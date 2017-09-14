ЛАД написав:Человек, который отрекается от родного языка, так же легко при необходимости отречётся и от родины.
українській -це мова комунікації на форумі, на жаль не для вас
В правилах форума такого нет и пока, к счастью, быть не может. До 24.02 здесь практически никто не писал по-украински. И вы в том числе. Хотя не было никакого запрета или ограничений. И 56 или 57 вы говорили и писали исключительно по-русски. Но в армию вы не пошли, хотя в начале войны вам ещё не было 60 и могли успеть 2-3 года защищать родину.
дэн написав:А что если сегодня в Флориде подпишут план из 28 п, где один из пунктов русский второй государственный?
це питання буде. але гадаю максимум буде лише там, де кількість російськомовних перевищує певний рівень. й на мою думку тоді треба питання про українську на ТОТ обговорювати...
А в чому питання? Ввести другу державну, її ніде не вивчать, хай в побуті спілкуються. Якщо офіційний лист російською- відповісти російською. Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать.
в побуті російською й зараз спілкуються - власне як й на форумі.
але якщо російська друга державна, то нею мають на вимогу відповідати й державні структури, й та ж сфера побуту всюди, по всій країні. власне, мрія ЛАДа - щоб він міг не напружуватися. але мають інші це робити...
І шо? В побуті я теж можу спілкуватись російською, АЛЕ принципово спілкуюсь українською. Хай відповідають на лист російськомовних, це не питання. А ось якщо її не викладать і не вивчать, вона з часом помре. За ци роки люди, яки виїхали і можливо повернуться- змінились, вони знають десятки інших мов. Діти можуть зовсім не знать російської, якщо мовне середовище- англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, румунська, чеська. А ось хто до москалів подався- для повернення взад принципово вимагать знання української мови та літератури з екзаменом.
fler написав:"Трамп зробив гучну заяву про закриття повітряного простору біля Венесуели. Фактично, це є передвісником нанесення ракетних ударів. В той же час, він зробив цей крок напередодні візиту Віткоффа до Москви з новим планом по нам, де не враховані ключові позиції путіна. Фактично, заява Трампа по Венесуелі відбулась після виступу путіна, де він фактично послав новий план, і перед приїздом Віткоффа. путін зараз діє в простій логіці: битись поки стане сил, забрати по максимуму, тоді погодитись на мир, почати знову продавати нафту і відбудувати розгромлену армію та втримати економіку рф від колапсу. Він вірить, що в будь-який момент може повернутись на світовий ринок і гроші знову рікою потечуть в рф. Розпакування венесуельської нафти ставить хрест на цих планах. Вона зіб’є ціну і витіснить російську нафту з західних країн, і відповідно, путін ніколи вже не побачить тих доходів, які були до цього. Тому я думаю, що Трамп ходить цією картою, з метою переконати путіна погодитись на оновлений мирний план, з якого прибрали пункти про передачу незахоплених територій Донбасу. І мушу сказати, що я вперше думаю, що в кремлі серйозно задумаються перед тим, як в чергове послати Трампа. В будь-якому випадку все рухається до завершення. Нам треба протриматись 3 місяці." https://opinions.glavred.net/vse-dvizhe ... gxNjI2MjA3
до псокота в незламників питань нема, ось такі даблстандарт