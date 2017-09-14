|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:04
Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.
fler
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:08
sashaqbl написав:
Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.
але у вас більше питань до pesikot, ніж до Letusrock...
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:11
А у єрмака все буде гаразд, поїде послом десь. Гусскіє своіх нє бросают
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:11
ШІ:Причина звільнення в наказі обов'язково вказується з посиланням на відповідну статтю Кодексу законів про працю (КЗпП) України. Це може бути, наприклад, «Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України» або «Звільнено у зв’язку зі скороченням штату, п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП»
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:12
katso написав:
Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:16
fler написав:
Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.
Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:21
Banderlog написав: fler написав:
Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.
Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.
якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:23
ЛАД написав: katso написав:
Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
але все одно треба знімати тих, кого спіймали - й вибудовувати інституції. чи якщо свій, то йому можна красти?
найбільші схеми були при Янику, найменші (для Президента) - при Ющенко. цікаво порівняти Пороха та Зе, але недостатньо інфо...
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:24
ЛАД написав:
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Немає межі прекрасного...
Завжди хочеться кращого
Як би то не було , але на відміну від залізобетоннонезміної верхівки педерації
Нас не вели до війни
Так що зміни це як правило на краще
ЛАД написав:
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
А якщо -дужевпливовий
- це активна (патріотична) частина Народу України?
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:26
Shaman написав: Banderlog написав: fler написав:
Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.
Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.
якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш
От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
