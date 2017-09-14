ЛАД написав:Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно. В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней. Прапор у нас неприкасаемый. Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.
ЛАД написав:Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно. В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней. Прапор у нас неприкасаемый. Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.
індійська каста "недоторканих"
Скорее, "брахман".
Так такі як я й створюють майбутні покоління, при чому без чарівної палички...
Брахман — порода великої рогатої худоби зебу, яка була виведена в США і відома своєю стійкістю до спеки. Це м'ясна порода, яка широко використовується для поліпшення інших порід.
Умови не стають кращими»: Залужний підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією.
«Ми прагнемо повної перемоги – розпаду російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового припинення війни (на роки), це поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, реформи, відновлення, економічне зростання, повернення громадян».
Залужный не "підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією". Он только допустил такую возможность. При этом не считает это прекращением войны, а только прекращением военных действий. Временным. Понимаю, что читать статью Залужного лень, проще поглощать пережёванную кем-то пищу. Вот более полная цитата:
Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога – це розпад Російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта – просто продовження війни.
Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги – розпаду Російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового (на роки) припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян.
Крупный шрифт не мой, так в оригинале.
а я гадав, коли ж в ЛАДа розірве? все правильно Залужний каже, так й буде...
ЛАД написав:Был такой старый анекдот. Война. Идёт корабль. Капитан видит приближающуюся торпеду, увернуться не успеет. Вызвал боцмана: - Отвлеки команду. Всё равно погибать, но чтобы хоть без паники. Боцман выходит на палубу: - Смотрите, я сейчас ударю членом по палубе и корабль пополам. Достаёт и бьёт. Барахтаются в воде капитан и боцман: - Дурак ты, боцман. И шутки у тебя дурацкие. Торпеда-то мимо прошла!
так це не жарти - ти
... залез со своим свинным рылом в калашный ряд....
ЛАД написав:Что касается русского языка, на днях выкладывал, но модератор удалил. После теперешних высказываний повторю.
Вчера я провожала своего друга туда, где сейчас самое страшное место Украины. Два часа разговора, тишины, смеха и боли… и всё это — на русском языке, он очень давно там и у нас было всего два часа его командировки домой… Я плакала на русском. Мы говорили на русском. И сегодня утром я написала ему «Доброе утро» — тоже на русском. Связи до сих пор нет. И сердце разрывается — тоже на русском. Знаете, что удивительно? Человек, который каждый день смотрит в глаза опасности и смерти ни разу не сказал мне ни слова о языке. Зато человек, который лежал дома на диване с пивом, решил спросить: «Почему ты не говоришь державною?» И вот тогда я поняла главное: имеет право говорить о языке только тот, кто знает цену тишины после взрывов, кто держит страну, кто рискует собой. Если бы мой друг сказал мне: «Говори со мной на украинском» — я бы сделала это мгновенно. Из уважения. Из любви. Но человек на диване — нет. У меня есть друзья на Донецком направлении, на Запорожском, в Азове. Мы общаемся на русском языке. Ни один из них НИКОГДА не делал мне замечания. Потому что те, кто защищают страну, не делят украинцев по языку. Они делят только на тех, кто помогает, тех, кто мешает и тех кто враги! Я говорю на языке, на котором прожила жизнь. На котором говорю с мамой, дочерью, друзьями. На котором молюсь за тех, кто сейчас в окопах. И да — я буду говорить так, как чувствую и живу! Потому что язык — это не политика. Это дом внутри человека. Сейчас я переживаю только об одном: чтобы мой друг вышел на связь и написал: «Я жив. Со мной всё хорошо». И я прочитаю это - сердцем 💙💛🇺🇦🙏 на русском языке… И ответит он мне на русском языке из самой Ж нашей страны! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Пиво, диван, украинский язык - заткнитесь, если вы не там, где мои любимые друзья!!! P.S. пошла читать молитву о Диме на русском языке 🙏🙏🙏
ЛАД написав:Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно. В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней. Прапор у нас неприкасаемый. Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.
індійська каста "недоторканих"
Скорее "биндеровская(от слова биндюжник)" каста шинкарей в ермолке
ЛАД написав:Был такой старый анекдот. Война. Идёт корабль. Капитан видит приближающуюся торпеду, увернуться не успеет. Вызвал боцмана: - Отвлеки команду. Всё равно погибать, но чтобы хоть без паники. Боцман выходит на палубу: - Смотрите, я сейчас ударю членом по палубе и корабль пополам. Достаёт и бьёт. Барахтаются в воде капитан и боцман: - Дурак ты, боцман. И шутки у тебя дурацкие. Торпеда-то мимо прошла!
так це не жарти - ти
... залез со своим свинным рылом в калашный ряд....
- є такий вислів в російській мові
Тебе и 5%-му элитному продавцу алкашки боцман таки настучал по лбу половым органом?
ЛАД написав:Был такой старый анекдот. Война. Идёт корабль. Капитан видит приближающуюся торпеду, увернуться не успеет. Вызвал боцмана: - Отвлеки команду. Всё равно погибать, но чтобы хоть без паники. Боцман выходит на палубу: - Смотрите, я сейчас ударю членом по палубе и корабль пополам. Достаёт и бьёт. Барахтаются в воде капитан и боцман: - Дурак ты, боцман. И шутки у тебя дурацкие. Торпеда-то мимо прошла!
так це не жарти - ти
... залез со своим свинным рылом в калашный ряд....
- є такий вислів в російській мові
Тебе и 5%-му элитному продавцу алкашки боцман таки настучал по лбу половым органом?
ти вирішив вийти з підвалу? чи випустили подихати повітрям?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 30 лис, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.