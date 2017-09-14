|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:09
pesikot написав: ЛАД написав:
Там есть и об американской поддержке исключительно "демократического правительства Нго Динь Зьема во Вьетнаме, которого позже свергли с их же молчаливого согласия и одобрения.
Была ещё и резня в Сонгми и много чего ещё.
Но ИРПпИ шаман относит всё это к частным случаям и эксцессам, да и вообще "это давно было".
Это ты так проецируешь свои мысли на другого ?
Ведь это же ты оправдываешь действия РФ - "ну это же война" и применяешь whataboutism
Котяра проснись.
Всем пох кто прав
У кого сила, тот и прав.
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:22
UA написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Там есть и об американской поддержке исключительно "демократического правительства Нго Динь Зьема во Вьетнаме, которого позже свергли с их же молчаливого согласия и одобрения.
Была ещё и резня в Сонгми и много чего ещё.
Но ИРПпИ шаман относит всё это к частным случаям и эксцессам, да и вообще "это давно было".
Это ты так проецируешь свои мысли на другого ?
Ведь это же ты оправдываешь действия РФ - "ну это же война" и применяешь whataboutism
Котяра проснись.
Всем пох кто прав
У кого сила, тот и прав.
Это твои влажные ментовские фантазии
Додано: Вів 09 гру, 2025 20:02
Рухаємось до Нагасакі?
M-Audio
, простите, сразу не заметил.
M-Audio написав: ЛАД написав:
Откуда и у кого был свободный выезд?
Те, кто выжил и остался на оккупированной территории, не попав на цугундер в процессе "фильтрации", имели и имеют возможность беспрепятственно выехать в любую страну. В отличие от тех, кто выбрался на подконтрольную территорию. Для вас это новость?
И даже вернуться обратно, знаю таких.
Знаю, что выезжали.
Не знаю, насколько легко. Читал, что не очень, были даже группы в РФ, которые помогали таким людям выехать. Если это было легко и просто. то зачем нужна помощь.
Ну, и вы сами написали о фильтрации.
Например, сейчас Швейцария перестала принимать беженцев из западных областей, считая, что степень опасности там невысокая.
До этого совсем недавно "додумались", и то, кажется, Швейцарией всё и ограничилось. Не слышал, чтобы ещё какая-то страна последовала этому примеру. Я как раз тогда и задумался над тем, а сколько таких?
Да, пока только Швейцария.
Но и другие ужесточают условия. Даже Германия.
Правда, для всех скопом, независимо от региона проживания. Но, в общем, действия Швейцарии вполне логичны.
А вот с этим не согласен.
При нападении явно более сильного врага государство не может обеспечить нерушимость границ и, соответственно, защиту населения от агрессора.
А зачем тогда государство берёт на себя заранее невыполнимые обязательства, да к тому же силой заставляет граждан материально участвовать в мероприятии, которое не приведёт к достижению цели? Может лучше тогда каждый сам за себя, а в случае нападения "спасайся кто может". Но хотя бы деньги целее будут. Если бы я всю свою жизнь не платил налоги государству, у меня бы сейчас, наверное, не было бы проблем обеспечить семью и себя жильём взамен утраченного. А пока что за мои деньги обороняют инвестиционное жильё где-то там, с ветки киевской недвижимости.
Во-первых, государство никогда не брало и не может брать на себя обязательство в любой ситуации остановить врага на границах.
Во-вторых, государство само себя защитить не может. Это могут сделать только его граждане. В идеале они должны делать это добровольно. В реальной жизни добровольно это делает только часть граждан, остальных приходится заставлять.
В-третьих, "каждый сам за себя" защитить страну точно не получится. Одиночки с организованной армией сражаться не могут. А "спасайся кто может" - это как? Если все бросятся бежать за границу, их на границе просто не впустят. Наших беженцев так хорошо принимали, потому что Украина воюет и сопротивляется. Иначе и условия были бы другие, и приём беженцев уже давно бы остановили, и не только Швейцария.
К тому же, я уверен, что государство могло бы обеспечить нерушимость границ, как в 2014-м так и в 2022-м. В первом случае -- позволив вооруженным силам действовать по уставу, а во втором -- планированием обороны и международной работой вместо крадівницьтва и посылания всех разведок мира с их прогнозами.
В 2014 я тоже так думал. До сдачи Крыма и предательства слишком многих. Очень небольшая часть войск и вообще силовиков ушли в Украину.
В 2022 уверен, что не смогли бы. Хотя, возможно, удалось бы не допустить таких значительных потерь территории. Но только возможно.
Зачем "посылать все разведки мира", не понял. Они давали вполне точные данные.
Нынешний состав Верховной Рады провалил голосование по поводу предоставления Украине статуса ключевого военного партнёра США вне НАТО. Кто знает, как бы развивались события, если бы у США были кроме общеполитических ещё и формальные основания для помощи нам?
Это вряд ли.
Такой статус никаких обязательств
на США не накладывает.
А формальные
основания для помощи нам у них и так были - Будапештский меморандум. Сильно помогло?
Додано: Вів 09 гру, 2025 20:39
ЛАД написав:
Можно уточнить, какая "локальна генерація в нас валяється під ногами"?
Вместе с электрикой и теплом.
Можна
Є така штука як енергоефективність....
1 Можна поміняти вікна на металопластик=мінус 30% енерговтрат
2 Можна утеплити стіни =мінус 10% енерговтрат
3 Це вже складніше-бо це тільки при проектуванні - запроектувати приміщення де людина знаходиться періодично коридори,санвузли,сходові- так щоб це була північна сторона
4 Можна поставити сонячні теплові колектори для нагріву води
5 Можна обладнати вікна зовнішніми ставнями
Це по теплу
Тепер по електриці
6 Можна купити енергозащоджувальні лампи, прилади
5 Можна купити комплект інвертор+акамулятори з функцією підмішування мережевої енергії і двохставковий тариф день/ніч і запрограмувати щоб в пікові години споживання -все йшло з акамулятора
6 Можна встановити СЕС якщо є дах, або стіни виходять на південь , південь/схід, південь/захід , з 1 м2 можна отримати 0,5квт*год в добу, практично в кожному помешканні є приблизно 6м2 такої стіни(балкона)
7 Можна в перехідні періоди використовувати кондиціонер замість газового котла( в якого висока інерційність і низьке ККД)
І тоді виявиться що
а - втрати від передачі з АЕС на сотні кілометрів ( ви ж платите за доставку) зрівняються з втратами на акамуляторах
б - так як будуть стесані піки і підняте нічне споживання(заряд акамуляторів буде йти вночі по тарифу на 50% меншому, виграш 40% за рахунок тепла розсіювання)- не потрібні будуть маневрові потужності ТЕС які генерують НАЙДОРОЖЧУ енергію
ПС
при цьому я розумію що подібні ДІЇ для совків -недоступні
Вони приймають тільки ті де
ХТОСЬ ЗА НИХ ЇМ ЗРОБИТЬ
правда закінчується це тим що той хто робить для них - виявляється має більше для себе - а потерпають вони..
алеЇжачки кололись , плакали , але жерли кактус...
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:06
ЛАД написав:
Можно уточнить, какая "локальна генерація в нас валяється під ногами"?
Вместе с электрикой и теплом.
Вы уже об этом когда-то писали.
Можно ещё сделать тепловой насос на каждый дом.
Вот только. простите, не верю, что у нас хватило бы денег на все эти радости.
АЭС не нужны?
Только не надо рассказывать о мини-АЭС, которых в реальной жизни пока не существует нигде.
А "локальну знищити дуже складно", если она на каждый дом. Если она хотя бы одна на городской район, то ничего складного не будет. И расскажите, на чём она будет работать.
Только не надо о СЭС.
Так вже цю тєму піднімали, вроді це все модератори в якусь іншу гілку перенесли.
Я там все розписував, повторювати не буду.
Це не СЕС з міні АЕС.
Тепловий насос не генерує електрику.
flyman написав: UA написав: Shaman написав:
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Нагадай Конвенцію по якій будуть нападати на Венесуэлу?
Не неї навряд чи будуть нападати в "традиційному" стилі. Максимум, якись гібрид з вічливими озброєними людьми. Це ж не варварське XX ст.
Они ж не тупые, нападат по умному. Вначале экономические санкции. Потом торговая блокада. Потом скупят по тихому всех командиров. Параллельно прессуя чтоб впустили "международных наблюдателей" на военные объекты. И только потом через полгодика когда экономика зашатается и армия деморализуется полностью, внезапно узнают что там нарушают права котиков-собачек и начнут лупить ракетами издалека, и то не сами а в составе коалиции всего НАТО. Ну как было в Ираке, Ливии и т.п.
Попка-дурак.
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський
Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
Xenon написав:
Вибори?
❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський
Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.
вибори після мирної угоди
