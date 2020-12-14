яку тєму?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:01
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:03
Оналітєг каже продажі впали на 50%:
Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:09
Тема с судами после покупки лично меня волновала всегда. В течение трех лет после покупки на вторичке - не было недели, чтоб я не вспомнил об этом и не посчитал сколько там осталось до истечения срока позывной давности.
А по истечении трех лет обмывал покупку второй раз, уже теперь как точно состоявшуюся.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:06
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:29
Судебных прецедентов, как мне говорили несколько нотариусов, в Украине почти нет.
Было стремно 70 куе в банк, а 180 куе налом застройщику. Вот это жим жим, действительно
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:37
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
