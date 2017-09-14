RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1616216163161641616516166>
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:12

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:зменшилося населення - далі що?
Правильна відповідь - шукати того, хто профінансує його повернення.
Я не розуміє цієї містичної віри що
ХТОСЬ ДЛЯ ТЕБЕ ЗРОБИТЬ ТОБІ ДОБРЕ....

Якщо я щось ПРОФІНАНСУЮ - то в першу чергу буду дбати щоб МОЄ ФІНАНСУВАННЯ (моя робота) покращила МОЄ життя , а не життя тих кого я профінансував...

При цьому
Роми хочуть бути не привязаними до кокретного місця проживання
Мадяри хочуть угорську в школах
Росіяни щоб признали велич пуйла...
і так далі і тому подібне..

То якщо ОРБАН профінансує щось в Закарпатті - то це буде ДОБРЕ для всіх чи тільки для когось окремо?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Якщо, як пишуть патріоти, "не УКРАЇНЕЦЬ" (напр. "гагауз" згідно хотаба, чи "каракалпак" згідно номерного фокса), то можна офіційно і вільно покинути цю державу?


зверніться до посольства Республіки Узбекистан
треба буде здати генетичний матеріал, скласти тест на A1 з каракалпакської і прийти чорному капелюсі
далі разом з амбасадою Туреччини (в них є важелі на Україну) запускають процес репатріації
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:17

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...

100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.

як показує досвід, створюють краще, коли з ресурсами не все так добре. коли все добре - а навіщо щось робити? ;)

цей приклад ілюструє Північна та Латинська Америки. в Північній з ресурсами було не дуже добре, треба було вкалувати. а в Латинській все було набагато краще...

фінанси це добре, але це лише допомога. головне бажання - а ресурсів в Україні вистачає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11044
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:23

Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.

Оригинальное рассуждение. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37994
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...
100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.
Ви плутаєте РЕСУРСИ ( яких в нас як того гуталіну від робочої сили до природних покладів)
І матеріальні цінності які стануть ними після виконання наступної формули
Ресурси+Праця=Матеріальні цінності....
Тобто
Праця створює ДОДАНУ вартість тобто ПЕРЕТВОРЮЄ Теоретичне в Практичне

Жодна країна не буде Вам робити щасливе життя...
Взагалі алгоритми ДВА
Або суспільство НЕ ГОТОВЕ до капіталістичних цінностей - тоді його ЕКСПЛУАТУЮТЬ як це роблять в Африці, Китаї і Південній-Америці
Або суспільство ГОТОВЕ до сприйняття капцінностей і тоді його підтягують до свого рівня розуміючи що вкладені сьогодні сотні мільярдів - дадуть віддачу завтра збільшивши як обсяг спільного ринку так і платоспроможний попит на цьому ринку (Португалія,Польща, Східна Європа, Південна Корея ...)

Станом на сьогодні
Ми готові признати що СОВОК це погано....
але поки що НЕ ГОТОВІ повірити(признати) що тільки від нас залежить наше майбутнє.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:31

budivelnik
Чому Ви не хочете признати нормальні соціальні моделі, як ОАЕ чи Норвегія?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5766
З нами з: 29.07.22
Подякував: 916 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:35

  ЛАД написав:
  Будівельник написав:Повір , фахівець без роботи не залишиться (тим більше що разом з зменшенням ПОПИТУ на працю автоматично буде зменшуватись ПРОПОЗИЦІЯ праці.
Оригинальное рассуждение. :)
Це совкова ідеологія що
якщо в когось багато - то це виключно за рахунок того що когось обібрали....
Це створює в очах люмпена картинку проклятого імперіаліста.....
Якщо ж
кількість СПОЖИВАЧІВ(товарів/послуг) , яких як правило в 1,5-2 рази більше ніж кількість ВИРОБНИКІВ(товарів/послуг) і виробники є ОДНОЧАСНО ще й СПОЖИВАЧАМИ....

То зменшення кількості населення при умові що з країни виїзжає ТРИ особи ( один виробник+два споживачі(як правило дитина цього виробника і тато або мама) - то для ФАХІВЦЯ (він же ВИРОБНИК ) нічого не змінюється він як працював так і працює , як з його праці годувалось крім нього ще 1,5-2 непрацюючих - так і годується...

Друге питання що неграмотні припустять що з країни виїде ВИРОБНИКІВ стільки ж скільки й споживачів...
Тоді якби на тих хто залишиться зросте навантаження..
Але тут питання в лоб
А хто залишається ? Члени СІМЇ цього виробника(діти і батьки пенсіонери)..
А як назвати людину яка кидає свою сімю?

Тому в мене СТАНДАРТНІ цінності і якщо б сталось що я повинен виїхати на заробітки то мій алгоритм був би наступний
а - беру сімю з собою
б - якщо батьки не хочуть їхати -утримую їх за свої доходи пересилаючи їх з закордону до того часу поки вони жів..

Може в головах совків інтернаціонат і інша бадяга перевищує цінності сімї... але я вважаю це ЗБОЧЕННЯМ.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:36

  Дюрі-бачі написав:budivelnik
Чому Ви не хочете признати нормальні соціальні моделі, як ОАЕ чи Норвегія?
1 Тому що у нас відсутня НАФТА як в ОАЕ і Норвегії...
Подивіться як жили бедуїни з норвежцями ДО того як почався видобуток нафти
2 Якщо назвете продукт при випуску якого буде зайнято 1% населення і який буде приносити 30+% ВВП - тоді й поговоримо
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:37

для звичайних гречкосіїв

  fox767676 написав:
  flyman написав:Якщо, як пишуть патріоти, "не УКРАЇНЕЦЬ" (напр. "гагауз" згідно хотаба, чи "каракалпак" згідно номерного фокса), то можна офіційно і вільно покинути цю державу?


зверніться до посольства Республіки Узбекистан
треба буде здати генетичний матеріал, скласти тест на A1 з каракалпакської і прийти чорному капелюсі
далі разом з амбасадою Туреччини (в них є важелі на Україну) запускають процес репатріації

це для турбо-патріотичних незламників, а для звичайних гречкосіїв (greczosijus vulgarus) де?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:39

економічна теорія будівельника

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ам де добре, й фінансувати не треба, й так лізуть через всі шпарини. тому треба створювати умови. СТВОРЮВАТИ, а не розповідати, що ВСЬО ПРОПАЛО...

100% згідний з Вами. Але щоб створювати потрібні ресурси, яких в України нема.

як показує досвід, створюють краще, коли з ресурсами не все так добре. коли все добре - а навіщо щось робити? ;)

цей приклад ілюструє Північна та Латинська Америки. в Північній з ресурсами було не дуже добре, треба було вкалувати. а в Латинській все було набагато краще...

фінанси це добре, але це лише допомога. головне бажання - а ресурсів в Україні вистачає...

школа економічної теорія будівельника
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 1616216163161641616516166>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, BIGor, Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 169049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 365553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1059863
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.