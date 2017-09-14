|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 гру, 2025 15:31
fox767676 написав:
Професор бігунцям
так вже там їм #копендупен
3
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:03
«Шахеди» тепер вміють пускати ракети: сьогодні вперше РФ застосувала такий дрон з керованою ракетою повітря-повітря Р-60, — Полковник ГШ
Таким чином, росіяни хочуть збивати українські гелікоптери та літаки.
Ждем пэрэможных инсайдов на тему "это все фигня" и "тут такая техника уже давно есть"? 🤔
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:18
sashaqbl
Верно.
И Banderlog сказал о том же.
И от поведения государства тоже зависит, за какими иерархами пойдут віряни.
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:26
_hunter написав:
«Шахеди» тепер вміють пускати ракети: сьогодні вперше РФ застосувала такий дрон з керованою ракетою повітря-повітря Р-60, — Полковник ГШ
Таким чином, росіяни хочуть збивати українські гелікоптери та літаки.
Ждем пэрэможных инсайдов на тему "это все фигня" и "тут такая техника уже давно есть"? 🤔
ша на марафоні покажуть яку вундервафлю яка поражає всіх орков в радіусі до Урала одним пуком
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:52
sashaqbl написав:
Але по факту, так чи інакше, всі віряни підуть за архієреями
, одними чи іншими.
може і не всі ... а якась частина
чи там всі несповна розуму?
Одного разу Спаситель тричі спитав Петра: “Симоне, сину Йонин, чи ти любиш Мене?” Той каже Йому: “Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе”.
Промовляє йому Ісус: “Паси вівці Мої”1.
“Тепер, Я кажу тобі, і те, що Я кажу тобі, Я кажу всім Дванадцятьом: Устаньте і підпережіть стегна свої, візьміть свій хрест, слідуйте за Мною і пасіть овець Моїх”2.
якщо вони всі вівці, то немає питання
тут 3 короткі відео, які вже публікувались раніше
в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)
друге відео -про історія Почаївської Лаври і як вона потрапила до лап рпц(упц)
