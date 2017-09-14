Додано: Вів 09 гру, 2025 20:39

ЛАД написав: Можно уточнить, какая "локальна генерація в нас валяється під ногами"?

МожнаЄ така штука як енергоефективність....1 Можна поміняти вікна на металопластик=мінус 30% енерговтрат2 Можна утеплити стіни =мінус 10% енерговтрат3 Це вже складніше-бо це тільки при проектуванні - запроектувати приміщення де людина знаходиться періодично коридори,санвузли,сходові- так щоб це була північна сторона4 Можна поставити сонячні теплові колектори для нагріву води5 Можна обладнати вікна зовнішніми ставнямиЦе по теплуТепер по електриці6 Можна купити енергозащоджувальні лампи, прилади5 Можна купити комплект інвертор+акамулятори з функцією підмішування мережевої енергії і двохставковий тариф день/ніч і запрограмувати щоб в пікові години споживання -все йшло з акамулятора6 Можна встановити СЕС якщо є дах, або стіни виходять на південь , південь/схід, південь/захід , з 1 м2 можна отримати 0,5квт*год в добу, практично в кожному помешканні є приблизно 6м2 такої стіни(балкона)7 Можна в перехідні періоди використовувати кондиціонер замість газового котла( в якого висока інерційність і низьке ККД)І тоді виявиться щоа - втрати від передачі з АЕС на сотні кілометрів ( ви ж платите за доставку) зрівняються з втратами на акамуляторахб - так як будуть стесані піки і підняте нічне споживання(заряд акамуляторів буде йти вночі по тарифу на 50% меншому, виграш 40% за рахунок тепла розсіювання)- не потрібні будуть маневрові потужності ТЕС які генерують НАЙДОРОЖЧУ енергіюПСпри цьому я розумію що подібні ДІЇ для совків -недоступніВони приймають тільки ті деХТОСЬ ЗА НИХ ЇМ ЗРОБИТЬправда закінчується це тим що той хто робить для них - виявляється має більше для себе - а потерпають вони..але