік________млн грн_______населення___грн на особу_____долар 2020_______4194102________38 млн________110371_______/27,8= 3970 офіційно виїхало __________8млн 2024_______7658659________30 млн________255289_______/41,2= 6196
budivelnik написав:Щоб на пальцях і зрозуміліше.. Є гуртовня за 5 км від Вас Є магазин за 100 метрів від Вас Ви можете в магазині купити по ціні гуртовні? Не можете, а чому Тому що магазин -це посередник між Вам і гуртовнею, а тому магазин бере по ціні гуртовні, а Вам віддає з своєю маржою.. І Ви скільки завгодно можете мріяти про те що отримаєте ціну нижче гуртовні...але купувати будете по магазинній.
Якщо ви власнику гуртовні вибили зуби, а власнику магазину зламали руку то напевно треба таки шукати посередника, який піде і купить те що вам треба. - так зрозуміло?
Так це ж не змінює того що посередник за свою послугу візьме і з гуртовні і з Вас... Тобто по факту виходить що і гуртовня і Ви змушені будете ще більше погіршити ту точку яку ви вважаєте не існуючою...
>>> Люди виїзжають сімями... Редко. Гораздо чаще - примерно на порядок - я вижу вариант "родители с детьми" чем "родители со своими родителями".
>>> Давайте свій варіант куди відправлять 300 млрд сьогодні заблокованих Трамп уже говорил: он санкции снимет. Очивидно, что блокировку тоже снимут. Т.е. никакой "отправки" не будет
budivelnik написав:Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50) А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30) То це ж не можливо ФІЗИЧНО. Люди виїзжають сімями
бабулі та дідулі переважно залишаються, інваліди, алкаші та наркомани також залишаться. дармоїди (силовики та чиновники) так само. Дітей теж частина залишає на бабуль і забирає вже пізніше. Тому в процентному відношенні буде не так весело як малювати зі стелі
budivelnik написав:....... Якщо РІЗКО зміниться демографічна структура населення - тобто у Вашому припущенні з 50% до 30% Якщо до війни 40 млн і 20 млн населення в працездатному віці (50 на 50) А після війни 30 млн і 9 млн в працездатному (70 на 30) То це ж не можливо ФІЗИЧНО. Люди виїзжають сімями... Демографічна структура-практично не міняється
В подавляющем большинстве случаев выезжают не семьями. Демографическая структура меняется. Как и насколько заметно, сказать сегодня не могу. Могу предположить, что существенно, хотя, наверное, не настолько сильно, как в вашем примере. Но это только предположение.
