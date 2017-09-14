RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 20:20

  flyman написав:ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?

Не только энергии.
Вы давно интересовались ценами на память?

Я давно утверждаю, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта происходит от недостатка естественного.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 20:25

  ЛАД написав:У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

Не было шанса. Сомневаюсь, что в богатых странах, которые теперь паникуют, энергосистема слабее нашей довоенной.
Зато теперь появился шанс не вляпаться хотя бы в некоторые из современных всемирных афер или вляпаться по минимуму.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 20:28

  ЛАД написав:. Понятно, что если, к примеру, пол страны отключить, то во второй половине появится избыток. :)

Надлишок це атомна генерація. Якщо послідовно і раціонально іти за ідеєю менше народу більше кислороду. То нагружати треба коло атомних.
Щодо одеси її заживлювати має смисл як ворота, як для фортеці в неї надлишкове населення.
  Сибарит написав:
  flyman написав:ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?

Не только энергии.
Вы давно интересовались ценами на память?

Я давно утверждаю, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта происходит от недостатка естественного.


А меня за такие утверждения банили ...
  flyman написав:
  ЛАД написав:У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
то непотреб у спадщину від клятого совка, будівельник підтвердить
до основи розрушить ... а затим ...
Беремо і розкладаємо по пальцях...
1 За рахунок дешевих енергоносіїв з педерації -в Європі був надлишок електроенергії.
2 Пуйло зібравши море грошей з європейців-вирішив що йому дають мало - і пообіцяв влаштувати кузькіну мать якщо не почнуть давати більше
3 Європейці злякались і прийняли програму переходу на ЗЕЛЕНУ енергетику( читай-програму обесцінення пуйловського золотка...)
4 Пуйло поперло війною (благо за 20 років набило мошну і мало чим повоювати)
5 При цьому пуйло всіх пеереконуючи що саме перемогло фашизм... забуло що пліч об пліч з ним воювали Українці...
і напало на Україну
6 Тут вже Українці згадали що вміють воювати , а проти пуйла пішли не тільки союзники(США/Британія/Франція ) і навіть не тільки нейтральники(Швеція/Швейцарія) а й бувші противники(Німеччина/Італія/Фінляндія)


Тепер питання до тих хто насміхається з альтернативної енергетики
1 Ви й далі хочете залежати від ядерного палива/природного газу з педерації?
і в той самий час будете вимагати щоб це не купували СЩА/Європа?
2 Ви розумієте, що альтернативна енергетика покладе економічний край педерації краще і ефективніше ніж наші війська в москві?
3 Ви розумієте що у вас іншого варіанту замінити педераційний газ і ядерне паливо -немає?
Так ось кого/що зобов'язаний захищати "кожен" громадянин.
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

Не было шанса. Сомневаюсь, что в богатых странах, которые теперь паникуют, энергосистема слабее нашей довоенной.
Зато теперь появился шанс не вляпаться хотя бы в некоторые из современных всемирных афер или вляпаться по минимуму.

Не слабее.
Но она загружена.
У нас в связи с уменьшением промышленности появились свободные мощности.
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Який розклад карт ?
Гральних ?
2 шісткі - Витькофф і зятйок в колоді Трампа ... це ти про це ?

«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» :lol:
З того що почув на пресконференції
Мерц
- показав фігу педераційним грошам
- показав фігу кушнеру і вітькову
- пообіцяв не повторювати помилок Мінську

- пообіцяв обіцяти
- пообіцяв "до останнього"
- пообіцяв рішуче "ні" будь-яким спробам заокеанського капіталізму заважати нам покращувати свої позиції
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:. Понятно, что если, к примеру, пол страны отключить, то во второй половине появится избыток. :)

Надлишок це атомна генерація. Якщо послідовно і раціонально іти за ідеєю менше народу більше кислороду. То нагружати треба коло атомних.
Щодо одеси її заживлювати має смисл як ворота, як для фортеці в неї надлишкове населення.
Як для фортеці у нас надлишкова ээ.
А надлишкове население - а куда его девать?
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:. Понятно, что если, к примеру, пол страны отключить, то во второй половине появится избыток. :)

Надлишок це атомна генерація. Якщо послідовно і раціонально іти за ідеєю менше народу більше кислороду. То нагружати треба коло атомних.
Щодо одеси її заживлювати має смисл як ворота, як для фортеці в неї надлишкове населення.
Як для фортеці у нас надлишкова ээ.
А надлишкове население - а куда его девать?

Два московита знайшли одне одного ...
