1945 год - сотрудник внешней разведки вице-консул полковник Константин П. Волков пытался перейти к англичанам в Турции в 1945 год, вывезен в Союз



1946 год - сотрудник внешней разведки А. .Грановский перебежал в Швеции



1947 год - сотрудник внешней разведки Б.И.Бакланов перебежал в Австрии



1940-е-1950-е годы - агент советской разведки Исаак Оггинс, изъявивший желание вернуться в США, посажен в лагерь где погиб



конец 1940-х - начало 1950-х годов - перешел на Запад бывший офицер СМЕРШ и НКВД А.И.Романов



1954 год - сотрудник легальной резидентуры внешней разведки в Токио Юрий Растворов перебежал в Японии к американцам в январе 1954 года



1954 год - сотрудник аппарата внешней разведки майор Петр Сергеевич Дерябин перебежал к американцам в Австрии в феврале 1954 года



1954 год - нелегал-боевик капитан Николай Евгеньевич Хохлов при выполнении спецакции в Западной Германии в феврале 1954 года перебежал к американцам



1954 год - ио легального резидента внешней разведки в Австралии подполковник Владимир Михайлович Петров (Пролетарский, настоящая фамилия Шорохов) и его жена капитан Евдокия Петровна Карцева (после замужества Пролетарская-Петрова) остались в Австралии в апреле 1954 года



1954 год - летом 1954 года разведчик-нелегал радист "Гарт" стал сотрудничать со спецслужбами Канады и Америки, в 1955 году выведен в Союз и разоблачен



1957 год - радист нелегальной резидентуры внешней разведки в США подполковник Рейно Хейханен ("Вик") во Франции перебежал к американцам



1961 год - нелегал внешней разведки Юрий Николаевич Логинов ("Густо") в 1961 году в Финляндии встал на путь предательства и сотрудничества с американцами, работал под их контролем в 1961-1967 годах, был арестован в ЮАР как советский разведчик и обменен в Союз в 1967 году



1961 год - спецагент-боевик негласный сотрудник госбезопасности Богдан Сташинский вместо выполнения спецзадания бежал на Запад в Западном Берлие в августе 1961 года



1961 год - сотрудник легальной резидентуры внешней разведки в Хельсинки майор Анатолий Михайлович Голицын перебежал в декабре 1961 года в Финляндии на сторону американцев



1962 год - сотрудник научно-технической линии нью-йорской резидентуры внешней разведки Герой Советского Союза Алексей Исидорович Кулак Америка стал на путь предательства и сотрудничества с американскими спецслужбами, активно работал на них в 1960-е - 1970-е годы, не был разоблачен до самой смерти



1960-е годы - сотрудник внешней разведки в Нью-Йорке "Кашин Дмитрий" (фамилия изменена) в начале 1960-х годов завербован ФБР, умер своей смертью в Москве



1966 год - сотрудник внешней контрразведки Игорь Петрович Кочнов по личной инициативе пошел на контакт с ЦРУ в марте 1966 года в Вашингтоне и работал на американцев в 1966-1977 годах



1968 год - нелегал внешней разведки в Западной Германии подполковник немец Евгений Рунге ("Курт") стал сотрудничать с американцами в 1968 году



1971 год - доверенное лицо советской внешней разведки советский дипломат в Африке Владимир Николаевич Сахаров стал в конце 60-х агентом ЦРУ, а в 1971 гоуд в Кувейте перебежал к американцам



1971 год - сотрудник нелегальной линии легальной резидентуры внешней разведки в Лондоне капитан Олег Адольфович Лялин стал предателем, попросил убежища и перебежал к англичанам



1974 год - сотрудник советской внешней разведки в Дании Олег Антонович Гордиевский завербован английской разведкой СИС с помощью датских спецслужб, работал на англичан до 1985 года, дослужился до звания полковника и должности ио резидента внешней разведки в Англии, после возникновения подозрений у КГБ нелегально вывезен из Советского Союза в Англию в июле 1985



1974 год - работавший в Африке подполковник ПГУ КГБ Полещук Леонид Георгиевич завербован ЦРУ в 1974 году, в 1983-1985 годах арестован и расстрелян



1976 год - полковник ПГУ КГБ сотрудник внешней разведки в странах Юго-Восточной Азии Владимир Пигузов завербован ЦРУ, в 1985 (1986) году арестован и расстрелян



1976 год - в Африке шифровальщик и радист посольства СССР в Республике Нигер старший лейтенант КГБ Анатолий Дмитриевич Семенов перебежал к американцам вернулся и вывезен в Америку, в декабре 1981 года добровольно вернулся в Союз, где приговорен за измену родине к 10 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальные семь - в лагере



1977 год - подполковник ПГУ КГБ сотрудник легальной резидентуры внешней разведки в Сан-Франциско Южин Борис Николаевич стал сотрудничать с ФБР, в 1986 году арестован и осужден на 15 лет лишения свободы



1977 год - нелегал советской внешней разведки полковник чех Людек Земенек ("Дуглас") перевербован ФБР и сотрудничал с американцами до 1979 года, остался в Америке



1979 год - в Японии сотрудник легальной резидентуры внешней разведки в Токио майор Станислав Александрович Левченко перебежал к американцам в октябре 1979 года и вывезен в Америку



1980 год - сотрудник научно-технической разведки внешней разведки подполковник Владимир Ипполитович Ветров (ПГУ) начал сотрудничество со спецслужбами Франции которое продолжалось до 1982 года, совершив уголовное преступление был осужден, а 1983 году всркыта его работа на французов, расстрелян



1982 год - сотрудник легальной резидентуры внешней разведки в Марокко Анатолий Богатый бежал в США



1982 год - в Иране сотрудник нелегальной линии легальной резидентуры внешней разведки в Тегеране майор Владимир Андреевич Кузичкин с помощью англичан бежал из страны летом 1982 года в Англию



1983 (1982) год - завербован ФБР подполковник ПГУ КГБ сотрудник вашингтонской резидентуры внешней разведки Мартынов Валерий, в 1985 году арестован и расстрелян



1983 год - завербован ФБР сотрудник вашингтонской резидентуры внешней разведки майор ПГУ КГБ Моторин Сергей Михайлович, в 1985 году арестован и расстрелян



1984 год - в Западной Германии завербован ЦРУ Вареник Геннадий - подполковник ПГУ КГБ, сотрудник легальной боннской резидентуры внешней разведки, в марте 1985 года арестован и расстрелян в 1986 году



1985 год - сотрудник внешней контрразведки Виталий Сергеевич Юрченко во время командировки в Италию перебежал к американцам, вывезен в Штаты, сотрудничал с ЦРУ и ФБР, но в 1985 году вернулся в СССР



1986 год - сотрудник резидентуры внешней разведки в Греции полковник Виктор П. Гундарев бежал на Запад



1980-е годы - сотрудник ПГУ похищенный террористами в Бейруте позже перебежал к американцам



1990 год - бежал на Запад сотрудник резидентуры внешней разведки в Бельгии Игорь Черпинский



1990 год - ЦРУ завербован сотрудник ПГУ КГБ Илларионов Сергей, в 1991 году после получения указания вернуться в Москву тайно бежал в США



1990 год - в декабре 1990 года в Италии звербован сотрудник резидентуры внешней разведки по научно-технической линии Сергей Илларионов, перешел на Запад в январе 1991 года



1991 год - в Бельгии стал сотрудничать с американцами заместитель резидента по линии научно-технической разведки полковник Владимир Яковлевич Коноплев, а в марте 1992 года перешел на Запад



1991 год - сотрудник резидентуры внешней разведки в Норвегии (по прикрытию корреспондент) майор Михаил Бутков бежал в мае 1991 года в Англию



1991 год - в октябре 1991 года вице-консул в генеральном консульстве СССР в Мюнхене резидентуры внешней разведки в Германии подполковник ПГУ Владимир Фоменко остался на Западе и попросил политического убежища в ФРГ



1992 год - выехал в Великобританию бывший сотрудник учетно-архивного подразделения внешней разведки майор Василий Митрохин, который во время службы делал копии с секретных документов и выносил их, накопившиеся материалы передал британским спецслужбам



1992 год - в июль 1992 года изменил и стал работать на СИС сотрудник резидентуры внешней разведки во Франции полковник Виктор Ощенко



1993 год - незаконно выехал на жительство в США и опубликовал книгу бывший сотрудник ПГУ КГБ Юрий Швец



1994 год - в Таиланде бежал на Запад в марте 1994 года сотрудник резидентуры внешней разведки горь Макеев



1995 год - бежал в в США из России сотрудник внешней разведки подполковник Олег Морозов



1995 год - в Финляндии совершил измену старший лейтенант Вячеслав Валерьевич Антонов сотрудник хельсинской резидентуры СВР



1996 год - разведчики-нелегалы Дмитрий Владимирович и Елена Борисовна Ольшанские в 1996 году попытались остаться в Канаде после их расшифровки кандскими спецслужбами



после 20 века:

2001 год - перешли на сторону американцев сотрудники внешней разведки в Канаде и США



Сотрудники военной разведки

1918 год - в июле 1918 года начальник Военного контроля Восточного фронта . .Фаерман арестован за взяточничество и хищения



1918 год - в августе 1918 года начальник разведывательного отделения 4-й армии Восточного фронта бывший штаб-ротмистр пограничной стражи Е.Е.Буренин арестован по обвинению в заговоре с целью перехода к белым и открытие фронта и расстрелян



1918 год - начальник морского регистрационного управления А.И.Левицкий, его помощник Сыробоярский и начальник военно-морского контроля А.И.Абрамович арестованы в Петрограде по обвинению в шпионаже в октябре 1918 года



1918 год - руководящий сотрудник Военного контроля Бирзе арестован осенью 1918 года как участник контрреволюционной подпольной организации



1919 год - в июле 1919 года при попытке перехода линии фронта в районе Сестрорецка задержаны сотрудники Сестрорецкого разведпункта Красной армии Б.К.Самойлов и П.А.Боровой-Федотов с донесениями подпольной антисоветской организации, расстреляны



1924 год - сотрудник Разведупра в Финляндии Андрей Павлович Смирнов после ареста в 1924 году сотрудничал с местной контрразведкой, позже выехал в Южную Америку



1925 год - сотрудник Разведупра в Австрии Владимир Степанович Нестерович (Ярославский) остался в 1925 году в Западной Европе



1925 год - сотрудник Разведупра в Прибалтике Игнатий Л. Дзевалтовский остался в 1925 году в Западной Европе



1931 год - после освобождения из румынской тюрьмы сотрудник Разведупра Борис Федорович Лаго перешел на Запад, отказался возвращаться в СССР и эмигрировал во Францию, однако позднее стал сотрудничать с советской внешней разведкой



1930 год - агент РУ голландскй еврей Роберт Гордон Свитц с 1930 года сотрудничал американской контрразведкой, выдал парижскую резидентуру военной разведки



1930 год - в апреле 1930 года военно-морской атташе в Швеции Александр Александрович Соболев сложил с себя полномочия и отказался вернуться в Союз



1933 год - нелегал Разведупра Витольд Штурм де Штрем в декабре 1933 года в Вене ликвидирован по обвинению в предательстве



1933 год - член Компартии Германии и сотрудник Разведупра Юлиус Троссин после ареста в июле 1933 был перевербован гестапо и направлен в СССР, где был разоблачен и расстрелян



1936 год - в Италии агент военной разведки Паскуале Эспозито после задержания выдал нелегального резидента РУ Маневича, который был арестован на встрече с подставой



1937 год - в 1937 году перешел на Запад сотрудник военной разведки Александр Григорьевич Графф (Бармин), выехал в США



1937 год - сотрудница ОМС и РУ австрийская подданая Гедда Массинг (Туне) отказалась от дальнейшего сотрудничества с советскими спецслужбами



1930-50-е годы - ранее активно работавший агент РУ американец Уиттакер Чемберс первый раз попытался признаться о своем сотрудничестве с советской разведкой в 1938-1939 года, пошел на активное сотрудничество с ФБР в 50-е годы



1942 год - в мае 1942 года остался в Турции, а позднее стал сотрудничать с американцами сотрудник легальной резидентуры военной разведки Измаил Гусейнович Ахмедов (Николаев)



1945 год - шифровальщик легальной резидентуры ГРУ в Канаде лейтенант Игорь Сергеевич Гузенко в сентябре 1945 года вместе со своей женой стал невозвращенцем, передал канадцам и американцам секретные документы и раскрыл другие секреты военной разведки



1946 год - в Японии ушел на Запад сотрудник военной разведки В.А.Скрипкин



1946 год - завербован американцаи старший лейтенант военной разведки переводчик группы войск Константин Евгеньевич Пузырев, арестован в 1947 году и осужден на 25 лет



1947 год - агент военной разведки англичанин Александр Аллан Фут порвал сотрудничество с военной разведкой и был опрошен британскими спецслужбами



1949 год - в Австрии ушел к американцам сотрудник военной разведки переводчик разведуправления Центральной группы войск старший лейтенант Вадим Иванович Шелапутин



1953 год - стал сотрудничать с ЦРУ сотрудник военной разведки подполковник Петр Семенович Попов, взят в разработку в 1959 году, осужден в 1960 году



1957 год - встал на путь предательства и сотрудничества с ЦРУ нелегал ГРУ в Швейцарии и Франции Алексей Шистов (Михаил Федоров), разоблачен в 1959 году



1959 год - разведчик-нелегал ГРУ в США Карло Рудольф Туоми перешел на сторону американцев и стал агентом ФБР, работал двойным агентом до 1963 года, когда остался в США



1960 год - начал инициативное сотрудничество с американской и английской разведками полковник ГРУ Олег Владимирович Пеньковский, арестован в 1962 году, расстреля в 1963 году



1961 год - пошел на сотрудничество с спецслужбами США: ЦРУ и ФБР сотрудник аппарата военной разведки в Нью-Йорке Дмитрий Федорович Поляков, который будучи американским агентом в течение 1961-1986 годов дослужился до генерала ГРУ, разоблачен и расстрелян в 1988 году



1962 год - завербован оперативный фотограф ГРУ, в дальнейшем фототехник Международного отдела ЦК КПСС Николай Дмитриевич Чернов, выявлен контрразведкой только в 1988 году



1971 год - сотрудник легальной резидентуры военной разведки майор Анатолий К. Чеботарев ушел на Запад в Бельгии, вскоре добровольно прибыл в Союз



1971 год - в Индонезии перешел на Запад сотрудник военной разведки Н.Петров, однако позднее возвратился в Союз



1970-е годы - в начале 70-х годов собирался перейти на Запад военный атташе и резидент ГРУ в Стокгольме Георгий Федосов



1972 год - перебежал на Запад сотрудник военной разведки во Вьетнаме Е.Сорокин, позже вернулся в Союз



1974 год - завербован ЦРУ на компромате сотрудник военной разведки майор Анатолий Николаевич Филатов, работал на американцев в 1974-1977 годах, в 1978 году осужден, после прошения о помиловании смертная казнь заменена на 15 лет лишения свободы



1976 год - в Греции стал предателем и агентом ЦРУ сотрудник военной разведки полковник Сергей Иванович Бохан, будучи отозван в 1985 году в Москву, отказался возвращаться и в мае 1985 года бежал в США



1970-е годы - в начале 70-х годов совершил измену и стал работать на ЦРУ сотрудник ГРУ Владимир Константинов, разоблачен, отозван в "отпуск" в Москву, где попал под следствие



1978 год - в 1977 году завербован СИС и после непродолжительного сотруднчества бежал из Швейцарим в Англию сотрудник женевской легальной резидентуры военной разведки капитан Владимир Богданович Резун



1982 год - изменил и бежал в США агент ГРУ "Поль"



1983 год - ЦРУ завербован сотрудник португальской резидентуры военной разведки полковник ГРУ Геннадий Александрович Сметанин, в 1986 году арестован и расстрелян (по другим данным мог работать с 1974 года)



1983 год - сотрудник военной разведки старший лейтенант Александр Васильевич Иванов разоблачен при активных попытках связаться с американцами и передать им секретную информацию, получил 8 лет



1985 год - сотрудник аппарата советского военного атташе в Венгрии подполковник ГРУ Владимир Васильев, агент ЦРУ в 1985-1986 годах, в 1986 году разоблачен и расстрелян



1989 год - Вячеслав Максимович Баранов, полковник ГРУ, завербован ЦРУ в 1989 году в Бангладеш, в 1992 году арестован и осужден на 6 лет лишения свободы



1991 год - из Австрии бежал на Запад сотрудник венской резидентуры ГРУ полковник Александр Крапива



1991 год - весной 1991 года бежал в США полковник ГРУ С.Двырник



1992 год - сотрудник вашингтонской резидентуры ГРУ полковник Станислав Лунев перешел и остался в США



1992 год - в феврале 1992 года в Норвегию бежал неустановленный высокопоставленный сотрудник ГРУ



1995 год - бывший начальник отдела Центра космической разведки ГРУ полковник в отставке Александр Волков, полковник в отставке Геннадий Спорышев и подполковник Владимир Ткаченко (ЦКР ГРУ) привлечены к суду за передачу секретных снимков космической разведки представителю Израиля



1990-е годы - полковник ГРУ Кузнецов осужден за хищения специальной взрывчатки в частях военной разведки центрального подчинения



Сотрудники органов госбезопасности

1927 год - агент ОГПУ Селянин-Опперпут-Стауниц Эдуард Оттович перебежал в Финляндию и раскрыл противнику легендированную разработку "Трест"



1928 год - секретный агент ОГПУ Биргер (Максимов) Аркадий Романович бежал в Персию в январе 1928 года во время бегства за границу секретаря Сталина Бажанова



1938 год - начальник УНКВД по Дальневосточному краю комиссар госбезопасности 3 ранга Генрих Самойлович Люшков бежал из Советского Союза в Японию через границу с Маньчжурией в июне 1938 года



1938 год - нарком НКВД Украинской ССР комиссар госбезопасности 3 ранга Александр Иванович Успенский перешел в ноябре 1938 года на нелегальное положение с фальшивыми документами, и был арестован только в апреле 1939 года



1950-е годы - сотрудник органов госбезопасности "Роман", попытка инициативного предательства (установления контакта с ЦРУ) в конце 1950-х годов



1950-е годы - бежал на Запад сотрудник внутренней контрразведки и внешней разведки Илья Джирквелов



1958 год - грузинский писатель, агент контрразведки в 1936-1958 годах Чейшвили А.Н. перешел на Запад в ноябре 1958 года в Западном Берлине



1964 год - капитан Носенко Юрий Иванович, руководящий сотрудник сотрудник 7 отдела Второго главного управления КГБ, сотрудничал с ЦРУ с 1962 года и перешел к американцам в Швейцарии в 1964 году



1963 год - перебежал на Запад во время туристической поездки Юрий Васильевич Кротков, советский сценарист и писатель, агент Второго Главного управления КГБ



1974 год - сотрудник военной контрразведки оперуполномоченный Особого отдела мотострелкового полка Группы советских войск в Германии капитан Алексей Мягков бежал на Запад в феврале 1974 года



1980 год - изменник и предатель сотрудник 8 Главного (шифровального) управления КГБ майор Виктор Иванович Шеймов вывезен ЦРУ с семьей из Советского Союза в Америку



1980-е годы - сотрудник МИД СССР Олег Агранянц, завербованный ЦРУ в 80-х годах, в 1985 году отказался возвращаться в СССР и попросил политического убежища в США

