холява написав: Бетон написав:
Очередная минутка потужности.
Обратились к адвокату родственники.
Год человек был в сзч до недавнего времени, вломились в квартиру, отправили под купянск. Человек оттуда выходил на связь, содержание как в колонии. Дали м-ку, теплак. Недавно его похоронили.
С родственниками связались с части и сказали, что пока не компенсируют м-ку и теплак, документы из части для компенсации не дадут.
Сейчас адвокат будет этим заниматься.
У меня предложение к части. Почему бы вам самим не пойти на позицию и не забрать м-ку и теплак самим?
Все буде Україна і перемога. Потужність, братерство
Погано що вас не можуть (ПОКИ) притягнути до конституційного обовʼязку захищати Україну .
Думаю що вам недовго залишилось.
Обов'язки можуть виникнути тільки після виконання моїх прав. А їх немає.
І Обов'язків значить теж не буде
Конституційні права, які формально гарантовані, але фактично НЕ виконується в Україні
1. Право на безоплатну медичну допомогу
Стаття 49 Конституції України:
> «Медична допомога у державних і комунальних закладах охорони здоров’я надається безоплатно.»
Реальність:
Жодного разу ніхто не лікував безкоштовно: «добровільні внески», «купіть ліки самі», «анестезію — оплатіть».
Державна медицина де-факто стала платною, а формально продовжує називатися безкоштовною.
Укладати декларації з сімейними лікарями — це НЕ безкоштовна медицина, а просто нова форма обслуговування з тією ж корупцією та оплатою з кишені.
Це пряма невідповідність Конституції.
---
2. Право на землю
Стаття 14 Конституції України:
> «Земля є основним національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави.»
Також: кожен громадянин має право отримати земельну ділянку.
Реальність:
Де-факто отримати землю громадянину неможливо, якщо він не:
чиновник
суддя
прокурор
або «найшов правильних людей»
Черги по 10–25 років.
Схеми з «безкоштовною приватизацією» через підставних осіб і рейдерство.
Це право існує тільки на папері.
---
3. Право на справедливий суд
Стаття 55 Конституції України:
> «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.»
Стаття 129:
> «Основні засади судочинства: законність, рівність усіх учасників, гласність, справедливість.»
Реальність:
Судовий збір за позов — плати.
Експертизи — плати.
Папірець у канцелярію — плати.
Без адвоката — шансів нуль.
Суддя дивиться не на Закон, а на гроші, телефонний дзвінок або інтерес «системи».
Суд в Україні — комерційна послуга.
---
4. Право на захист і безпеку
Стаття 3 Конституції України:
> «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Найвищою соціальною цінністю є життя і безпека людини.»
Стаття 17:
> «Захист людини, її життя і безпеки — головний обов’язок держави.»
Реальність:
Поліція не приїжджає або приїжджає «щоб записати і поїхати».
Заяви не розслідуються.
Домашнє насильство — «скажіть, що помирилися».
Крадіжки, побиття, погрози — 0 реакції.
Фактично право на захист — відсутнє.
---
5. Право на свободу пересування
Стаття 33 Конституції України:
> «Кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання.»
Реальність:
Воєнні блокпости.
Обмеження виїзду чоловіків за кордон.
Інколи навіть між областями можуть бути спецперевірки та фільтрація.
Право існує, але держава обмежує його під приводом воєнного стану.
Тут юридично є обґрунтування (Конституція дозволяє обмеження під час війни), але по факту це обмеження свободи пересування.
---
6. Право на достатній життєвий рівень
Стаття 48 Конституції України:
> «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.»
Реальність:
Мінімальна зарплата — прожити неможливо.
Комуналка жере половину доходу.
Ціни — європейські, доходи — африканські.
Держава НЕ гарантує ні достатнього рівня життя, ні соціальної безпеки.
---
7. Право на працю і гідні умови
Стаття 43 Конституції України:
> «Кожен має право на працю і гідні умови праці.»
Реальність:
Ринок праці — рабство.
Роботодавець не платить вчасно — карають робітника мовчанням.
Затримка зарплати — норма.
Гідні умови? Ні, не чули.