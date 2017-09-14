Додано: Суб 13 гру, 2025 18:06

Banderlog написав: Shaman написав: збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують



я так й знав - митниця святе. корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених про



Шо ви брехуни там подолали?

Ви навіть призов не можете організувати так щоб не було корупції. Точніше

ви його спецом організували для корупції. А поліція всю цю хрєнь прикриває.

Не треба мені лапшити про реформи, крадуть в десятеро більше від януковича.

Є факт що поліцейська машина збила матір з маленькою дитиною на пішохідному переході. Ніхто не покараний. Шо ще там викручувати? Водія і напарника в тюрму. Їх начальство копняком під сраку з органів. Все.

таки не знаєш, хто зробив "освобожденный Арканар"іронія...я кажу лише про те, що треба подолати корупцію на митниці, й зупинити цей потік контрабанди. як саме - нехай думають навчені люди.так відразу в тюрму - тобто слідство, суд - то зайві речі. гарну країну ти хочеш побудувати - й напевне вважаєш, що саме ти будеш вирішувати кого саджати. проходили це вже... після суду скажемо, чи був хтось покараний - якщо ти ще до того часу будеш про це пам'ятати, бо хайпу вже не буде. й до речі, а напарника за що в тюрму??? бо так хочеться?звільнення керівництва - є такий механізм. але щось я такого не пам'ятаю такого й за Яника. викинув би Захарченко копняком після побиття студентів - може й виграв би другий термін. до речі, коли намагалися мутити після того, як кортеж Ярославського збив людину насмерть, - таки начальника обласного МВС копняком того. але такі випадки ти ж не наводиш - бо не співпадає з тим, що ти розповідаєш.крадуть вдесятеро більше - це маячня. того, що була при Янику ми вже не досягнемо. корупція звісно не подолана, але вже не така тотальна. а в тебе точно якусь кормушку забрали - чого ти й казишся...