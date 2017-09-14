sashaqbl написав:Насправді не все так просто. Всередині УПЦ теж є розкол, і це насправді, вже вирвалось назовні. Онуфрій намагаєтсья балансувати і вичікувати. Але частина найбільш адекватних архієреїв хочуть рухатися далі від Москви. Частина набйільш неадекватних - відкат до Москви. Але по факту, так чи інакше, всі віряни підуть за архієреями, одними чи іншими.
Верно. И Banderlog сказал о том же. И от поведения государства тоже зависит, за какими иерархами пойдут віряни.
sashaqbl написав:Але по факту, так чи інакше, всі віряни підуть за архієреями, одними чи іншими.
може і не всі ... а якась частина чи там всі несповна розуму?
Одного разу Спаситель тричі спитав Петра: “Симоне, сину Йонин, чи ти любиш Мене?” Той каже Йому: “Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе”. Промовляє йому Ісус: “Паси вівці Мої”1.
“Тепер, Я кажу тобі, і те, що Я кажу тобі, Я кажу всім Дванадцятьом: Устаньте і підпережіть стегна свої, візьміть свій хрест, слідуйте за Мною і пасіть овець Моїх”2.
якщо вони всі вівці, то немає питання
тут 3 короткі відео, які вже публікувались раніше в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі) друге відео -про історія Почаївської Лаври і як вона потрапила до лап рпц(упц)
prodigy написав:в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)
prodigy написав:в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)
Ну понятно, там 40 років навколо Філарета були одні фсбшники а його... його розстріляли. Напомню, він висвятився ще при сталіні в 1950. В 1990 після смерті московського Пімена був місцеблюстителем, потом програв вибори на московського патріарха , Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) не здається тобі, що біографія мяко кажучи не сприяє йому вірити більше ніж Онуфрію?
а чи вірили на Заході радянським офіцерам-перебіжчикам?
По данным нового исследования под названием «Выбор Европы», проведенного в Норвегии, помочь Украине победить Россию — более дешевый вариант для Европы, чем пойти на уступки Кремлю. Финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606–972 млрд долларов, но укрепление ее восточного фланга, если Москва добьется своего, обойдется им почти вдвое дороже — в 1,4–1,8 трлн долларов.. ... Исследователи заявили, что администрация Трампа «оторвана от реальных проблем», и провели свое исследование, исходя из предположения, что Украина не получит практически никакой поддержки от Соединенных Штатов.
В докладе предсказывается, что без увеличения военной поддержки Украины постепенная победа России может обойтись Европейскому Союзу в 1,8 триллиона долларов.
По мнению исследователей, при таком сценарии миллионы беженцев покинут Украину и хлынут в Европу, что обойдется правительствам в миллиарды долларов. Кремль усилит геополитическое преимущество России и может переключить внимание на Арктику или Прибалтику, увеличив расходы стран НАТО на оборону для обеспечения безопасности западных границ.
Однако, если Европейский союз сможет обеспечить до 972 миллиардов долларов в течение четырёх лет на финансирование украинской армии, в докладе говорится, что решающая победа Киева вполне достижима. Эти средства позволят миллионам беженцев вернуться домой и стабилизировать ситуацию в регионе, привлекая иностранные инвестиции.
«В случае перманентного конфликта или победы России Украина будет нуждаться в постоянной поддержке, тогда как в случае военной победы Украины поддержка Запада со временем значительно сократится», — утверждают авторы.
Финансирование будет направлено на закупку дополнительных 8 миллионов беспилотников, 95 бригад и до 2500 новых боевых танков, а также другой техники. В докладе также предлагается найти необходимое финансирование за счёт конфискации замороженных российских активов.
972 млрд. за 4 года - 243 млрд в год. - неслабая такая цифра. Если учесть, что ВВП ЕС примерно 18 трлн. евро, то это около 1,5% ВВП или около 3% суммарного бюджета всех стран ЕС. Цифра, близкая к их собственным военным расходам (примерно 340 млрд. в год). Крупнейшие страны (Германия и Франция) имеют расходы примерно 2% ВВП или 150 млрд евро. И эта цифра (243 млрд в год) близка к их помощи Укоаине за прошедшие 4 года вместе. США давно добиваются примерно такого роста оборонных расходов от Европы, но пока не сумели. "поддержка Запада со временем значительно сократится" - не очень понятно, с каким временем, - сразу после победы или когда-то позже (когда?). Где мы возьмём ещё 95 бригад?
prodigy І ? Ти намєкаєш, що його перевербувало цру? Ну допустим, тільки все було прощє. В 92му було проведено харківський собор упц мп де йому було висловлено недовіру на що він відповів створенням київського патріархату. Звання патріарха він теж не зрікся і на католицький календар не перейшов.
ЛАД написав:Табличка будивельника очередная манипуляция цифрами.
Дурень- якщо чогось не розуміє - то обовязково збреше... ТМ Народна Мудрість Будівельник нічого не вибирав, він просто взяв таблицю Європи і так як Україна є 33 с таблиці , то я привів всі наступні до кінця. При чому Завжди, як тільки десь педерація не підпадає під марення совкодрочера - так відразу вона виноситься за скобки... А в європейській частині педерації ( яка по клімату і рельєфу) практично тотожна Україні - проживає не 65 осіб на км2 ( як було в Україні в 2021 році) і навіть не 40 осіб /км2 - як лючи крокодилячі сльози заявляє совок - а всього 23 особи/км2.. і нічого собі. живе сволота, навіть на судів війнами пре...
Думать так и не хотите. "в європейській частині педерації" есть, например, Краснодарский край с площадью 75 485 км² и населением 5 842 238 чел., т.е ПН - 77,4 чел./км². А есть Республика Коми с площадью в 5 слишним раз больше - 416 774 км² (близко к площади Украины) и населением 714 785 чел. (в 50 раз меньше, чем в Украине), т.е ПН - 1,72 чел./км². Есть ещё и Архангельская область, которая по площади вообще близка к Украине - 589 913 км², а население в 30 с лишним раз меньше - 989 434 чел. Т.е. ПН - 1,68 чел./км². Можете добавить ещё и Карелию с площадью 180 520 км² и ПН 2,87 чел./км². Есть ещё очень густонаселённый Пермский край - площадь 160 236 км², население 2 483 633 чел. и огромная ПН 15,5 чел./км². Вологодская область - площадь 144 527 км². население 1 115 371 чел., ПН 7,72 чел./км². Хватит? Для сравнения Московская область (без города Москва) - площадь 44 329 км², население 8 775 735 чел. и ПН 197,97 чел./км². А если взять Центральный федеральный округ, то все эти цифры очень близки к нашим.
Banderlog написав:prodigy І ? Ти намєкаєш, що його перевербувало цру? Ну допустим, тільки все було прощє. В 92му було проведено харківський собор упц мп де йому було висловлено недовіру на що він відповів створенням київського патріархату. Звання патріарха він теж не зрікся і на католицький календар не перейшов.
цру? чому такі примітивні думки... я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки
типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му
якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився