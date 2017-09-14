«Я бачила думки людей, що, мовляв, „це зробила Росія, накрутивши людей проти ТЦК“. Ні, це зробила не Росія. […] Також бачила думки, що „це зробила влада“. Ні, це зробила не влада. Це — повторю — зробила конкретна людина, чия провина має бути визначена і має бути покарання»
людина-то своє отримає...
на відміну від «фантастично-трагічного часу» 2022 року, «ми бачимо картину маслом зовсім навпаки».
Він підкреслив, що в 2022 році найвиднішими групами українського суспільства були «усі, хто зі зброєю в руках», «усі, хто тягнув для них все з усього світу: від розгрузок і грілок до бронетехніки і запчастин до літаків», і нарешті «жінки, діти та немічні, які не могли тримати в руках зброю і мусили евакуйовуватись».
Тоді як зараз помітні «гучні маси „яжєлюдєй“ в статусє чєловєка та їхніх „спідниць“, які то буси ТЦКшників перевертають, то в ветеранів встромляють ножі»
Коли ветеран війни зібʼє людину на перехресті, ЗМІ напишуть в заголовку „Ветеран збив людину“, незважаючи на те, ким він працював зараз — барменом, юристом чи грузчиком. Коли ветерана війни ріжуть ножем на вулиці, ЗМІ не пишуть в заголовку, що зарізали ветерана війни.
Страшно, що ця друга позиція нормалізувалася настільки, що бути довбойобом і зрадником — це майже геройство. Футболки з написом „ухилянт“ пригадуєте? Так от, цей ухилянт вбив героя, вбив на вулиці відносно безпечного тилового міста, до якого герой-ветеран повернувся після фронту… щоб бути зарізаним покидьком і боягузом.
маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...
ходять чутки що за самооборону ножем дають державні нагороди та "дах" від СБУ. Нєкто Стерненко не дасть збрехати. А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?