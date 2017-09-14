RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 18:53

Да, Ирина сегодня постаралась с чисткой. :)
Правда, не понял, что такого контрреволюционного было в процитированной мной записи из фейсбука, что удалена не только цитата, но даже ссылка на неё.
И за что удалена цитата об американском генерале Форрестоле - это исторический факт. Ну поехала крыша у человека. Бывает. Не только у генералов. Возможно даже у форумчан.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:11

  prodigy написав:


цру? чому такі примітивні думки...
я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки :mrgreen:

типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му

якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо
піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився

посіпаки Шоколодного обманули в 2018му 90 річного діда?)
Ну понятно зганьбився :lol: ти спочатку доживи до його віку...
І аналізуй далі, головний аналітику відділу розвідки.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:29

  Banderlog написав:
  prodigy написав:в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)

Ну понятно, там 40 років навколо Філарета були одні фсбшники а його...
його розстріляли. :lol:
Напомню, він висвятився ще при сталіні в 1950. В 1990 після смерті московського Пімена був місцеблюстителем, потом програв вибори на московського патріарха , Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) :lol: не здається тобі, що біографія мяко кажучи не сприяє йому вірити більше ніж Онуфрію?

а що Онуфрій каже про КДБ? ;)
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:32

  prodigy написав:
  Banderlog написав:prodigy
І ? Ти намєкаєш, що його перевербувало цру? :lol:
Ну допустим, тільки все було прощє. В 92му було проведено харківський собор упц мп де йому було висловлено недовіру на що він відповів створенням київського патріархату. Звання патріарха він теж не зрікся і на католицький календар не перейшов.

цру? чому такі примітивні думки...
я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки :mrgreen:

типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му

якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо
піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився

наскільки писали, Філарета не збиралися призначати очільником ПЦУ - бо надто суперечлива фігура. але саме завдяки його харизмі та авторитету була створена та існувала УПЦ КП всі ці роки до Томоса...

й знову парашЮт видає - "католицький" календар. календар новоюліанський. може хто забув, Пасхалія все одно за старими правилами.

й це ще показує, що саме РПЦ - це церква, яка найскладніше спілкується з іншими церквами. а тут розповідають, як в інших країнах співіснують різні церкви - так це в ІНШИХ країнах, де РПЦ немає або майже немає...
