Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:04

Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.
fler

 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:08

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:
віськова Даша Борисенко:
- "Я не хочу помирати" це наратив який навязують українцям кляті рашисти

:lol: :lol: :lol:

Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.

але у вас більше питань до pesikot, ніж до Letusrock...
Shaman

 




 

 



Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:11

А у єрмака все буде гаразд, поїде послом десь. Гусскіє своіх нє бросают
whois2010
 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:11

Звільнено

  Ірина_ написав:Я запускаю перезавантаження Офісу Президента. Завтра проведу консультації з кандидатами на заміну Андрія Єрмака, — Зеленський.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/17049

ШІ:
Причина звільнення в наказі обов'язково вказується з посиланням на відповідну статтю Кодексу законів про працю (КЗпП) України. Це може бути, наприклад, «Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України» або «Звільнено у зв’язку зі скороченням штату, п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП»
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 28 лис, 2025 18:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman

 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:12

  katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 28 лис, 2025 18:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД

 




 

 



Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:16

  fler написав:Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.

Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.
Banderlog

 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:21

  Banderlog написав:
  fler написав:Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.

Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.

якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш ;)
Shaman

 




 

 



Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:23

  ЛАД написав:
  katso написав:Так що там, Єрмак всьо? Оказывается про воровство в крупных размерах телеграм писал правду? Или это все ипсо?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Не сомневаюсь, что он не альтруист и что-то к рукам прилипало, но посмотрим, чем закончится.
Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.

але все одно треба знімати тих, кого спіймали - й вибудовувати інституції. чи якщо свій, то йому можна красти?

найбільші схеми були при Янику, найменші (для Президента) - при Ющенко. цікаво порівняти Пороха та Зе, але недостатньо інфо...
Shaman

 




 

 



Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вопрос в другом - кто-то уверен, что новый будет краще и прилипать к рукам будет меньше?
Или кто-то уверен, что всех этих "схем" не было при предыдущих правительствах и президентах и возникли только сейчас?
Немає межі прекрасного...
Завжди хочеться кращого
Як би то не було , але на відміну від залізобетоннонезміної верхівки педерації
Нас не вели до війни
Так що зміни це як правило на краще
  ЛАД написав:Просто кому-то очень влиятельному сегодня потребовалось это раскрутить.
А якщо -дужевпливовий - це активна (патріотична) частина Народу України?
budivelnik

 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:26

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Колєжанка приїхала з відрядження до Вашингтону. Каже, що миротворець хоче все порішати до кінця цього року. Бо дуже кортить отримати нобелівку за мир.

Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.

якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш ;)

От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
sashaqbl

 




 

 
