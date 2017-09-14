Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:00

ЛАД написав: Ну да ВВП на душу при этом вырастет.

І такЩо таке ВВП в розрізі на душу населення...Населення щось робить (не важливо , будує дороги , чи вирощує хліб)Головне в цьому щоб виконувались два факториа - те що населення робить в сьогоднішньому або в майбутньому є корисним для населення яе і є тим хто споживає(чи буде споживати) зробленеб - оплата за роботу не є друкування фіктивних папірців за якими нічого не стоїть.ОтжеПрийшли 100-200-300 млрд репарацій ( вони прийдуть , можу з Вами заключити парі 1 до 10 ), при чому ці репарації у валюті.... Валюта це фантики забезпечені працею іноземних працівників(Держав) , тому те що ці фантики обмінюються на гривні в якій виплачується оплата за роботу( яку не можна сьогодні використати на споживання.. наприклад збудували дорогу чи відновили греблю) - для нас ролі не грає бо в нашому варіанті у нас в заначці залишаються долари за які ми зможемо купити те що нам сьогодні потрібно.От і виходитьа - є платоспроможний попит на виконання робітб - при платоспроможному попиті , працівник вибирає те що на його думку краще оплачуєтьсяв - те що краще оплачується-створює більше ВВП на душу.Все , ланцюжок замкнувся.ПСякщо вважати що нас постійно дурять і використовують(як це робить Лад і летуорк) то навіщо тоді ТУТ жити?Втікайте туди де краще, Ладу це взагалі просто -світ відкритий , навіть через якусь Туреччину, може в Бєлгород втекти , летусорку важче...але нехай потерпить ще рік/два, тоді зможе здриснути в таку бажану для нього Угорщину...