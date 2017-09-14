ЛАД написав:Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?
Потеря политического контроля над Украиной. Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать. Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция". Их планы очень хорошо видны по началу войны.
Ручной Янукович сбежавший с командой в ростов не равно политическому контролю ? ок. Планы и результат часто отличаются. Как видим, даже если их планы были менее кровавые изначально, то изменение коньюктуры и планов их не остановило.
Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ... Не зважаючи на обставини
Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...
тут все зрозуміло - частина чисті ІПСОшники на зп, ці на біле казатимуть чорне, не кліпнувши оком. друга половина - місцеві аматори, але з професійним енурезом, в цих теж - ТЦК - це абсолютно зло, потрапити в ЗСУ - бояться більше за пекла...
результат бачимо наочно. мене тут недавно намагалися цькувати за образу військовослужбовця ЗСУ - вигадану образу. але ті ж самі люди не бажають помічати ВБИВСТВА такого ж військовослужбовця ЗСУ. лицемірство як воно є.
❗️Уряд затвердив нові контракти для українського війська.
▪️Контракти для солдатів, сержантів і офіцерів усіх Сил безпеки та оборони (ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших). ▪️Тривалість від 1 до 5 років, із відстрочкою від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту при укладенні на 2–5 років. ▪️Щорічні фінансові бонуси та додаткову щомісячну винагороду за участь у бойових операціях. ▪️Можливість укладення контрактів для резервістів, мобілізованих та тих, хто перебуває в запасі; діючі контрактники зможуть переукласти контракт на нових умовах.
Очікується, що законопроєкт буде оперативно ухвалений, а система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року.
