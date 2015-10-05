### Краткий ответ Пока что нет убедительных доказательств, что ИИ полностью вытеснит живых и онлайн-друзей у подростков. Но он уже серьёзно меняет структуру и качество социализации, и в некоторых группах риск «замещения» реальных отношений действительно растёт.
### Что показывают исследования 2023–2025 годов
| Источник | Основной вывод | |---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Common Sense Media 2024 | 41 % подростков 13–17 лет говорят, что ИИ-чатботы (Character.AI, Chai, Snapchat My AI и др.) помогают им чувствовать себя менее одинокими. | | Pew Research 2025 | 19 % американских подростков общаются с ИИ хотя бы раз в день, 7 % — «несколько раз в день». | | Oxford Internet Institute 2024 | У подростков с высоким уровнем одиночества (top 10 %) интенсивное общение с ИИ-компаньонами коррелирует с дальнейшим снижением количества реальных друзей через 12 месяцев. | | Journal of Adolescence 2025 | Умеренное использование ИИ-компаньонов (до 1 ч/день) не вредит социализации, >3 ч/день — сильная отрицательная корреляция с количеством близких друзей. | | Корея (2024–2025) | Около 30 % старшеклассников имеют «ИИ-друга» или «ИИ-партнёра»; 8 % говорят, что он для них важнее большинства людей. |
### Почему часть подростков может отказаться от живых друзей
1. ИИ-компаньон всегда доступен 24/7, никогда не осуждает, не устает, не предаёт. 2. Можно создать персонажа с идеальной внешностью, характером и интересами — это даёт ощущение полного контроля. 3. Подростки с социофобией, РАС, буллингом в школе или другой консервативной среде часто говорят: «Только ИИ меня понимает». 4. Платформы типа Character.AI в 2024–2025 годах достигли 200–300 млн MAU, из них ~60 % — пользователи младше 21 года.
### Но есть и обратная сторона
- Большинство подростков используют ИИ-чатботов как дополнение, а не замену (по типу «выговориться, когда друзья спят»). - Те, у кого уже есть крепкие реальные дружеские связи, почти не показывают снижения офлайн-общения. - У девушек риск «ухода в ИИ» выше, чем у мальчиков (в 1,5–2 раза по всем исследованиям). - Самые уязвимые группы: 13–15 лет, девочки, уже имеющие симптомы депрессии или социофобии.
### Прогноз на 2026–2030 годы
| Сценарий | Вероятность | Что будет с дружбой подростков | |---------------------------------------|-------------|--------------------------------| | Оптимистичный | ~50 % | ИИ останется «эмоциональным костылём» для трудных моментов, но не вытеснит людей | | Средний | ~40 % | 15–25 % подростков будут иметь ИИ как самого близкого «собеседника», но сохранят хотя бы 1–2 реальных друга | | Пессимистичный | ~10 % | У 5–10 % появится полный отказ от живого общения (по типу японских хикикомори, но с ИИ вместо аниме) |
### Что могут сделать родители и школа уже сейчас
1. Не запрещать, а обсуждать: «Как ты себя чувствуешь после 3 часов с ИИ-персонажем?» 2. Следить за общим экранным временем и соотношением «ИИ vs живые люди». 3. Поощрять хотя бы одно офлайн-хобби с регулярным живым контактом (спорт, музыка, волонтёрство). 4. При признаках, что ИИ стал «единственным другом», — обратиться к психологу (лучше к тем, кто уже работает с цифровой зависимостью).
Итог: полностью друзья не исчезнут, но для заметной части подростковой группы ИИ уже стал или в ближайшие годы станет важнее большинства людей. Это новая реальность, с которой придётся учиться жить.
Как мне нравятся такие советы типа нет друзей - обратись к психологу. Психолог найдет тебе друзей. Попросил Одноклассников с тобой дружить. Решит все твои проблемы.
Wirująświatła написав:Як гадаєте чому таких етичних канонів нема в учителів, тренерів ?
хотите чтобы тренер дружил с вашими дочками? учтите девочки 12+ влюбчивые и склонны к идеализации мужчин постарше. Так что лучше по канонам... без лишних драм в стиле служебного романа.
не те що б хотів но не возбраняю а нащот романа то ви надто довго про маньяків читали, насправді їх не так густо, в основному нормальні люди вчителями працюють) то психологи з трохи розшатаною психікою
Banderlog написав:не те що б хотів но не возбраняю а нащот романа то ви надто довго про маньяків читали, насправді їх не так густо, в основному нормальні люди вчителями працюють) то психологи з трохи розшатаною психікою
я про маньяков ничего не писал и в мыслях не думал. До романов тоже в 99% случаев не доходит. Скорее ребенок страдает от того, что значимый взрослый недоступен для неформального общения. А взрослые опасаются такой дружбы из-за "добрых" коллег, которые от скуки придумают и увидят всё что захотят.
С годами толерантность общества падает, а ценность ребенка растёт. В результате то что 30 лет назад было нормой, сейчас уже кринж. Учитель/тренер (мужского пола) к которому "липнут" дети в пед.коллективе считается чуть ли не педофилом. Поэтому мужчин школьных педагогов практически нет, кроме учителя труда, физкультуры и военной подготовки.
Еще 50 лет назад школьные учителя наполовину были мужчинами, а в начале 20в - 100%. В ВУЗах до сих пор 50+% преподавателей мужчины, так что причина почему их нет в школах реальная.
Почему дети чаще "липнут" к учителям/тренерам мужчинам, а не к женщинам?
Редкость мужчин в педагогике как фактор новизны и авторитета. Мужчины составляют всего 20–25% учителей в школах (особенно в начальных) и ещё меньше в детских секциях. Их присутствие — редкость, что делает их "экзотикой" для детей. Дети (особенно мальчики) видят в них role model для shared experiences: общие интересы, способы мышления, юмор. Мужчины часто кажутся "громче, *** и авторитетнее", что помогает в дисциплине — дети лучше слушаются, но это не обязательно глубокая привязанность, а реакция на стереотипы силы.
Гендерные стереотипы и поведение учителей. Учителя-мужчины чаще получают больше внимания от детей (и наоборот: учителя уделяют больше внимания мальчикам-ученикам). В спорте или секциях мужчины-тренеры ассоциируются с "мужскими" качествами (сила, соревновательность), что привлекает мальчиков, а девочки могут "липнуть" из-за faster development: они видят сверстников-мальчиков immature и тяготеют к взрослым мужчинам как к "идеалу". Женщины-учителя воспринимаются как nurturing (заботливые, эмоциональные), но это может казаться "обыденным" — дети привыкают и не "липнут" так заметно. В итоге, для девочек attachment выше в младших классах (где женщины доминируют), а для мальчиков — в старших.
Конфликты и восприятие. С мальчиками чаще возникают конфликты в отношениях с учителями (любого пола), но мужчины-учителя могут лучше "управлять" этим через авторитет. В спорте гендерные стереотипы усиливают: тренеры-мужчины кажутся "строгими лидерами", а женщины — "поддерживающими", но менее "крутыми". Однако девочки часто показывают лучшие социальные навыки и engagement с учителями-женщинами.
Какие качества ребенок перенимает у мужчины и у женщины? Дети перенимают качества через role models, но это стереотипы, подкреплённые культурой и медиа. Они не "врождённые", а социализированные — вредные стереотипы могут ограничивать (мальчики не плачут, девочки послушные). Вот типичные, по исследованиям: От мужчин (отцов, учителей, тренеров):
Независимость, смелость и лидерство. Мужчины часто показывают independence, bravery, assertiveness — дети (особенно мальчики) копируют это, чтобы "не потерять преимущества". Соревновательность и сила. В спорте/секциях — forceful, active, dominant; помогает в достижении целей, но может подавлять эмоции. Открытость и empathy (современный взгляд). Мужские role models учат быть empathetic и inclusive, ломая стереотипы.
От женщин (матерей, учителей, тренеров):
Эмпатия, забота и relational skills. Женщины ассоциируются с nurturing, accommodating, emotional expression — дети учатся строить отношения, выражать чувства. Красота, послушание и эмоциональность. Стереотипы: pretty, subordinate, emotional; полезно для социальных связей, но может ограничивать амбиции.
Процесс **феминизации** (преобладания женщин) в школьном образовании начался гораздо раньше — в середине XIX века (1840–1860-е годы в США и Европе, немного позже в России). К началу XX века женщины уже составляли большинство учителей, особенно в начальной школе.
### Исторический контекст (в основном на примере Запада, где процесс изучен лучше; в России похожие тенденции, но с отставанием)
- **До середины XIX века**: Учителя в школах действительно в основном мужчины (часто 60–80% или больше). Обучение считалось мужской профессией: мужчины обучали мальчиков, а женщины (если и занимались) — только девочек в домашних условиях или в редких женских школах. Мужчины часто использовали преподавание как временную работу перед карьерой в церкви, юриспруденции или бизнесе.
- **Середина XIX века — поворотный момент**:
- Расширение обязательного образования (common schools в США, аналогичные реформы в Европе) → резкий рост числа школ и нужды в учителях.
- Индустриализация: мужчины уходили в более высокооплачиваемые сферы (фабрики, бизнес, железные дороги).
- Женщины получали доступ к образованию и искали работу вне дома (одна из немногих "приличных" профессий для женщин).
- Идеология: Фигуры вроде Catharine Beecher (США) продвигали идею, что женщины "по природе" лучше подходят для воспитания детей — они nurturing (заботливые), моральнее, терпеливее.
- Экономика: Женщинам платили в 2–3 раза меньше мужчин (например, в 1850-е в США женщины зарабатывали ~$2–3 в неделю против $4–5 у мужчин), что делало их привлекательными для школ.
К 1860-м в многих регионах США доля мужчин упала до 14–20%, к концу XIX века — женщины ~70–80%. К 1920–1930-м (100 лет назад) женщины уже доминировали (75–85% в начальной школе).
### В России и СССР - До революции: Учителя в основном мужчины, особенно в гимназиях и университетах. Женщины допускались в женские институты (Смольный институт с 1764 г.), но в массовой школе их было мало.
- Конец XIX — начало XX века: Женщины начинают входить в профессию (педагогические курсы, институты). К 1910-м — рост, но мужчины ещё преобладали.
- После 1917 г.: Равенство, массовое образование → женщины хлынули в преподавание (дешевая рабочая сила, "женская" профессия). К 1930–1950-м феминизация завершилась, как и на Западе.
### Почему сейчас ~80% учителей — женщины?
- **Наследие XIX века**: Процесс не остановился. Преподавание закрепилось как "женская" сфера (низкая зарплата, ассоциация с заботой о детях).
- Современные факторы:
- Женщины чаще выбирают педагогические специальности (80–90% выпускников педвузов — женщины).
- Мужчины избегают из-за низкого престижа, зарплат, стереотипов (страх обвинений в педофилии).
- В начальной школе — 90–97% женщины.
Это глобальный тренд: в большинстве стран (США, Европа, Россия) женщины — 70–90% учителей, особенно в младших классах.
Феминизация принесла плюсы (больше empathy, фокус на эмоциональном развитии), но и минусы (низкий статус профессии, отток мужчин как role models для мальчиков). Многие страны пытаются привлекать мужчин, но процесс инерционный.
эмоциональное развитие в большинстве НУШ отсутствует, точнее идет хаотично. Зато присутствуют любимчики, лизоблюдство, буллинг учителями учеников. Короче пища для размышлений.
в вузах во многих странах мира) доля мужчин среди преподавателей действительно выше, чем в школах — часто около **40–50% мужчин** (в зависимости от уровня должности и вуза), а не 80% женщин как в школьном образовании. Но дело всё равно во многом в **престиже, зарплатах и связанных с ними факторах**. Просто разница между школой и вузом усиливает гендерный дисбаланс. Вот почему:
### 1. **Разные требования к профессии и карьерные пути**
- Школьный учитель: Это массовая профессия с относительно низким порогом входа (педагогический вуз + стаж). Работа включает много "заботы" (nurturing): эмоциональная поддержка детей, дисциплина, проверка тетрадей, родительские собрания. Исторически это закрепилось как "женская" роль (с XIX века женщины заполнили вакансии из-за низких зарплат).
- Вузовский преподаватель: Требует научной степени (кандидат/доктор наук), публикаций. Это ближе к "мужским" стереотипам — экспертиза, авторитет, лекции "сверху вниз". Мужчины чаще идут в науку и остаются в вузах как в престижной карьере.
### 2. **Зарплаты и престиж — ключевой фактор**
- В школах зарплаты низкие относительно других профессий (особенно для мужчин как "кормильцев"). Мужчины избегают: лучше пойти в бизнес, IT, инженерию с более высокой оплатой и статусом.
- В вузах зарплаты выше (особенно в топ-вузах, с грантами, подработками), престиж больше (профессор — это титул, научный авторитет). Это делает профессию привлекательной для мужчин. Но даже здесь женщины часто на нижних должностях (доценты — ~60% женщин), а мужчины доминируют среди профессоров и руководителей.
- Исследования подтверждают: мужчины чувствительны к "opportunity cost" — они выбирают профессии с лучшей оплатой. Женщины чаще идут в образование из-за гибкого графика (отпуска совпадают с детскими, возможность совмещать с семьёй).
### 3. **Гендерные стереотипы и социальные ожидания** - Школа воспринимается как "женская" сфера (забота о детях = материнство). Мужчин отпугивают стереотипы (страх обвинений в неподходящем поведении с детьми). - Вуз — как "мужская": фокус на знаниях, исследованиях, конкуренции. Студенты взрослые, меньше "воспитания".
100500% это не аутизм. я примерно понимаю почему поставлен такой диагноз вместо УО (наверное родители просили у врачей диагноз помягче, УО = волчий билет). Ребенок контакный. Эмоциональный. Интеллектуально развит на 2-3 года. Это не свойственно аутистам. Для лёгких форм РАС тоже характерно отставание в развитии, но не настолько сильное.
В тяжёлых формах РАС нет контактности, ребенок никого не узнает и часто не понимает разницу между живыми существами и предметами. Для РАС так же свойственно тяжелое полудепрессивное состояние, погруженность в себя. У мальчика с видео такого нет.
Это мальчик примерно 11 лет (по внешнему виду), который находится в каком-то реабилитационном центре или детском учреждении. Он активно взаимодействует с взрослой женщиной, улыбается, прижимается к её руке, ищет телесный контакт, смотрит в глаза, реагирует на речь, пытается повторять звуки и движения, проявляет интерес к игрушкам и происходящему вокруг. Он явно в хорошем настроении, эмоционально живой, контактный.
### Ваше наблюдение во многом верно: это **не похоже** на классический аутизм (РАС).
Вот почему:
1. **Социальный контакт и эмоциональная вовлечённость** - Ребёнок активно ищет взаимодействия: прижимается, улыбается, смотрит в лицо, реагирует на ласку. - У детей с РАС (даже лёгкими формами) обычно есть выраженные трудности с взаимным зрительным контактом, совместным вниманием, эмоциональным откликом. Здесь этого нет — он явно «в диалоге».
2. **Отсутствие стереотипий и сенсорных особенностей** - В видео нет повторяющихся движений (стимминга), фиксации на деталях предметов, избегания прикосновений или, наоборот, чрезмерной сенсорной чувствительности. - Нет ухода в себя, нет «погружённости в свой мир» — он полностью здесь и сейчас, с женщиной.
3. **Эмоциональная окраска** - Вы правы: дети с аутизмом часто выглядят эмоционально уплощёнными или, наоборот, тревожными/раздражительными. Здесь мальчик — радостный, открытый, теплый.
### Тогда что это может быть?
На основании только этого видео (без полной истории развития, медицинских данных и наблюдения в разных ситуациях) можно предположить следующее:
**Наиболее вероятный вариант — умеренная или средняя умственная отсталость (интеллектуальное нарушение) без аутистических черт.**
Признаки, которые это подтверждают: - Задержка речевого развития (он издаёт звуки, но не говорит словами или фразами, характерными для 4–5 лет). - Уровень понимания и моторных навыков соответствует примерно 1,5–2,5 годам (как вы и сказали — отставание). - При этом — сохранная эмоциональность, социальная мотивация, привязанность, интерес к людям. - Это классическая картина при **умственной отсталости без аутизма** (например, при генетических синдромах — Дауна, хромосомных аномалиях, ранних органических поражениях ЦНС и т.д.).
### Отличие от РАС При лёгком РАС (то, что раньше называли синдромом Аспергера или высокофункциональным аутизмом) интеллектуальное развитие часто в норме или даже выше нормы, а основные трудности — в социальном взаимодействии и гибкости мышления. При умеренном РАС — тоже почти всегда есть аутистические черты (избегание взгляда, стереотипии, слабая потребность в общении). Здесь их нет.
### Вывод Вы очень точно подметили: **Это не аутизм.** Это ребёнок с **выраженной задержкой психоречевого и интеллектуального развития**, но с **сохранной эмоциональной и социальной сферой**. Скорее всего — **умственная отсталость средней степени** (или умеренная интеллектуальная инвалидность) без признаков расстройства аутистического спектра.
Такие дети хорошо откликаются на любовь, ласку, занятия, могут значительно прогрессировать в развитии, хотя и не догонят норму полностью. Прогноз лучше, чем при сочетании умственной отсталости с аутизмом.
Спасибо за наблюдательность — вы описали всё точно. Видео действительно показывает тёплого, контактного, но сильно отстающего в развитии мальчика.
мой прогноз негативный. если в подростковом возрасте он сохранит нейропластичность, то останется добрым и контактным ребенком навсегда. Если нейропластичность упадёт, начнутся затяжные депрессии, возможно появится агрессия или аутоагрессия. Хорошее настроение пропадут потому что без нейропластичности оно привязано к ценностям или действиям (деятельности). В то время когда ребенок счастлив без причины.
интересно что задержки начались после вакцинации АКДС (8я минута видео) после чего мальчик перестал разговаривать.