Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:24

Одним словом - євролідори.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:31

Польша и старны Балтии понимают что следующие будут они; поэтому им менее всего хочется остановки бд в Украине

Європа починає думати, що Києву доведеться піти на територіальні поступки для завершення війни, - El País

У статті стверджується, що ідея про те, що Україна погодиться втратити свої території, особливо викликає опір у країнах Балтії та Польщі.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:37

  Xenon написав:Польша и старны Балтии понимают что следующие будут они; поэтому им менее всего хочется остановки бд в Украине

Європа починає думати, що Києву доведеться піти на територіальні поступки для завершення війни, - El País

У статті стверджується, що ідея про те, що Україна погодиться втратити свої території, особливо викликає опір у країнах Балтії та Польщі.

перекручування - вони проти, бо розуміють, що тоді наступні претензії в Раші виникнуть до них...
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як місцеві зрадофіли намагаються уникнути теми
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин
«Я бачила думки людей, що, мовляв, „це зробила Росія, накрутивши людей проти ТЦК“. Ні, це зробила не Росія. […] Також бачила думки, що „це зробила влада“. Ні, це зробила не влада. Це — повторю — зробила конкретна людина, чия провина має бути визначена і має бути покарання»

людина-то своє отримає...
на відміну від «фантастично-трагічного часу» 2022 року, «ми бачимо картину маслом зовсім навпаки».

Він підкреслив, що в 2022 році найвиднішими групами українського суспільства були «усі, хто зі зброєю в руках», «усі, хто тягнув для них все з усього світу: від розгрузок і грілок до бронетехніки і запчастин до літаків», і нарешті «жінки, діти та немічні, які не могли тримати в руках зброю і мусили евакуйовуватись».

Тоді як зараз помітні «гучні маси „яжєлюдєй“ в статусє чєловєка та їхніх „спідниць“, які то буси ТЦКшників перевертають, то в ветеранів встромляють ножі»

Коли ветеран війни зібʼє людину на перехресті, ЗМІ напишуть в заголовку „Ветеран збив людину“, незважаючи на те, ким він працював зараз — барменом, юристом чи грузчиком. Коли ветерана війни ріжуть ножем на вулиці, ЗМІ не пишуть в заголовку, що зарізали ветерана війни.

Страшно, що ця друга позиція нормалізувалася настільки, що бути довбойобом і зрадником — це майже геройство. Футболки з написом „ухилянт“ пригадуєте? Так от, цей ухилянт вбив героя, вбив на вулиці відносно безпечного тилового міста, до якого герой-ветеран повернувся після фронту… щоб бути зарізаним покидьком і боягузом.

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:02

  Shaman написав:як місцеві зрадофіли намагаються уникнути теми
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин[/url]
«Я бачила думки людей, що, мовляв, „це зробила Росія, накрутивши людей проти ТЦК“. Ні, це зробила не Росія. […] Також бачила думки, що „це зробила влада“. Ні, це зробила не влада. Це — повторю — зробила конкретна людина, чия провина має бути визначена і має бути покарання»

людина-то своє отримає...
на відміну від «фантастично-трагічного часу» 2022 року, «ми бачимо картину маслом зовсім навпаки».

Тоді як зараз помітні «гучні маси „яжєлюдєй“ в статусє чєловєка та їхніх „спідниць“, які то буси ТЦКшників перевертають, то в ветеранів встромляють ножі»

Коли ветеран війни зібʼє людину на перехресті, ЗМІ напишуть в заголовку „Ветеран збив людину“, незважаючи на те, ким він працював зараз — барменом, юристом чи грузчиком. Коли ветерана війни ріжуть ножем на вулиці, ЗМІ не пишуть в заголовку, що зарізали ветерана війни.

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

ходять чутки що за самооборону ножем дають державні нагороди та "дах" від СБУ. Нєкто Стерненко не дасть збрехати.
А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:16

  Letusrock написав:
  Shaman написав:як місцеві зрадофіли намагаються уникнути теми
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин[/url]
«Я бачила думки людей, що, мовляв, „це зробила Росія, накрутивши людей проти ТЦК“. Ні, це зробила не Росія. […] Також бачила думки, що „це зробила влада“. Ні, це зробила не влада. Це — повторю — зробила конкретна людина, чия провина має бути визначена і має бути покарання»

людина-то своє отримає...
на відміну від «фантастично-трагічного часу» 2022 року, «ми бачимо картину маслом зовсім навпаки».

Тоді як зараз помітні «гучні маси „яжєлюдєй“ в статусє чєловєка та їхніх „спідниць“, які то буси ТЦКшників перевертають, то в ветеранів встромляють ножі»

Коли ветеран війни зібʼє людину на перехресті, ЗМІ напишуть в заголовку „Ветеран збив людину“, незважаючи на те, ким він працював зараз — барменом, юристом чи грузчиком. Коли ветерана війни ріжуть ножем на вулиці, ЗМІ не пишуть в заголовку, що зарізали ветерана війни.

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

ходять чутки що за самооборону ножем дають державні нагороди та "дах" від СБУ. Нєкто Стерненко не дасть збрехати.
А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?

чомусь саме тут на Стерненко накидають... а тут раптово перевзулися. в усіх країнах напад на поліцейського, військового - ця обтяжуюча обставина. в США гадаю такий нападник до суду не дожив би.

є відповідні структури, які вивчать матеріали та винесуть вирок. тобі хочеться гарячого відео - тобі до Бандерлога, цього там навалом...
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:23

  Shaman написав:
Страшно, що ця друга позиція нормалізувалася настільки, що бути довбойобом і зрадником — це майже геройство. Футболки з написом „ухилянт“ пригадуєте? Так от, цей ухилянт вбив героя, вбив на вулиці відносно безпечного тилового міста, до якого герой-ветеран повернувся після фронту… щоб бути зарізаним покидьком і боягузом.

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Я вже давно зрозумів що Сталінська система для тебе - ідеальна система (звичайно зі зміною лозунгу з «Партія — правитель, народ — ресурс» на лозунг "Україна понад усе, народ - ресурс").
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:26

  ЛАД написав: Вы читаете и отвечаете на все мои посты.
Так что не рассказывайте, что вы не видели, что я об этом писал. И говорил, что это должно быть обязательным пунктом мирного договора - возможность всем желающим выехать с ТОТ на контролируемую территорию
Шо заважало це зробити до окупаціі, їх силоміць тримав Порошенко за руки чі самі виріши ждать руский мир?
  ЛАД написав:+ обеспечение жильём. И государство должно позаботиться об обеспечении работой.

Вибачаюсь, ви сонячний ідіот чі провокатор с рускими шпаргалками в широких штанинах?
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:31

  Shaman написав:чомусь саме тут на Стерненко накидають... а тут раптово перевзулися. в усіх країнах напад на поліцейського, військового - ця обтяжуюча обставина. в США гадаю такий нападник до суду не дожив би.

Що ти мелеш?
В США поліцейські не мають права навіть перевірити документи на вулиці! А військові взагалі ніяких прав до цивільних не мають, якщо це не зона бойових дій.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:46

надійний план

  Shaman написав:
  Xenon написав:Польша и старны Балтии понимают что следующие будут они; поэтому им менее всего хочется остановки бд в Украине

Європа починає думати, що Києву доведеться піти на територіальні поступки для завершення війни, - El País

У статті стверджується, що ідея про те, що Україна погодиться втратити свої території, особливо викликає опір у країнах Балтії та Польщі.

перекручування - вони проти, бо розуміють, що тоді наступні претензії в Раші виникнуть до них...

а українці їх щит, безоплатний і безправний
