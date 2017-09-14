RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:55

  andrijk777 написав:
  fler написав:
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року.
В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.

Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.

Насчёт ЕС согласен.
А вернутся точно. Не все, но достаточно много, не 2-3, и даже не 5-10%. Сколько, понятно, не скажу, не знаю.
И да, при этом кто-то ещё выедет. Какое будет сальдо, не скажу, но вполне верю, что положительное.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:56

  Water написав:В той час, коли відсутній господар житла Міндич, чи можливо туди заселить людей з обмеженими можливостями з Херсону? Хоча б на зимній період, бо замерзнуть люди.

Не можно, приватна власність недоторкана. Війська теж не можно заселяти в покинутих будинках без дозволу власників. Навіть в прифронтових територіях.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:02

  Shaman написав:
  ЛАД написав:М еня, например, гораздо больше раздражают диванные Аника-воины.
С врагом можно спорить, можно воевать. А что делать с диванными патриотами?

от бачите - з ворогом можна сперечатися, можна спробувати зрозуміти його думки. а патріот - це вже зневажливо-іронічне слово, його на форумі тільки в такому контексті вживають.

ти більше пиши ЛАД, тоді більше таких щирих висловів буває... головне питання в тому, що ти десь всередині вважаєш, що руські мають право... а коли тобі відповідають - ні не мають, а звірства це взагалі окрема тема - ось тоді й починається виправдовування...

Патриоты давно на фронте, а вы из "начальников Берёзкиных".
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:05

  Water написав:
  ЛАД написав:Если бы коррупцию в энергетике разоблачили раньше и мы сами, и наказали бы коррупционеров по полной программе, это, наверное, было бы лучше, чем сегодняшний скандал.

А шо їх наказалі?
https://detector.media/infospace/articl ... -zvyazkiv/

Я написал: "если бы". :)
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:14

  Banderlog написав:Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.

А ми втратили Крим, Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Мелітополь, Бахмут і т.д. - то це по-вашому не капітуляція?
Щойно почитав про Кенігсберг(Калінінград). Виявляється Кенігсберг юридично став радянським в 1990 році!!!
Так що по-вашому виходить що ми капітулювали в 2014 і в 2015 і в 2022 і трішки в 2023, 2024, 2025. :D
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:21

  ЛАД написав:И да, при этом кто-то ещё выедет. Какое будет сальдо, не скажу, но вполне верю, что положительное.

100% сальдо буде негативне, так вважає багато хто не тільки я.
*звичайно якщо брати не день/місяць а рік.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:32

Вот что можно ответить на пост viewtopic.php?p=5915060#p5915060?
Да, ракеты не убили всех. Так об этом никто не говорил и в 2022.
Да, убили ничтожный % населения. Если считать в %.
Но, может, не стоит говорить о %, когда речь идёт об убитых людях.
Тем, кто потерял семьи, детей не легче от того, что % маленький.
А ракеты с шахедами и не рассчитаны на то, чтобы убить много людей. Для этого их количества должны быть намного больше. Их задача в том, чтобы разрушать экономику, предприятия, сооружения, здания. И с этим они справляются достаточно успешно.
И цена потраченных ракет и щахедов значительно меньше, чем ущерб нашей экономике.
Я уж молчу о "крокодилячий любові" человека, который говорит о низкой эффективности ракет, исходя из того, что они убили не много украинцев.
Мерзковатые "расчёты".
Интересно, если бы "прилетело" по его внукам (не дай бог, не желаю этого!), он бы так же считал "низкие %-ы".
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:35

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:М еня, например, гораздо больше раздражают диванные Аника-воины.
С врагом можно спорить, можно воевать. А что делать с диванными патриотами?

от бачите - з ворогом можна сперечатися, можна спробувати зрозуміти його думки. а патріот - це вже зневажливо-іронічне слово, його на форумі тільки в такому контексті вживають.

ти більше пиши ЛАД, тоді більше таких щирих висловів буває... головне питання в тому, що ти десь всередині вважаєш, що руські мають право... а коли тобі відповідають - ні не мають, а звірства це взагалі окрема тема - ось тоді й починається виправдовування...

Патриоты давно на фронте, а вы из "начальников Берёзкиных".

а зрадофіли давно мали вже чкурнути до Раші. а ні, вони ж очікують, що Раша прийде до них. ти чого не чекаєш в Покровську? а мав ще в Бахмуті бути... може й дочекався б...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:49

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Патриоты давно на фронте, а вы из "начальников Берёзкиных".

а зрадофіли давно мали вже чкурнути до Раші. а ні, вони ж очікують, що Раша прийде до них. ......

А как им ДПСУ пройти - и тцкшникам в процессе не попасться? :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 16:59

  andrijk777 написав:.........
Щойно почитав про Кенігсберг(Калінінград). Виявляється Кенігсберг юридично став радянським в 1990 році!!!
.....
Где вы такое прочитали?
Калининград — город, морской порт и административный центр Калининградской области (области) России . Отделенный от остальной части страны, город является эксклавом Российской Федерации. Калининград расположен на реке Преголя, чуть выше по течению от Фришесской лагуны. Ранее столица герцогов Пруссии , а затем столица Восточной Пруссии , город был передан Советскому Союзу в 1945 году в соответствии с Потсдамским соглашением .
https://www.britannica.com/place/Kaliningrad
По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область была полностью признана владениями Советского Союза. Нерушимость границ была подтверждена Московским договором )между СССР и ФРГ, 12 августа 1970 года
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
