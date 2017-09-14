|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:40
UA написав:
На оформлення ДТП так не їздять.
Взагалі, так не їздять навіть за грабіжниками банку.
Понабирали... типа навчили ... типа контролюють службу....
та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4186
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:40
UA написав:
В каким ни будь Остеррайхе , Бетону с его колективом будет тяжело перестроится на откровенно паршивое качество работ принятое там.
Прийдетеся сильно бухать перед работой чтобы сильно не выделяться.
Навпаки, в золотому мільярді вони там не сильно балувані якісними ремонтами (особливо в США з їх дендрофекальними технологіями будівництва)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41774
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:46
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5601
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:10
_hunter написав:
недополученную прибыль от неинвестирования в Штатовский фондовый рынок - не считаем
Крокодилячі сльози бігунця про недоотриманий прибуток від інвестування в штатівську фонду, але «возити в барсетці інвестиції» це фу-фу)) .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17315
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:18
UA написав:
Бетон шукає
роботу. АААА!!!
Після початкового етапу першого замовлення його порвуть на сотню бетончиків.
Буде орати на інглише - В чергу сучи діти....Вас багато а я один.
Тут вы не правы.
1-Языковый барьер и разница менталитета сильно затруднит работу на непосредственного потребителя, доход заберет посредник-абориген
2- Налоги. Это в Украине лафа.
3- Конкуренция в той же Польше среди юрбы ухилянтов.
У меня товарищ пытается пробиться в Польше,рукастый. Автодиагност, электронщик, Теслы влегкую. У нас поднимал 5, там тоже 5, правда через год, на пана было 2, но штукарь за хату и три за помещение. А тут помещение было халявное, и свое жилье.
Жить на штуку? Лучше повесится сразу.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1050
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:49
fler написав:
Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні?
Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1485
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 23:20
Banderlog написав: UA написав:
На оформлення ДТП так не їздять.
Взагалі, так не їздять навіть за грабіжниками банку.
Понабирали... типа навчили ... типа контролюють службу....
та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...
це вже цілий стендап
звісно була з народом - за деяку кількість купюр. перша людина, яка хвалить ДАЇ. самі даїшники визнавали, що серед ментів були перші г*ндони
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10993
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 12 гру, 2025 23:21
katso написав: fler написав:
Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні?
Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.
а чому раніше не їхали? що заважало?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10993
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|168291
|
|
|1493
|364712
|
|
|6076
|1058219
|
|