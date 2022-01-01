RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 158159160161

Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:10

Re: Банк Альянс

В кабінеті Київтеплоенерго вони десь більше ніж через тиждень відображаються зазвичай.На сайте цкс трохи швидше(якщо по єдиній квитанції).
посетитель
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:17

посетитель А я ще тепер звернув увагу, що там якісь не такі номера особових рахунків вказані, хоча суми підтягуються правильні. Що це може бути?
Andrew75
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:26

Andrew75
Можливо це особові рахунки не постачальника послуг,а ІРЦ (Інформаційно-розрахунковий центр).
У великих містах є єдині квитанції для муніципальних комунальних послуг. І особові рахунки ІРЦ відрізняються від особових рахунків постачальника послуг
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:30

  Long_distance_runner написав:Andrew75
Можливо це особові рахунки не постачальника послуг,а ІРЦ (Інформаційно-розрахунковий центр).
У великих містах є єдині квитанції для муніципальних комунальних послуг. І особові рахунки ІРЦ відрізняються від особових рахунків постачальника послуг

ІРЦ - це Ви маєте на увазі ЦКС (Центр комунального сервісу)? Я ним ніколи не користувався, але зараз зайшов, і як написав Посетитель, вже кошти відображаються там, а в кабінеті Київтеплоенерго ще нема.
Andrew75
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
