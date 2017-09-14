"как вольно дышится в возрожденном Арканаре" (с)
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:21
Вы Украину из осторожности не упомянули ?
зачем-то полезла туда своим полторатысячным контингентом таскать каштаны из огня вместо традиционного НАТО. Разрушили основательно жизнь в совсем чужой стране, никаких плюшек не заработали(в НАТО не взяли, принудительное разоружение продолжили), только презрение как со стороны Глобального Юга, так видимо и со стороны Старой Европы, которая побрезговала мараться в этой авантюре. Еще и нефть резко вверх тогда пошла. Что усилило авторитарные режимы, не с мнимым, а с реальным ЯО. Гениальное было решение.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 10 гру, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:22
якщо Ізраіль буде з НР розброювати Хамас то тут німецьких Патріотів не бачити
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:25
не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.
ми обираємо менше зло. нормальних варіантів немає, тому не треба так пафосно розповідати про мир.
краще скажи, коли ви відмовитесь від досягнень Філарета та повернете собі канонічну назву - Український екзархат Російської православної церкви? й якщо корупціонерів відлучать - а на що ти будеш жити?
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:38
Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш з песікотом
