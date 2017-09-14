|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:35
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Могу вспомнить старые "расчёты" - "их ракеты стоят дорого, а убивают 2-3 человек, у них ракет не хватит убить всех и денег тоже".
І що? Виявилось що розрахунки не вірні?
І скільки ВБИЛИ їх РАКЕТИ? І скільки при цьому вони вартували?
То може тодішні мої розрахунки 3 річної давності дали можливість відбиватись до сьогодні?
Бо дурні-парторги нагнітали істерію типуПроти ракет захисту не має , тому нас всіх вбють і щоб не вбили треба здаватись пошвидше...
І що виявилось?
Я виявився правий...
РАКЕТАМИ нас не вбили ні в 2022 ні в 2023 ні в 2024 ні в 2025 ... не вбють і в 2026....
Мясні штурми педерації приносять нам на ДВА порядки (більше ніж в 100-300 разів) шкоди ніж втрати від ракет педерації....
Тому заткнись з своєю крокодилячою любовю до України... це в крокодила не сльози це шлунковий сік...
Да, ракеты не убили всех. Так об этом никто не говорил и в 2022.
Да, убили ничтожный % населения. Если считать в %.
Но, может, не стоит говорить о %, когда речь идёт об убитых людях.
Тем, кто потерял семьи, детей не легче от того, что % маленький.
А хто казав що легше?
Але все пізнається в порівнянні
Як думаєш
Скільки українців знищили педераційники на окупованих територіях?
більше чи менше ніж ракетами?
Я кажу що в СОТНІ разів більше..
Що тоді виходить
Ти закликав Україну здатись щоб педерація знищила саперними лопатками і автоматними кулями -в сотні разів більше?
Тебе не послухались і втратили кілька сот людей( зберігши при цьому сотні тисяч людей) від кілька тисяч ракет і за 3 роки з боями нанісши противнику сотні тисяч урону -втратили всього 1000+/-км2
А якби послухали б дурня- то втратили б сотні тисяч людей і десятки тисяч кілометрів
Тому ще раз
Перестань лити крокодилячі сльози.., бо отримаєш заворот кишок від втрати шлункового соку..
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:48
andrijk777
Московский договор был вполне достаточным основанием.
Договор 1990 нужен был в связи со слиянием ФРГ и ГДР и, соответственно, изменением границ ФРГ. Для фиксации новых границ государства.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:57
Shaman написав: Banderlog написав: Water написав:
В той час, коли відсутній господар житла Міндич, чи можливо туди заселить людей з обмеженими можливостями з Херсону? Хоча б на зимній період, бо замерзнуть люди.
Не можно, приватна власність недоторкана. Війська теж не можно заселяти в покинутих будинках без дозволу власників. Навіть в прифронтових територіях.
Й?..
й нема ніякої мобілізації економіки. Мобілізували тільки нас навіть техніку не вилучають хоть законом воно прописано
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:58
ЛАД написав:
...
И не хотят считать сегодняшние жертвы, отрицая возможность каких-то политических уступок.
Повторю ещё раз - я понимаю и уважаю людей, которые придерживаются принципа: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но это личный выбор каждого и, уверен, что такие люди уже давно на фронте.
Но точно не понимаю "начальников Берёзкиных".
И тех, кто видит в человеке врага только потому, что он не говорит по-украински
, или не считает русских "генетическими ур**", или говорит о наших проблемах и недостатках, или не молится на Зеленского или Порошенко (в зависимости от взглядов конкретного человека), или не пишет в каждом посте: "Слава Украине" и "Смерть Путину".
Не буду употреблять часто вспоминаемые здесь термины (нацизм, фашизм), но то, что это прямой путь к тоталитаризму, несомненно.
При этом те же люди "яростные противники тоталитаризма".
цілий маніфест зрадофіла. й як завжди суміш брехні й трошки правди.
ні обговорювати злочини треба, щоб розуміти, що відбувається, а не ховати голову - не бачу Бучі, не бачу Оленівкі, не бачу Маріуполя. щоб розуміти, що якщо ми й підемо на поступки, то цього ворогу довіряти не можна - там жодного слова правди й жодної відповідальності за свої дії.
знову розмовляємо про політичні поступки. вже наводив приклад, на які ж поступки мали піти євреї в Німеччині до 2СВ, у відповідь "єто другое". якщо ви не можете сформулювати поступки - це означає, що це просто капітуляція - оце ви постійно пропагує. треба рахуватися з руськими та виконувати їх вимоги.
про людину, яка не розмовляє українською - чиста брехня. особисто я писав, що це просто неповага - але схоже й це зачіпає ЛАДа. або просто не може людина вивчити укр мову - теж розповсюджено - так й кажіть - не можу. або не хочу. дивись вище.
руських які чинять тут злочини або радіють всім цим влученням в Україні (а таких на Раші напевне не менше половини) - так мають нести за це відповідальність. ті, що скоюють - пряму. ті, що радіють - кармічну. СВОлоді ще навчать їх "Родину любить"...
чомусь всі проукраїнські налаштовані громадяни мають бути на фронті. а хто буде передавати на фронт тоді замість Будівельника - може ЛАД? чи Letusrock? чи ще хтось зі зрадофілів? гадаю, ніхто не буде... але це так... головне, якщо не на фронті - не можна казати, що треба робити в цій складній ситуації - можна лише скиглити та жалітися, що "всьо пропало"...
а умови перемовин та перемир'я обговорюємо саме ми. зрадофіли ставлять лише дві умови - або здатися, або вічна війна - типова маніпуляція. от зараз йдуть перемовини, щось вимальовується - й зрадофілам ТЕЖ не подобається - бо аякже капітуляція, яке перемир'я. якщо це взагалі зрадофіли, а не ІПСОшники на зп. тому починаються оці всі переходи на особистості.
й повертаючись до початку - є велика різниці - постійно згадувати - або ВЗАГАЛІ не згадувати. Вовчанськ сам зруйнувався... як й Куп'янськ... й руські чинять звірства - а тут хтось згадує німців, американців... ще раз - звірства чинять руські саме зараз на території нашої країни. й так далеко не всі чинять. й де ще зразок для поклоніння Вагнер, в яких ще країнах?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:59
Shaman написав:
тільки щоб тоді Бандерлог робив би
пійшов би до тюрьми і катував бу наших полонених, бо у нього гундяев на грудях наколотий
вояки після полону казали, що серед своїх полонених було декілька мерзотників, які катували і "вислуживались перед русньою" а потім повернулись додому як герої (як СБУ їх всіх вирахувала
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:00
budivelnik
"послухали дурня" и втратили десятки тысяч убитых на фронте, не знаю сколько без вести пропавших, раненых и инвалидов, миллион беженцев.
Этих всех вы, понятно, не считаете. Или тоже "небольшой %"?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:01
M-Audio написав: andrijk777 написав:
В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни.
Знову повертальщики.
Зрозумійте вже дві не дуже складних речі: терін "повернення" не може бути застосованих до тих, хто виїхав із окупованих територій. Для них це ніяке не "повернення", а ще один переїзд, і цей умовний переїзд в Україну для них нічим не відрізняється від переїзду до будь-якої іншої місцевості, де цих людей згодні будуть бачити.
І друге -- основна маса закордонних переселенців не будуть мати змоги самостійно вирішувати питання свого повернення (чи переїзду, в кого як), а будуть змушені виконувати рішення урядів різних країн. На нелегальному статусі, без житла і засобів до існування в будь-якій країні не прожити. Це в повній мірі стосується і України, яка наразі не пропонує нічого, крім легального статусу. Якщо країна перебування запропонує хоч трохи більше за це, то ніхто звідти не поїде, але питання в тому, чи знайдуться такі, і кому саме запропонують. Ось цим і буде визначатись відсоток тих, хто повернеться, а ніяк не бажаннями самих біженців.
Нічого не зрозумів. Ваш прогноз який? Немає прогнозу - до побачення.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:03
ЛАД написав:andrijk777
Московский договор был вполне достаточным основанием.
Договор 1990 нужен был в связи со слиянием ФРГ и ГДР и, соответственно, изменением границ ФРГ. Для фиксации новых границ государства.
Вибачте, але в таких питаннях я довіряю ЧатуЖПТ значно більше ніж вам.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:04
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Не можно, приватна власність недоторкана. Війська теж не можно заселяти в покинутих будинках без дозволу власників. Навіть в прифронтових територіях.
Й?..
й нема ніякої мобілізації економіки. Мобілізували тільки нас навіть техніку не вилучають хоть законом воно прописано
питання було - не можна, а як воно насправді - не будемо про це...
економіка так, не мобілізована. й резерви ще звісно є. недавно натрапив на цікаві цифри - достовірність не підтверджу, але сам принцип. так от, для підвищення зп військовим потрібно 130 ярдів гривень на рік. а лише на дотації через низьку ціну еенергії та газу було витрачено в 22-23 роках 300-400 ярдів грн. всі ці кешбеки, зимові тисячі та інший популізм - це теж ярдів 40. але хто не хоче шукати можливості, той розповідає - немає резервів.
про корупцію в закупівлях то взагалі окрема тема...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 18:09
ЛАД написав:budivelnik
"послухали дурня" и втратили десятки тысяч убитых на фронте, не знаю сколько без вести пропавших, раненых и инвалидов, миллион беженцев.
Этих всех вы, понятно, не считаете. Или тоже "небольшой %"?
а які були б втрати при окупації. це ж ми не оцінюємо. Маріуполь ВСІХ мешканців відправили на фільтрацію - а скільки не пройшло?
кількість арештованих чи засланих - навіть не знаю як оцінити. але так, цього всього не сталося. тому кожен загиблий на фронті - це кілька врятованих в тилу. але ЛАД робить вигляд, що не хоче це розуміти. а так би й під німцями жили, а ЛАД? я так розумію, в 41 ти б теж розповідав, що якщо знати німецьку, то можна й в окупації жити. навіщо ті мільйони загиблих... недовго правда розповідав би, до найближчої стіночки...
