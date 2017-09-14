Додано: Пон 15 гру, 2025 10:54

Бачу що періодично потрібно писати одне і те ж з того що тут писав ще в 2009 році

Про ТРИ покоління

1 Завжди в родині є ПЕРШЕ покоління, яке змінює майбутнє родини ( автоматично гроблячи СВОЄ сьогодні)

Це покоління, яке покидає батьківський дім і переїзжає в місце з вищими доходами...

Простий розрахунок показує

Квартира=2млн грн(+/-)=100 середніх зарплат

Отже це ПЕРШЕ покоління, працюючи 35 років повинне

а - відкласти 100 зарплат щоб купити власне житло це 20% ВСІХ доходів, бо 6 років дружина не працює по догляду за народженням двох дітей

б - заплатити 20% доходів сімї за оренду....

Тобто ПЕРШЕ покоління витрачає 40% заробленого на те щоб зачепитись

2 Потім йде друге покоління..

Воно також має відкласти 20% щоб купити власне житло , але при цьому може не знімати житло в оренду і жити з батьками

3 І тільки ТРЕТЄ покоління , може отримати в спадщину житло яке звільнить ПЕРШЕ покоління, а тому витрати на себе трєтього покоління при однакових затратах праці будуть вищими на 40% від першого покоління і на 20% від другого....



Тому

Бути ПЕРШИМ -важко.

Тому заробляти на Захід їде багато хто

Жити -набагато менше, бо ніхкому не хочеться бути ПЕРШИМ поколінням



ПС

це стосується і бізнесу в тому числі

Перше покоління заробляє капітал не маючи капіталу

Друге збільшує капітал маючи стартовий від першого, третє може просто жити як рантьє на доходи від існуючого капіталу.