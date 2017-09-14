RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:05

  budivelnik написав:
  BIGor написав:Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
такі самі як в умовному Рудольштадті Німеччини , чи в Rust Belt США...
Чи в тебе як потрапив в закордон так відразу велкам ту Монако?

Візьмемо маленьке містечко Німеччини - Гейльдерберг - 150 тис населення
Промисловість Гайдельберга тісно пов'язана з великими корпораціями, зокрема з виробництвом будівельних матеріалів (через штаб-квартиру Heidelberg Materials, світового лідера з цементу, бетону) та друкарських машин (Heidelberger Druckmaschinen), хоча місто також відоме потужною сферою послуг, науки та освіти, де зайнята більшість населення.
Ключові галузі промисловості та бізнесу в Гайдельберзі:
Будівельні матеріали: Компанія Heidelberg Materials (раніше HeidelbergCement) є одним із найбільших світових виробників цементу, заповнювачів, бетону та асфальту, і її штаб-квартира знаходиться саме тут.
Високотехнологічне обладнання: Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) — світовий лідер у виробництві друкарських машин та рішень для друкарської індустрії.
Наука та освіта: Гейдельберзький університет є одним із найбільших роботодавців і стимулює розвиток наукоємних галузей, біотехнологій та досліджень.
Сфера послуг, торгівля та туризм: Значна частина економіки міста зосереджена в секторах послуг, торгівлі та, звісно, туризму, завдяки історичному центру та університету.
Отже, хоча Гайдельберг і є промисловим центром завдяки великим гравцям типу Heidelberg, його економіка є збалансованою з сильним акцентом на науково-дослідну діяльність та сферу послуг
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:11

  BIGor написав:Візьмемо маленьке містечко Німеччини - Гейльдерберг - 150 тис населення

Заради справедливості, це - не дуже влучний приклад. Не кожне місто з 150 тисяч населення - Гейльдерберг.
АндрейМ
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:34

  fox767676 написав:холява
шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах

Здається від корінного киянина з Ужгороду лунають погрози вчорашньому захиснику держави . Серйозна заявка
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 гру, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:39

  fler написав:
  katso написав:Й чому осі цы молоді люди кудись ломляться, жили б собі з батьками :mrgreen:

З огляду на однокласників і одногрупників моєї дитини, а також на дітей моїх знайомих і друзів, можу сказати таке.
У кого є можливість, ті сидять на дупі рівно і нікуди не ломляться.
Ломляться переважно у двох випадках:
1) ті, у кого за кордоном є родичі (друзі, кохані), тобто є де жити або є якась підтримка на всяк випадок;
2) ті, хто вступає до універу, бо там дають місце в гуртожитку.
Сучасні молоді люди нікуди не поспішають.

1. З новин статистика по новеньким прибувшим до ЄС свідчить про масовий виїзд 18-24.
2. Це якщо є де жить, або житло не в окупації.
3. Я вже казав шо у мене є знайомі, яки виїхали саме з Миколаєва, нікуди повертатись не збираються, чекають одного чоловіка який з перших днів спершу у ТРО, потім у ЗСУ. Всі працюють, діти навчаються, одна жіночка дуже відома у Миколаєві.
4. Надайте відповідь, для чого повертатись вчительці, яка викладає там в університеті та отримує від 5 штук на місяць? Вона зараз живе з сином, чоловік у ЗСУ і вони його чекають, нікуди повертатись не збираються.
5. Студенти, куди повертатись студенту з Маріуполя? Всі мої знайомі студенти вже працюють і навчаються одночасно.
6. Житло це діло наживне, якщо у людини є робота, вона спокійно візьме житло в кредит.
7. Ще раз повторюсь, з моїх знайомих, хто виїхав, повертатись збираються 0.0%
Water
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:43

  fox767676 написав:
  Hotab написав:
  fox767676 написав:холява
шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах

Здається з Ужгороду лунають погрози вчорашньому захиснику держави . Серйозна заявка


лайки(в сенсі ругань) та зневага на адресу справжніх захисників з боку чорти-кого лунають тут постійно, у т.з. з боку псевдозахисників типу вас з холявою
Те, що я тимчасово та вимушенно в Ужгороді, то наслідок колапсу держави, до якого призвели ваші господари, і ви понесете за це відповідальність разом з ними

Потужний бігунець визначає з Ужгорода справжність/несправжність захисників та погрожує від надлишку сміливості, якої не вистачило залишитись навіть в Києві, . 😅

Погони з офіцерівже язиком вже зривав. :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прикольний сміливець, десь як барабашов , який жодного дня не тримав в руках пістолет, але зі Стамбулу цілиться в коліна українцям. Мабуть з лазерного боастера, через чорне море дострілює.
А тут пихатий «в третьому коліні киянин» перелякано втік за хребет і з Ужгороду всім погрожує «відповісте мені за все».
Стендапер від бога. Але мріє про медальку))
Hotab
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:08

Hotab
То я написав - бо впевнений що дію на боці правди
А ти за кого вписуєшся? За фаріонствующих бігунців та експортера генофонду з розпадом особистості? бо сам такий
Такі люди взагалі не мали мати ніякого права голосу, не те що погрожувати
Хай сидіть у своєму пердянську де сидить
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:17

Клізма, знай свою місце!

fox767676

бо впевнений що дію на боці правди

Тут всі впевнені в своїй правді. І?
Ти взагалі хто, щоб визначати хто що робив і як захищав? В наградному відділі ГШ сидиш?
Може трохи спустись на землю? І подивись на себе збоку. Тисячі сімей з груднями дітьми в Києві . Здоровило не просто втікло (не забуваючи розказувати що корінний киянин) , але ще і комусь погрожує. Сюр, пля.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:23

6. По підсумках першого дня переговорів між делегаціями України та при при модерації німецької сторони представник США Кушнер заявив Президенту США та Держсекретарю про те, що "шансів на те, що рф прийме вироблені нами умова майже немає, проте будемо грати партію до кінця".

Сьогодні переговори продовжаться вже за участі європейських лідерів, які будуть обговорювати з українцями та американцями весь комплекс питань з додаткових "Угод" та основного тексту "Мирного плану", які напряму стосуються ЄС та взагалі Європи. Чекаємо на наступну ніч та на підсумки "Великого "ніхера" яке поховає російська сторона, про що вже заявив Ушаков.
https://t.me/s/Mccartneyser68/1794
Ну и зачем такие условия, которые точно "поховає російська сторона"?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:24

ЦА - профіт

  fox767676 написав:Hotab
То я написав - бо впевнений що дію на боці правди
А ти за кого вписуєшся? За фаріонствующих бігунців та експортера генофонду з розпадом особистості? бо сам такий
Такі люди взагалі не мали мати ніякого права голосу, не те що погрожувати
Хай сидіть у своєму пердянську де сидить

тут і ЦА, в тому числі Узбекистан, якому профіт

як ти там писав: "закони діалектики"
flyman
