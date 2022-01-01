|
Додано: Нед 30 лис, 2025 19:00
Банк специально издевается над клиентами, когда выведенный кешбек по карте всё время проводит по счету в 18:02, тогда как в льготном периоде надо погасить использованный кредитный лимит до 18:00?
Кто-нибудь знает, если погасить до 18:00 сумму меньше на сумму кешбека, а выведенный заранее кешбек проведется только в 18:02, то скажут, что условия льготного периода НЕ выполнены?
Додано: Нед 30 лис, 2025 22:14
Все нормально проведется, льготный период не потеряете. Хотя действительно странно, что кешбек так долго проводится по счету
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:19
Отримав від банку повідомлення: ---"ми вирішили зробити справжній Кіберпонеділок та провести розпродаж валюти 💸
Заходь 1 грудня з 10:00 до 16:00 в розділ Обмін валют та купуй долари і євро за спеціальним курсом. Нагадуємо, що на початку місяця оновились ліміти, і ти маєш можливість по повній скористатись вигідною пропозицією 😎" Зайшов глянув курс здається був 42,37. Це при обміні онлайн на 50 т грн. Але при знятті з рахунку знімуть 1%. Тобто курс вийде десь 42,80. Гарний розпродаж валюти за найдорожчим курсом
Або класти на депозит на 3 місяці.
. Або я щось не зрозумів , або що вони там курять ?
Додано: Вів 02 гру, 2025 23:47
Вован написав:
Отримав від банку повідомлення: ---"ми вирішили зробити справжній Кіберпонеділок та провести розпродаж валюти 💸
Заходь 1 грудня з 10:00 до 16:00 в розділ Обмін валют та купуй долари і євро за спеціальним курсом. Нагадуємо, що на початку місяця оновились ліміти, і ти маєш можливість по повній скористатись вигідною пропозицією 😎" Зайшов глянув курс здається був 42,37. Це при обміні онлайн на 50 т грн. Але при знятті з рахунку знімуть 1%. Тобто курс вийде десь 42,80. Гарний розпродаж валюти за найдорожчим курсом
Або класти на депозит на 3 місяці.
. Або я щось не зрозумів , або що вони там курять ?
Меньше, наверное, было. 42.37 сейчас в приложении светится. Курс, как курс. В Привате сейчас по 42.55 продают, а он себя позиционирует, как банк, где курсы самые низкие. По крайней мере тогда, когда объясняет почему синих долларов в нём не сыщешь
Про 1% не понял. Безнальную валюту обычно покупают для безнального же использования. Глобус уже стал 1% брать за оплату долларовой покупки долларовой же картой?
3
7
Додано: Сер 03 гру, 2025 03:17
moveton написав:
Меньше, наверное, было. 42.37 сейчас в приложении светится.
До копійки не пам'ятаю, але у понеділок курс не був якимось особливо цікавим. Просто хайпують.
moveton написав:
Глобус уже стал 1% брать за оплату долларовой покупки долларовой же картой?
Майже. Вони ж через ойро конвертують - 1:1 оплата на проходить, типу, недостатньо коштів. Хоча людина явно писала про ціну виходу у кеш, як єдиний критерій істинного курсу.
1
4
Додано: Сер 03 гру, 2025 05:26
klug написав:
Вони ж через ойро конвертують - 1:1 оплата на проходить, типу, недостатньо коштів
Вот это уже тут не помню. Только по евро и гривнам с Глобусом работал. Всё настолько запущено? Значит и правильно поступал
klug написав:
Хоча людина явно писала про ціну виходу у кеш, як єдиний критерій істинного курсу.
Может быть, но странно так. Староверам, которым требуется купить кэш, покупка безнальной валюты где-то с середины 2023 года должна быть практически не интересна изначально. Вон, таблица mustbe
давно уж позаброшена и если какие-то банки и обновляет, то случайно.
3
7
Додано: П'ят 05 гру, 2025 15:17
Вже нарахували бонуси по акції "Подвійний кешбек"
