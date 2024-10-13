|
Ринок ОВДП
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:04
Bolt написав:
Немножко прикупил трехлетних под 18,5%.Доживу ли до погашения?! 🤔😎
Є стимул.
В кінці кінців успадкуються.
Мене більше приваблює купляти за КЛ на ближчу дату. Наприклад, зараз є у приваті на 18.03.26. Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю вже з погашенням 13.05.26. В березні надходять виплати гашусь і т.д. КЛ допомагає суттєво збільшити %.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:23
Ой+ написав: Bolt написав:
Немножко прикупил трехлетних под 18,5%.Доживу ли до погашения?! 🤔😎
Є стимул.
В кінці кінців успадкуються.
Мене більше приваблює купляти за КЛ на ближчу дату. Наприклад, зараз є у приваті на 18.03.26. Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю вже з погашенням 13.05.26. В березні надходять виплати гашусь і т.д. КЛ допомагає суттєво збільшити %.
Купляючи сьогодні з КЛ в Приваті, погасити потрібно до 25/01/2026. Тобто має бути якийсь "костиль", який допоможе гаситись в грейсі
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:44
busypit написав: Navegantes написав: AlexTk написав:
Але, здається, яе не крути, виходить, що продавати треба той, який раніше погашається.
Це не є очевидним. В залежності коли купувалися, по якій дохідності можуть бути варіанти як на користь 234215, так і на користь 235378
Так работают наши когнитивные искажения. Наш мозг хронически не терпит фиксировать потери/убытки, и обожает фиксировать прибыль (пополнение закромов).
Если у вас есть две бумаги, и срочная потребность в реализации одной из них для пополнения налички, цена входа в каждую из бумаг не имеет ни малейшего значения, все что вам необходимо для выбора бумаги для продажи - оценка будущих доходов по каждой из них, а прошлое оставьте прошлому и/или пронализируйте свою прошлую ошибку.
Для упрощения, пример с акциями (а не облигациями):
Вы купили две разные акции по 20 дол каждая. Одна из них выросла в цене до 25, и обещает еще в два раза вырасти на протяжении года. Другая упала до 18, и переспективы ни о чем, скорей всего так и будут болтаттся 20 +/- 2 дол.
Какие будете продавать?
А если учитывать цену покупки и уже полученный доход по каждой из бумаг? ))
Не хочу воювати з мозком, голова потім болить))
