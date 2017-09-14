«Я бачила думки людей, що, мовляв, „це зробила Росія, накрутивши людей проти ТЦК“. Ні, це зробила не Росія. […] Також бачила думки, що „це зробила влада“. Ні, це зробила не влада. Це — повторю — зробила конкретна людина, чия провина має бути визначена і має бути покарання»
людина-то своє отримає...
на відміну від «фантастично-трагічного часу» 2022 року, «ми бачимо картину маслом зовсім навпаки».
Він підкреслив, що в 2022 році найвиднішими групами українського суспільства були «усі, хто зі зброєю в руках», «усі, хто тягнув для них все з усього світу: від розгрузок і грілок до бронетехніки і запчастин до літаків», і нарешті «жінки, діти та немічні, які не могли тримати в руках зброю і мусили евакуйовуватись».
Тоді як зараз помітні «гучні маси „яжєлюдєй“ в статусє чєловєка та їхніх „спідниць“, які то буси ТЦКшників перевертають, то в ветеранів встромляють ножі»
Коли ветеран війни зібʼє людину на перехресті, ЗМІ напишуть в заголовку „Ветеран збив людину“, незважаючи на те, ким він працював зараз — барменом, юристом чи грузчиком. Коли ветерана війни ріжуть ножем на вулиці, ЗМІ не пишуть в заголовку, що зарізали ветерана війни.
Страшно, що ця друга позиція нормалізувалася настільки, що бути довбойобом і зрадником — це майже геройство. Футболки з написом „ухилянт“ пригадуєте? Так от, цей ухилянт вбив героя, вбив на вулиці відносно безпечного тилового міста, до якого герой-ветеран повернувся після фронту… щоб бути зарізаним покидьком і боягузом.
маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин
маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...
ходять чутки що за самооборону ножем дають державні нагороди та "дах" від СБУ. Нєкто Стерненко не дасть збрехати. А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин
ходять чутки що за самооборону ножем дають державні нагороди та "дах" від СБУ. Нєкто Стерненко не дасть збрехати. А взагалі то найкраще викласти відео з боді-камер... Чи тцк бояться що на відео буде чергова спроба влаштувати підозрюваному "приступ епілепсії" ?
чомусь саме тут на Стерненко накидають... а тут раптово перевзулися. в усіх країнах напад на поліцейського, військового - ця обтяжуюча обставина. в США гадаю такий нападник до суду не дожив би.
є відповідні структури, які вивчать матеріали та винесуть вирок. тобі хочеться гарячого відео - тобі до Бандерлога, цього там навалом...
Страшно, що ця друга позиція нормалізувалася настільки, що бути довбойобом і зрадником — це майже геройство. Футболки з написом „ухилянт“ пригадуєте? Так от, цей ухилянт вбив героя, вбив на вулиці відносно безпечного тилового міста, до якого герой-ветеран повернувся після фронту… щоб бути зарізаним покидьком і боягузом.
Я вже давно зрозумів що Сталінська система для тебе - ідеальна система (звичайно зі зміною лозунгу з «Партія — правитель, народ — ресурс» на лозунг "Україна понад усе, народ - ресурс").
ЛАД написав: Вы читаете и отвечаете на все мои посты. Так что не рассказывайте, что вы не видели, что я об этом писал. И говорил, что это должно быть обязательным пунктом мирного договора - возможность всем желающим выехать с ТОТ на контролируемую территорию
Шо заважало це зробити до окупаціі, їх силоміць тримав Порошенко за руки чі самі виріши ждать руский мир?
ЛАД написав:+ обеспечение жильём. И государство должно позаботиться об обеспечении работой.
Вибачаюсь, ви сонячний ідіот чі провокатор с рускими шпаргалками в широких штанинах?
Shaman написав:чомусь саме тут на Стерненко накидають... а тут раптово перевзулися. в усіх країнах напад на поліцейського, військового - ця обтяжуюча обставина. в США гадаю такий нападник до суду не дожив би.
Що ти мелеш? В США поліцейські не мають права навіть перевірити документи на вулиці! А військові взагалі ніяких прав до цивільних не мають, якщо це не зона бойових дій.