Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16059160601606116062>
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:як місцеві зрадофіли намагаються уникнути теми
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.

цього не буде. щоб нападати зі зброєю, треба щось мати - сміливість (have balls) англійською. такі люди не бояться ТЦК так панічно 8)

а те, що влада самоусунулась - це проблема...
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:18

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:----------------------------
Shaman
це мені розповідає людина, яка гублячи мешти, втекла за кордон? :lol:-------------------------------
Уперше почув це слово за майже 55 років проживання в Україні :)

Та ладно. Зараз це слово вже рідко вживається(хіба стариками), але років 20 тому воно вживалось постійно.

дивлячись де 8)
ме́шти «туфлі МСБГ; татарські туфлі, легкі черевики»
запозичення з турецької мови;
тур. mest «сап’янові черевики» походить від перс. mešin «вичинена шкіра, сап’ян»;
р. [ме́чты] «легкі чобітки», [мычты] «шкіряні панчохи», п. meszty «сукняні черевики», болг. мест «сукняне взуття», схв. мȅстве «краги, шкіряні панчохи»;

https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8
Т.е. "запозичення з турецької" це гарно, можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
Всё верно?
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Та ладно. Зараз це слово вже рідко вживається(хіба стариками), але років 20 тому воно вживалось постійно.

дивлячись де 8)
ме́шти «туфлі МСБГ; татарські туфлі, легкі черевики»
запозичення з турецької мови;
тур. mest «сап’янові черевики» походить від перс. mešin «вичинена шкіра, сап’ян»;
р. [ме́чты] «легкі чобітки», [мычты] «шкіряні панчохи», п. meszty «сукняні черевики», болг. мест «сукняне взуття», схв. мȅстве «краги, шкіряні панчохи»;

https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8
Т.е. "запозичення з турецької" це гарно, можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
Всё верно?

А до чого тут русскіє слова? Як і англійські, китайські.
Ще є наприклад тютюн.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:36

  ЛАД написав:https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8
Т.е. "запозичення з турецької" це гарно, можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
Всё верно?

кондовоє "лапоть" багато вживає?
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
1 Останній раз з турками ми воювали десь років 200-300 тому...
З москалями воюємо сьогодні
Отже краще турецька ніж москальська
2 Як каже ШтучнийІнтелект в українській приблизно 15% запозичених слів...
Наприклад слова на Ф.. (фокус, фізика...) запозичені з грецької...
Як каже Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96
Є словники запозичених слів (приблизно 40000слів) в яких
запозиченими з багатьох мов: грецької (філологія, музей, театр),
латинської (клас, аудиторія, конституція),
німецької (бутерброд, солдат),
англійської (баскетбол, дизайн),
французької (кашне, пюре, пальто),
італійської (соло, тріо, акорд) та інших.
Скажімо, звук [f] і літера ф не властиві для слов'янських мов, і майже всі слова в українській мові, що мають цей звук і, відповідно, літеру, за походженням є грецизмами та латинізмами: фізика, фігура, фокус, фея, факт тощо.
Тюркізми характеризуються наявністю кількох звуків а: сарай, базар, баклажан, байрак, кабан, сазан, чабан, барабан.

Початковий звук і літера а взагалі характерні тільки для іншомовних слів, зокрема для
арабських (алгебра, алкоголь),
латинських (аудиторія, абітурієнт, ангіна),
грецьких (алфавіт, автор, архів, азот, афоризм, анемія, автономія).

Грецькі запозичення можна розпізнати за наявністю буквосполучень пс, кс (психологія, ксерокс, флексія), кореневих частин бібліо-, гео-, біо-, лог-, фон- (бібліотека, геологія, біологія, філолог, фонетика). Такі запозичення є термінами з різних сфер суспільного та наукового життя: демократія, космос, ідея, метод, аналіз, історія, граматика, діалог.

У сучасній українській мові багато слів
французького походження, це так звані галліцизми: (бульйон, амплуа, пляж, кутюр'є), німецького (ранг, шнапс, ґрунт, ландшафт),
англійського (леді, джем, футбол, спонсор, менеджер),
голландського (гавань, лоцман, краб, трос),
італійського (піаніно, спагеті, мафія, мадонна),
іспанського (корида, танго, фієста),
польського (пані, ґудзик, мазурка, повидло).

3 Але якщо запитати Штучний Інтелект про педераційну... То там взагалі жах...
Цифри та відсотки (на основі аналізу словаря за Трубачовим):

Запозичені з європейських мов: 58.3%
Невідомого походження: 10.3%
Українського (давньоруського) походження: 29.5%
Інші слов'янські: 0.8%
Питомо російські: Дуже мала частка

давайте прикинемо
російська=100%-58,3 європейські-29,5українські-10,3невідоме-0,8інші=1,1% вЯлІкІй руССкІй ЯзІк

ПС
Зверніть увагу
як тільки Лад кудись залазить щоб показати велич педерації - так відразу куратор йому зарплату зрізає, бо велич після перевірки виявляється пшиком....
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...
епілепсія 100%

эпилепсия головного моСКа у тебя + постоянно полные памперсы ...
Для летусОРКа
Харківська єврейська громада JewishKharkov з глибоким сумом повідомила про героїчну загибель Біньяміна Ашера, солдата єврея та добровольця, який прибув з Угорщини, щоб боронити Україну від російської агресії.

у Львові поховали 27-річного бразилійця військовослужбовця Луіса Феліпе Віейра Толедо, який загинув на війні 29 листопада 2025 року. Бразильця поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря.
....
Батько Луіса Феліпе приїхав з Бразилії на похорон. Пан Луїз Толедо – військовий поліцейський у Ріо-де-Жанейро, тому його син з дитинства розумів, що таке військова служба. Чоловік наголосив: «Наша сім’я стала частиною України. За нашими традиціями, якщо ми проливаємо кров, то ця земля стає для нас священною».
https://zaxid.net/news/
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:.........
Потеря политического контроля над Украиной.
Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать.
Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция".
Их планы очень хорошо видны по началу войны.

Ручной Янукович сбежавший с командой в ростов не равно политическому контролю ? ок. Планы и результат часто отличаются. Как видим, даже если их планы были менее кровавые изначально, то изменение коньюктуры и планов их не остановило.

Опять преувеличение.
Янукович далеко не был таким уж "ручным" для Кремля. И переговоры о евроинтеграции начал он.
То, что не подписал на тех условиях, возможно, был прав. Не видел, чтобы последующее быстрое подписание нам сильно помогло.
Нарушение начальных планов редко останавливает кого-то. Обычно стараются по ходу менять планы и добиться поставленных целей. Полностью отказаться бывает тяжело, а порой и невозможно. Поэтому и говорят: "Семь раз отмерь, один отрежь".
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть
батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати
діти отримали війну
якось так

батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато.
І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 гру, 2025 20:32, всього редагувалось 1 раз.
