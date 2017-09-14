RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:02

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Цитировать не буду, рекомендую почитать сегодняшнего Павлюченко https://t.me/s/Mccartneyser68/1784
Там и о нападении через 3-5 лет, и о вступлении в ЕС.
Не знаю, насколько всё это верно, но интересно.

...... але що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз? ......

Вот это - очень правильный вопрос! Но для ответа, наверное, стратегически думать нужно? :roll:
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:02

  UA написав:ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП
При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході.
Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн
Це розмір застави яку призначив суд.


Не тринди.
Ти знаешь, що таке застава - це не звільнення від відповідальності

Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській, яка на службовому авто у Прилуках на смерть збила дівчинку
Чернігівська обласна прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду щодо запобіжного заходу поліцейській, яка у Прилуках 10 грудня службовим автомобілем на смерть збила 6-річну дівчинку. Керівник прокуратури звертався до Деснянського районного суду міста Чернігова з клопотанням про взяття працівниці поліції під варту без права внесення застави
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 12 гру, 2025 19:51, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:02

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Україна 100% не буде в ЕС 1 січня 2027 року.
В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни. А враховуючи що після відкриття кордонів втече ще деяка частина, то сальдо міграції після війни 100% буде негативним.

Але ви розказуйте казочки далі, не перший раз чую від вас казочки.

ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...

Никто не вернётся.
Достаточно выборки каждого индивидуально.
Моя семья и десяток знакомых социализировались, получили жилье, работу. Дети - друзей. Школы.
Дети уже говорят с иностранным акцентом.
На какой черт им сюда возвращаться? Не ну просто интересно
Никто не вернётся.
Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.
Выедут, потому что стали ясными фундаментальные вещи. Нормальные люди не будут в этом всём находиться

подивимось. 8)

але краще в Європу, ніж десь в Сибір...
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею...

Це у Вас не життя якесь, а виживання. Ніби людина не створює і не забезпечує робочі місця іншим, ніякий "капітал" не збирає...

  andrijk777 написав:В Україну ніхто(98%-99%) не повернеться після закінчення війни

Це фактор дуже залежний від умов завершення війни. Зараз звісно песимістичні варіанти більш ймовірні, але вони не 100%
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:05

  BIGor написав: що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз?

Чому ви так впевнені, що їх немає?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:08

  Бетон написав:
  Shaman написав:ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...

Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.

На моей памяти, ты всё выезжаешь ... выезжаешь ... выезжаешь ... но никак не выедешь

И не выедешь, потому что, кроме как тут - твоя бизнес-модель не работает
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:08

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Людина по своїй суті з 18 по 60 років - забезпечує СВОЄ існування СВОЄЮ працею...

Це у Вас не життя якесь, а виживання. Ніби людина не створює і не забезпечує робочі місця іншим, ніякий "капітал" не збирає...
1 Ви можете перебувати в полоні власних фантазій...
Але скажіть мені будь-ласка
От є середній працівник заводу в США....
Він народжується, потім вчиться, потім працює, потім помирає....
Яка кількість ним створеного йде в процесі створення на його споживання, а яка на його заощадження...

Країну можете міняти від Габону до Тайваню
Професію від двірника - до білого комірця....
Тобто розглядайте життя 95% населення....
2 Те що хтось будує автомобілі... це не говрить про те що він це створює для когось..
Він це створює для себе, бо за створення отримує дохід.
І за цей дохід купує те що по вашому для ньгого створюють інші...

Тому ще раз
Пофіг де пошиті ваші шкарпетки... За володіння ними ви заплатили... а щоб заплатити провели кілька годин в аудиторії займаючись чи то викладанням для студентів, чи то прибирання після студентів....
3 По збиранню капіталу.....
Тільки кілька відсотків ЩОСЬ збирає...
В мене таке просте питання
Особисто Ви , зараз маєте +/-40 років, тобто пропрацювали 20 років, нехай отримували по 500 доларів( мені пофіг 50 чи 2000, просто вибрав середню на сьогодні) , значит через Вас пройшло 500*12місяців*20років=120 000 доларів(5 млн грн)
Який % з цих 5 млн - Ви капіталізували і в якій формі?
Просто так стається в житті, що я правило важко тільки першому поколінню, а наступні використовуючи відрив створеним першим поколінням - просто цей відрив від основної маси збільшують.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:13

  fler написав:
  BIGor написав: що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз?

Чому ви так впевнені, що їх немає?

Чому ви так впевнені, що вони є?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:19

  Бетон написав:Никто не вернётся.
Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.

:D
Бетон, ви маєте житло за кордоном і достатньо грошей, щоб забезпечити собі існування на той час, поки не знайдете роботу. Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні? Тоді вони кинуть роботу тут і поїдуть шукати ТАМ? Цікаво, де і ким вони тут працюють, що готові кинути роботу, наприклад, у віці 30-45 років? (зазвичай це пік кар'єри)
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:20

  fler написав:
  BIGor написав: що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз?

Чому ви так впевнені, що їх немає?

Мадам - где Фламинго?
Покажите хоть одно фото успешного применения.
