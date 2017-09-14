|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:44
Schmit
Повідомлень: 5289
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:46
candle645 написав:
Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.
шо в на наших територіях існувало це одна справа, інша яке відношення до того мали наші предки.
Національний (етнічний) склад Львова напередодні Другої світової (≈1939 р.)
Поляки — близько 49–50%
Євреї — близько 30%
Українці — близько 15–16%
Інші групи (німці, вірмени, чехи тощо) — близько 3–5%
Banderlog
Повідомлень: 4133
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:20
candle645 написав: Banderlog написав: flyman написав:
Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".
Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).
не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу
Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.
Магдебурзьке право існувало в середньовічній Європі (на той час, як пише Біблія: "Немає юдея, ні грека; немає ані раба, ані вільного; немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі — одно"). До чого тут В.Новгород? Давай згадаєм Рим, Візантій, Фіви з Афінами.
Про нації це вже після ВФР в Парижі. Весна народів - 1848р. Можна, звичайно, натягнути сову на глобус і тяглість української нації до аріїв.
ШІ: Брошуру Миколи Міхновського “Самостійна Україна” було написано у 1900 році, а вперше видано у Львові того ж року. Ця праця стала політичною програмою Революційної української партії (РУП) та започаткувала незалежницьку течію в українській політичній думці.
Вікі:Революці́йна украї́нська па́ртія (РУП) — перша активна політична партія в центрально-східній Україні, заснована 11 лютого 1900 в Харкові.Украї́нська наро́дна па́ртія (УНП, НУП) — перша українська націоналістична партія, заснована 1902 року Миколою Міхновським у Харкові.
А Київ тоді був глухою провінцією і ніякої національної думки там не генерувалось.
Нагадай, коли Герцен "будив своїм дзвоном"?
Про росіян ще цікавіше. Як на мене перший російський націоналіст то Гіркін. Решта як не комуністи то імперці. В РФ досі нема російської ні республіки, ні краю, ні області, ні району (хоча б автономного).
Раніше була самоідентифікіція "совєцкій чєловєк", тепер "расіянін" (не бурят, не татарин і т.п.).
Чи є імпєрци фашистами? Вікі каже що було.Импе́рская фаши́стская ли́га (англ. Imperial Fascist League; IFL) — фашистское движение в Великобритании, основанное в 1929 году Арнольдом Лизом.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 гру, 2025 20:46, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Повідомлень: 41693
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:44
" В армію я вернувся в перший день повномасштабки, без будь яких умов і договорів.
Я прийшов в армію з одним бажанням - не здохнуть 6 місяців, шоб країна вспіла знять чехли, мобілізувать мужиків і получить зброю.
Я получів автомат, один комплєкт форми (взяв вдіть, шоб свої ж не захуячили) і бєрци на 2 размєра більші (не було інших)
Я прийшов в армію під аплодісмєнти самого лучшого народа в світі, який треба захищати і хриплий голос обісцяного прєзідєнта (за якого я просив вас не голосувать, бо буде п***) : "- Збройні Сили Украіни - ви все що у нас є".
Шо я получив в результаті?
Уніженіє від держави, зарплату обізяни, ніякого права на знання сроків своєі служби і насмєшку від "умних", які порішали свої вопроси тоді, поки ми кишки на траки намотували, в ожиданії мобілізації державою мужиків.
Я получів фотографії пачок пижжєних грошей то в багажніках, то на столах власних 3,14***. Я получів зневагу уєбанів, порішавших з воєнкоматом.
Тепер я продаю книжки і періодично прошу гроші, шоб мені було як ще 20 років служить в ЗСУ. Це єдиний зрозумілий сьогодні мені срок служби - до 60 років. Я продаю книжки шоб моя сімʼя не здихала з голоду. Кончаться гроші і не буде що продавать - я не піду таксувать чи просить милостиню.
"Горіть" і зводить себе з ума я не буду, але більшого приниження, чим від свого ж народу (який від страха не хоче бороться за мої права шляхом тиску на вибраних ними ж 3,14***) і від своєї держави, яка мене вважає безправною обізяною, я не получав.
Я не піду в СЗЧ сам і ніколи не призву до цього когось ще, бо це ***ова тєма при тисячах кілометрів лініі фронту.
Я не "піду на Київ" і не призву до цього когось ще, бо це тоже ***ова тєма при тисячах кілометрів лінії фронту.
Я не буду розказувать сказок про "п*** вам після війни", бо знаю, шо ніколи такого не буде і не хочу самого себе смішить.
Як тільки моя сімʼя начне страдать - я вдіну той самий посічєний осколками піксєль з 2022 року, шеврони і в откриту піду грабить. Грабить з гордо піднятою головою, як воїн ЗСУ доведений до п*** своїм же народом.
Держава зробила з тих, хто остався живий з доброї сотні тисяч лицарів, безправних кріпаків з кріпацькою зарплатою і кріпацькими "правами", під мовчазне согласіє обісцявшогося і тихенько сидящого в норках населення. В результаті рабами стануть всі. Ми вже на це погодились. Населення не хоче воювать з росіянами і населенню не треба Україна.
Значить, скоро в нас її й не буде. Позывной Сайгон. "
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1030
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:51
Господар Вельзевула написав:
Значить, скоро в нас її й не буде. Позывной Сайгон. "
слово "пазьівной" не відповідає загальній семантиці
доброї сотні тисяч лицарів
сортовіть детектед
В результаті рабами стануть всі
"Раб не мріє про свободу, раб мріє мати власних рабів" (с)(тм)
Населення не хоче воювать з росіянами і населенню не треба Україна.
Що там із володінням зброєю у населення, як у Швейцарії чи в деяких державах США?
Можна і далі розбирати нестиковки, як писав "номерний фокс": "СРОЧНО!ПЕРЕПОСТ!"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 04 гру, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41693
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:56
ЛАД написав:Пословицы, поговорки, фольклор, литература в конце концов... Всё это тоже обогощает язык.
Велике питання - чи існує російський фольклор взагалі. Що в казок, що в пісень, якщо копнути - є конкретні автори і всі не старші Пушкіна. Або вкрадені-присвоєні в "народів росії"
Faceless
Повідомлень: 37048
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8277 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:56
Господар Вельзевула
Он описывает Украину трёхголовым(трёхликим) драконом где одна голова - мразь назвавшая Ющенко "синьёром-голодомором" и игравшая куем Баха на потеху кацапне, вторая голова имеет епло Миндича и его прозорливость, честность и расчётливость, а третья...Вот не знаю, это либо тупое епло Поворознюка с семью перстнями на 8ми "сосиськах(на восьмом пальце обручалка)", либо почти такое же епло Малюка-Манько, которые в звании полкана таблицу умножения не знают, либо ещё более тупое епло Колывана, которое спрятало своего свинёнка в Варшаве в хате за 2млн евро и подписывает гору законов по прижатию к ногтю граждан М18-60 при том что оно "доктор права" и может завернуть минимум 99% этих геноцидных инициатив.
барабашов
Повідомлень: 5504
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Чет 04 гру, 2025 21:05
flyman написав: Господар Вельзевула написав:
Значить, скоро в нас її й не буде. Позывной Сайгон. "
слово "пазьівной" не відповідає загальній семантиці
доброї сотні тисяч лицарів
сортовіть детектед
Семантика російська, но сперечатись з ним не буду. В настрій він попав.
Хіба про то мож посперечатись , шо хоть тема ху-ва, все кінчиться сзч раніше ніж розвалиться рф чи мені стукне 60.
І якби я був в покровську місяць тому, я б вже був дома.)
Багато вже тих хто з 22го спригнули з цього поїзда, хто на больнічку , хто в інвалідне крісло, хто по догляду за кицею, хто в сзч, а хто і в домовину.
Banderlog
Повідомлень: 4133
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
