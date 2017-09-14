RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 15:31

  fox767676 написав:Професор бігунцям

так вже там їм #копендупен
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:03

«Шахеди» тепер вміють пускати ракети: сьогодні вперше РФ застосувала такий дрон з керованою ракетою повітря-повітря Р-60, — Полковник ГШ

Таким чином, росіяни хочуть збивати українські гелікоптери та літаки.

Ждем пэрэможных инсайдов на тему "это все фигня" и "тут такая техника уже давно есть"? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11056
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:18

sashaqbl
Верно.
И Banderlog сказал о том же.
И от поведения государства тоже зависит, за какими иерархами пойдут віряни.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:26

  _hunter написав:
«Шахеди» тепер вміють пускати ракети: сьогодні вперше РФ застосувала такий дрон з керованою ракетою повітря-повітря Р-60, — Полковник ГШ

Таким чином, росіяни хочуть збивати українські гелікоптери та літаки.

Ждем пэрэможных инсайдов на тему "это все фигня" и "тут такая техника уже давно есть"? 🤔

ша на марафоні покажуть яку вундервафлю яка поражає всіх орков в радіусі до Урала одним пуком
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 16:52

  sashaqbl написав:Але по факту, так чи інакше, всі віряни підуть за архієреями, одними чи іншими.


може і не всі ... а якась частина
чи там всі несповна розуму?

Одного разу Спаситель тричі спитав Петра: “Симоне, сину Йонин, чи ти любиш Мене?” Той каже Йому: “Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе”.
Промовляє йому Ісус: “Паси вівці Мої”1.

“Тепер, Я кажу тобі, і те, що Я кажу тобі, Я кажу всім Дванадцятьом: Устаньте і підпережіть стегна свої, візьміть свій хрест, слідуйте за Мною і пасіть овець Моїх”2.


якщо вони всі вівці, то немає питання



тут 3 короткі відео, які вже публікувались раніше
в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)
друге відео -про історія Почаївської Лаври і як вона потрапила до лап рпц(упц)
prodigy
 
Повідомлень: 12922
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
