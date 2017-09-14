RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:08

  Shaman написав:
  барабашов написав:Shaman
Шо там случилось шо ты прям как хрюня-Ганин перед могилизацией решил разбить очки о стол?

я бачу тобі "ветер свободы ж*** защекотал?" (с). назад до підвалу, в звичну позу - час зайнятися содомією :lol:

Ах ты ж моя ссученая мерзость с раком прямой кишки и циррозом печени
я тебе ещё открытые переломы костей таза и рёбер во время допроса организую.
Ты у меня все бумаги обрубками пальцев подпишешь
Как тебе Газпром за смуту "у хАхлов в мАзгАх" платил
Как Лубянка тебе указания давала натравливать военного брата на тылового
И всё за рубли
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:12

как тебя поплющило-то :lol:
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я тебе организую интим с бурятами и челябинскими ЗК на покровском направлении
Будешь ещё мечтать купить гранату у тех же вагнеровцев шоб подорвать своё сгнившее и поруганное ЗК естество
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:25

  барабашов написав:Это где конкретно было?
можно в личку


Да без проблем.
Курчатовский рынок-ну на парковке. Молодой, видно что выпивает.
Возле ЖК Лофт Вайт-я там тусуюсь постоянно, там рядом поликлиника и часто раненные приезжают, там ВЛК еще-там серьезный такой дядько обратился, я с ним беседовал минут 10.
Сегодня в Караване шузы себе смотрел в Буковель- тоже перед парковкой, под 60 и с виду доходяга.
Все нормальные, вежливые. Не требовали а просто по людски попросили.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 23:54

  trololo написав:зеленський при владі 3 роки (війну не рахую)

вчись вже потроху рахувати та включати мізки хоч інколи.
чи маєш секретну інфу що хтось керував замість потужного? ))
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 00:36

  Banderlog написав:...........
Сумніваюсь що вони далеко втекли від районних вчителів і лікарів.

Можете не сомневаться. Районные учителя и врачи сильно отстают по зарплатам. Если не говорить о тех бойцах, "хто випав з обойми і лічуться більше положеного сроку".
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 00:56

  andrijk777 написав:90% українців морально не готові визнати поразку. Але і воювати також не готові. :D
А поразка(не капітуляція!) фактично неминуча.
*між іншим вірмени якось доволі легко вийшли з цієї проблеми - просто здали територію. :D Але українці НЕ ТАКІ. Треба воювати до кінця.

багато хто хоче бути як наш шаманчик брехливий псевдопатріот - щоб воювали інші!
а самі лишень вишиванку натягнути на пузо, пи.діти язиком та штурмувати найближчий рєстік або супермаркет за бухлом ))

вирішується це тупо ізі: в дії організувати типу референдум з елементарним питанням:
я ЗА продовження війни ТА зобов'язуюсь прибути до найближчого тцк завтра о 8.00...
голосувати можуть всі від 18 рочків: і пісьокіти, і воєнпєнси, і списані та виключені інваліди, і жіночки, і діди, "всє всє всє"...
хто не має дії або мало мобільний - є бусики тцк з доставкою анкет і добровольців ))

коли стане ясно який у нас реальний (а не балаболістичний) моб ресурс - тоді можна буде приймати якісь там рішення.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:10

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:...........
Сумніваюсь що вони далеко втекли від районних вчителів і лікарів.

Можете не сомневаться. Районные учителя и врачи сильно отстают по зарплатам.

Районні це які? Якщо для громади, то чому громада не сплачує достойну зарплату вчителю та лікарю? Чи це не лікар, а медсестра, у якої за день може буть один пацієнт? Тоді інше питання, це мабуть фельдшер працює на 40%, два рази на тиждень?
У мене до війни в селі був знайомий лікар, так він там був друга людина, після голови сільради. Кому зуб полікувать, кому вогнепальне поранення, на зарплату не скаржився.
Вчитель це основа нашої економіки, якщо дітей нічому не вчить, то це все, приїхали.
