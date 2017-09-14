маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...
Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.
цього не буде. щоб нападати зі зброєю, треба щось мати - сміливість (have balls) англійською. такі люди не бояться ТЦК так панічно
Vadim_ написав:---------------------------- Shaman це мені розповідає людина, яка гублячи мешти, втекла за кордон? ------------------------------- Уперше почув це слово за майже 55 років проживання в Україні
Та ладно. Зараз це слово вже рідко вживається(хіба стариками), але років 20 тому воно вживалось постійно.
дивлячись де
ме́шти «туфлі МСБГ; татарські туфлі, легкі черевики» запозичення з турецької мови; тур. mest «сап’янові черевики» походить від перс. mešin «вичинена шкіра, сап’ян»; р. [ме́чты] «легкі чобітки», [мычты] «шкіряні панчохи», п. meszty «сукняні черевики», болг. мест «сукняне взуття», схв. мȅстве «краги, шкіряні панчохи»;
ЛАД написав:можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
1 Останній раз з турками ми воювали десь років 200-300 тому... З москалями воюємо сьогодні Отже краще турецька ніж москальська 2 Як каже ШтучнийІнтелект в українській приблизно 15% запозичених слів... Наприклад слова на Ф.. (фокус, фізика...) запозичені з грецької... Як каже Вікіпедія
Початковий звук і літера а взагалі характерні тільки для іншомовних слів, зокрема для арабських (алгебра, алкоголь), латинських (аудиторія, абітурієнт, ангіна), грецьких (алфавіт, автор, архів, азот, афоризм, анемія, автономія).
Грецькі запозичення можна розпізнати за наявністю буквосполучень пс, кс (психологія, ксерокс, флексія), кореневих частин бібліо-, гео-, біо-, лог-, фон- (бібліотека, геологія, біологія, філолог, фонетика). Такі запозичення є термінами з різних сфер суспільного та наукового життя: демократія, космос, ідея, метод, аналіз, історія, граматика, діалог.
У сучасній українській мові багато слів французького походження, це так звані галліцизми: (бульйон, амплуа, пляж, кутюр'є), німецького (ранг, шнапс, ґрунт, ландшафт), англійського (леді, джем, футбол, спонсор, менеджер), голландського (гавань, лоцман, краб, трос), італійського (піаніно, спагеті, мафія, мадонна), іспанського (корида, танго, фієста), польського (пані, ґудзик, мазурка, повидло).
3 Але якщо запитати Штучний Інтелект про педераційну... То там взагалі жах...
Цифри та відсотки (на основі аналізу словаря за Трубачовим):
Запозичені з європейських мов: 58.3% Невідомого походження: 10.3% Українського (давньоруського) походження: 29.5% Інші слов'янські: 0.8% Питомо російські: Дуже мала частка
Харківська єврейська громада JewishKharkov з глибоким сумом повідомила про героїчну загибель Біньяміна Ашера, солдата єврея та добровольця, який прибув з Угорщини, щоб боронити Україну від російської агресії.
у Львові поховали 27-річного бразилійця військовослужбовця Луіса Феліпе Віейра Толедо, який загинув на війні 29 листопада 2025 року. Бразильця поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря. .... Батько Луіса Феліпе приїхав з Бразилії на похорон. Пан Луїз Толедо – військовий поліцейський у Ріо-де-Жанейро, тому його син з дитинства розумів, що таке військова служба. Чоловік наголосив: «Наша сім’я стала частиною України. За нашими традиціями, якщо ми проливаємо кров, то ця земля стає для нас священною». https://zaxid.net/news/
alex_dvornichenko написав:......... Потеря политического контроля над Украиной. Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать. Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция". Их планы очень хорошо видны по началу войны.
Ручной Янукович сбежавший с командой в ростов не равно политическому контролю ? ок. Планы и результат часто отличаются. Как видим, даже если их планы были менее кровавые изначально, то изменение коньюктуры и планов их не остановило.
Опять преувеличение. Янукович далеко не был таким уж "ручным" для Кремля. И переговоры о евроинтеграции начал он. То, что не подписал на тех условиях, возможно, был прав. Не видел, чтобы последующее быстрое подписание нам сильно помогло. Нарушение начальных планов редко останавливает кого-то. Обычно стараются по ходу менять планы и добиться поставленных целей. Полностью отказаться бывает тяжело, а порой и невозможно. Поэтому и говорят: "Семь раз отмерь, один отрежь".
fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати діти отримали війну якось так
батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато. І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.
