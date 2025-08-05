RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:33

Кандидати у водії складають теоретичні іспити краще, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
З початку 2025 року в сервісних центрах МВС провели 597 391 теоретичний іспит. З них 23% були успішно складені з першої спроби. Практичних іспитів за цей час склали 742 140, і лише 18% кандидатів у водії впоралися з першого разу.

Дивися повний текст
Кандидати у водії складають теоретичні іспити краще, ніж практичні: як покращити результати
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 00:33

Ой, по моему опыту относительно недавней сдачи не верится в такие проценты. Теория на самом деле сдаётся элементарно потому, что все билеты известны заранее. В общем, можно и без школы (тем более, что медицину и этику вождения, которые в билетах высосаны из пальца, не в каждой школе и расскажут). А так прочитал ПДД, отрешал все билеты и в путь. Нужно быть совсем балбесом, чтобы с первого раза допустить больше двух ошибок на те несчастные 20 вопросов. Впрочем, что таких 77% я готов поверить.

Но вот, что 18% без взяток (а МВД сейчас типа обязывает сдавать под надзором кучи камер, которые якобы совсем уж не позволяют помогать испытуемому) сдали практику с первого раза - нее. Только если сильно повезло с инструктором и он заставил до зубов выучить экзаменационный маршрут и показал там все приколы, на которых ловят неофита. Процента 2 должно быть. Ну 5. Или у меня СЦ был какой-то не правильный и в других гораздо менее строго...
