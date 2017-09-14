RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:34

  pesikot написав:
Який розклад карт ?
Гральних ?
2 шісткі - Витькофф і зятйок в колоді Трампа ... це ти про це ?

«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» :lol:
Banderlog
Повідомлень: 4214
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:46

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Який розклад карт ?
Гральних ?
2 шісткі - Витькофф і зятйок в колоді Трампа ... це ти про це ?

«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» :lol:

Це з якоїсь буковинської байки ? )

Я не дуже знаю буковинські байки )
pesikot
Повідомлень: 12883
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:26

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Який розклад карт ?
Гральних ?
2 шісткі - Витькофф і зятйок в колоді Трампа ... це ти про це ?

«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» :lol:
З того що почув на пресконференції
Мерц
- показав фігу педераційним грошам
- показав фігу кушнеру і вітькову
- пообіцяв не повторювати помилок Мінську
budivelnik
Повідомлень: 27538
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:30

  Banderlog написав:
  Xenon написав:Дональдаку і його кацапськім корешам показали руку по лікоть (і правильно зробили)

❗️Зеленський не прийняв пропозицію Віткоффа про виведення військ з Донбасу на переговорах у Берліні, – AFR.

Пишуть, українська сторона наполягає, що припинення вогню має бути БЕЗ попередніх територіальних поступок росії, максимум на що згодні – по лінії фронту.

Побачим,
Побачим, що дональдак тепер покаже зелі.

Sky news: Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною
Офіційний представник заявив, що переговори пройшли дуже позитивно, і з низки питань було досягнуто консенсусу. А представники Європи "проявили себе чудово".

"Ще належить обговорити деякі питання, але Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом", – сказав він.

Співрозмовник також заявив, що 90% питань між Росією та Україною вирішено. Також сторони обговорили питання гарантій безпеки за прикладом 5-ї статті НАТО.

Чиновник зазначив, що Трамп вважає, що нібито може переконати Росію прийняти ці гарантії. Але він попередив, що вони не будуть "діяти вічно".
pesikot
Повідомлень: 12883
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:35

  flyman написав:
  ЛАД написав:"В настоящее время потребление электроэнергии сдерживает рост мировой экономики." - https://www.bloomberg.com/news/features/2025-12-15/electricity-is-holding-back-growth-across-the-global-economy?srnd=homepage-americas
Производитель оборудования для микросхем ASML Holding NV играет настолько важную роль , что изменение его положения может повлиять на экономику Нидерландов и глобальное развитие искусственного интеллекта. .............
..........

ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?

Я, вообще-то, не к тому. Там речь не только об ASML Holding NV.
Сейчас развитие искусственного интеллекта, стремительные продажи электромобилей и более широкая электрификация большинства секторов экономики вызывают панику даже в богатых странах. Эксклюзивный анализ Bloomberg Economics показывает, что почти все страны «Большой двадцатки» в последние несколько лет наблюдают рост напряженности в энергосистеме. Эта напряженность включает в себя несоответствие предложения спросу, резкие колебания цен, ущерб от воздействия изменения климата и потери в передаче электроэнергии.

У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
ЛАД
Повідомлень: 38030
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:42

будівельник підтвердить

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:"В настоящее время потребление электроэнергии сдерживает рост мировой экономики." - [url]https://www.bloomberg.com/news/features/2025-12-15/electricity-is-holding-back-growth-across-the-global-economy?srnd=homepage-americas[/url]Производитель оборудования для микросхем ASML Holding NV играет настолько важную роль , что изменение его положения может повлиять на экономику Нидерландов и глобальное развитие искусственного интеллекта. .............
..........

ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?

Я, вообще-то, не к тому. Там речь не только об ASML Holding NV.
Сейчас развитие искусственного интеллекта, стремительные продажи электромобилей и более широкая электрификация большинства секторов экономики вызывают панику даже в богатых странах. Эксклюзивный анализ Bloomberg Economics показывает, что почти все страны «Большой двадцатки» в последние несколько лет наблюдают рост напряженности в энергосистеме. Эта напряженность включает в себя несоответствие предложения спросу, резкие колебания цен, ущерб от воздействия изменения климата и потери в передаче электроэнергии.

У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

то непотреб у спадщину від клятого совка, будівельник підтвердить
до основи розрушить ... а затим ...
flyman
Повідомлень: 41801
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:53

  ЛАД написав:.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
ні, тут не згрдний. Не все так рівно.
Падіння енергосистеми створить острови. Десь буде дефіцит, але десь і зявляться нові можливості.
Для прикладу, після блекаутуту одеси на західній графіки відмінили.
Banderlog
Повідомлень: 4214
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:..........
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

то непотреб у спадщину від клятого совка, будівельник підтвердить
до основи розрушить ... а затим ...

А затем неважно.
Главное, фигу показать.
ЛАД
Повідомлень: 38030
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 19:56

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
ні, тут не згрдний. Не все так рівно.
Падіння енергосистеми створить острови. Десь буде дефіцит, але десь і зявляться нові можливості.
Для прикладу, після блекаутуту одеси на західній графіки відмінили.

Для прикладу, і до Одеси на західний графіків майже не було ..
pesikot
Повідомлень: 12883
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 20:08

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
ні, тут не згрдний. Не все так рівно.
Падіння енергосистеми створить острови. Десь буде дефіцит, але десь і зявляться нові можливості.
Для прикладу, після блекауту одеси на західній графіки відмінили.

Острова это временно.
Вы же понимаете, что Одесса без света не останется. И уничтоженные эл-станции уже уничтожены.
А отмена графиков не означает избыток ээ, а только восстановление более-менее нормальной ситуации. Понятно, что если, к примеру, пол страны отключить, то во второй половине появится избыток. :)
ЛАД
Повідомлень: 38030
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
2
2
6
