|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:27
126-6,5% = 117к
чп около 20к, 20% очень не плохо. повезло найти лоха
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1443
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:28
Бетон написав: airmax78 написав:
Я розумію що зараз особливо права голосу не маю. Але мені не все одно що відбувається. Тому скажу, що для мене це виглядає ніби як фортеця в осаді. На стінах вмирають вояки ледь стримуючи навалу штурмуючої орди, якій пообіцяли місто на 3 доби на пограбуванння. Стіни міста вже сильно побиті і хитаються. Є вже дірки. Ворог копає підкоп - закласти бімбу. Кожної ночі і дня обстрілює місто з катапульт. А тим самим часом в місті ремонтують дороги, розбивають нові парки, перекладють плитку тротуарну, будують нові красиві будинки, по яких час від часу вже прилітає. Я хз скільки ще ця фортеця протримається. Фортеця, звісно що не в повному оточенні і багато хто з містян спокійно фортецю покидає і постачання всього необхідного для оборони в фортецю поки що не припинилося. Але ж все одне: якось Британія під час Другої Світової собі такого не дозволяла. При тому що була непорівняно потужніша у порівнянні із Німеччіною, ніж Україна у порівнянні з Росією. І жодного метру безпосередньо британської землі німці не окупували.
Правовой режим Британии во время Второй мировой войны отличался от украинского сегодня тем, что Великобритания была страной, ведущей войну, и применяла законы военного времени, такие как закон о защите Великобритании (Defence of the Realm Act).
Украина же сегодня является суверенным государством в мирное время, и ее правовой режим регулируется конституционным правом мирного времени, при этом некоторые правовые нормы могут быть изменены или ограничены из-за войны.
Поэтому город и ведёт себя как в мирное время.
а оті страшилки про мужа знакомої якого мужествєнно спасав це що було, папріколу?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41649
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:30
Олежан написав:
126-6,5% = 117к
чп около 20к, 20% очень не плохо. повезло найти лоха
але це не пасивний дохід, а активний бізнес (зарпалата самозайнятого врахована)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41649
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 01 гру, 2025 16:34
Англія 03/09/39, через 2 дні після нападу німців на Польщу САМА, в особі премʼєра Чемберлена обʼявила війну Германіі
Україна 24/02/22 ввела особливий воєнний стан після повномасштабного нападу на неї росіі - комусь досі незрозуміло чому саме так і в чому різниця?
хлопці, припиняйте тупити
та і оффтопити теж
зи: особливе прохання до закордонних патріотів:
будьласочка, позакривайте на*** свої пи**
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12032
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2761 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17342086
|
|
|1380
|6807583
|
|
|3
|82983
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|