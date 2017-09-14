|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:56
fox767676 написав: flyman написав:
трололо це замість песікота?
іпсокіт зник одразу з тимофеєчем
знімуть подоляка на гілці буде шабаш "капітулянтів"
добре що у п1дарботів фінансування стабільне, егеж
тяжко тепер без єрмака, згадали про мумію подоляка
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:00
Shaman написав:
видихай - напад Китаю на Європу - це фантастика. йому б з Тайванем впоратися - й це можливо лише за рахунок самоусунення Європи від цього питання...
хтось із блогерів казав приблизно так:
якби років 20 тому розповів кому, що Україна воюватиме з корейцями за Курську область, то він би подумав що шизік
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 гру, 2025 14:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:00
Banderlog написав:
Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба
я не задавався, вплив китаю значний і вони поки що цю карту не використовують по своїм причинам.
але.
доля матрасів незначна (в порівнянні із вампірами)
доля мавіків знижується (в порівнянні із фпв) і буде далі знижуватись я думаю. кажуть що на 3Т дефіцит давно і у всіх. а четвірок мало, нема прошивок, дорого і т.д.
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 03 гру, 2025 14:02, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:02
flyman написав: fox767676 написав: trololo написав:
ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ
нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога
трололо це замість песікота?
Такое ощущение, что это он и есть
_hunter
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:03
trololo написав: _hunter написав:
Но вопрос-то в том, что делать _сегодня_, максимум завтра
ваші варіанти? прийняти "три пункти пуйла" і гарантовано просрать наступну фазу ескалації, мінімум до дніпра?
Там побачим що буде з наступною фазою. Мож вмре ішак чи падишах. Мож таки буде війна проти казахстану, або єс. Все легше ніж самим воювати. Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано
Banderlog
Повідомлень: 4117
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:04
_hunter написав:
Такое ощущение, что это он и есть
наприклад ви праві. на дискусії це як впливає? легше виправдовути злочини 3,14***?
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:05
Конституція України це абстракція яку використовує правлячий клас для досягнення своїх цілей. Всі основні положення які були в неї закладені - порушені. Тобто коли треба обмежити права і свободи громадян - це робиться незважаючи на Конституцію. А коли необхідно підписати лакмусовий папірець то раптом для влади Конституція стає справжньою перепоною. Нам вкрай вигідно підписати ці угоди в антиконституційний спосіб аби в майбутньому визнати ці дії незаконними, а разом з ними і самі угоди.
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:05
trololo написав: Banderlog написав:
Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба
кажуть що на 3Т дефіцит давно і у всіх. а четвірок мало, нема прошивок, дорого і т.д.
А как же так вышло - кто-то буквально на прошлой странице писал, что поставщиков комплектующих - просто тьма
_hunter
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:05
Banderlog написав:
Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано
мабуть десь так нарід в 1922 році і думав. через 10 років їли своїх дітей під реготання кацапів. але не страшно, х... з не звір щоб заморити голодом 10 мільйонів в 21 столітті, просто заберуть діток в піонєр лагєрь, а через 10 років відправлять на європу із дроном в руках
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:07
_hunter написав: trololo написав: Banderlog написав:
Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба
кажуть що на 3Т дефіцит давно і у всіх. а четвірок мало, нема прошивок, дорого і т.д.
А как же так вышло - кто-то буквально на прошлой странице писал, что поставщиков комплектующих - просто тьма
а до чого тут комплектуючі? ви думали що мавіки в києві складають?
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
Профіль
