Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А надлишкове население - а куда его девать?
Ти б визначився
Так у нас НАДЛИШКОВЕ НАСЕЛЕННЯ
Чи ДЕМОГРАФІЧНА КАТАСТРОФА
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 20:56

  ЛАД написав:А надлишкове население - а куда его девать?


Так на восток в бусиках увозят. На запад сами тикают. Процесс идет, оставят лишь особо избранных для обслуживания богоизбранного народа.
Кстати, по этой теории до 2027 идет "зачистка", а в 2027 году начинают приезжать первые хозяева.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:00

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:А надлишкове население - а куда его девать?


Так на восток в бусиках увозят. На запад сами тикают. Процесс идет, оставят лишь особо избранных для обслуживания богоизбранного народа.
Кстати, по этой теории до 2027 идет "зачистка", а в 2027 году начинают приезжать первые хозяева.
Откуда начнут приезжать?
Я сегодня приводил ссылку и там говорилось, что ср. зарплата в Киргизии 480 долл. Поедут сюда киргизы?
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:19

  ЛАД написав:...
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

а що ж сталося?.. :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:28

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

а що ж сталося?.. :shock:

Пропагандони отримали нові методички.))
Мико зі світлом вже понад добу. Мабуть тимчасово, але... :roll:
fler
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:28

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

Не было шанса. Сомневаюсь, что в богатых странах, которые теперь паникуют, энергосистема слабее нашей довоенной.
Зато теперь появился шанс не вляпаться хотя бы в некоторые из современных всемирных афер или вляпаться по минимуму.

Пару слов о "не вляпаться".
Сегодня попалась новость - https://www.unian.net/curiosities/solnechnye-paneli-stanovyatsya-znachimym-faktorom-zagryazneniya-prirody-uchenye-13226085.html
Солнечные панели массово идут на свалку: эксперты указали на проблему
Солнечная электростанция не генерирует загрязнения, пока работает. Но проблемы начинаются, когда надо избавиться от старого оборудования. ......
Это, правда, оказалось перевод статьи ещё 2021 года - https://hbr.org/2021/06/the-dark-side-of-solar-power, т.е. новость второй свежести, но тем не менее. Речь идёт о необходимости переработки панелей. Проблема в том, что, с одной стороны, они дешёвые (основной материал стекло), но, с другой стороны, содержат тяжёлые металлы пусть и в небольших количествах.. Переработка не развита. Во всяком случае, в 2021, не знаю, как сегодня.
Вторая проблема в том, что панели, вроде, рассчитаны на 30 лет работы, но там приводятся расчёты, которые позволяют предположить, что замена начнётся гораздо раньше (из соображений экономической эффективности) и может вызвать большой поток отходов.
Стоимость создания инфраструктуры по утилизации солнечных панелей заметно поднимет стоимость солнечной энергии. "Из всех секторов устойчивые технологии меньше всего могут позволить себе быть недальновидными в отношении производимых ими отходов. Стратегия перехода к циклической экономике абсолютно необходима — и чем раньше, тем лучше."
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:30

  fler написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".

а що ж сталося?.. :shock:

Пропагандони отримали нові методички.))
Мико зі світлом вже понад добу. Мабуть тимчасово, але... :roll:

За что ж вы так шамана?!
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:34

  Banderlog написав:...
І те що більшість тут оптимістична про повернення, не враховує того фактору, що економіка схлопується і робочих місць на тих що повернуться може не бути.
Навіть з війни не факт що відбудеться повернення. Зустрічав цифри за 24 рік що третина тих що повернулись безробітні.
А що буде коли повернуться масово? Те саме й з європою не факт що з європи є куди повертатись.

так давайте визначимось - в нас немає роботи, чи нам потрібні мільйони мігрантів. а то одні й ті ж люди по черзі розповідають ці жахалки. після закінчення війни розвиток економіки значно пришвидшиться.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 21:35

  ЛАД написав:
  fler написав:
  Shaman написав:а що ж сталося?.. :shock:

Пропагандони отримали нові методички.))
Мико зі світлом вже понад добу. Мабуть тимчасово, але... :roll:

За что ж вы так шамана?!

це мені відповіли ЛАД. а хто ж там був до цього?.. :shock: :lol:
Shaman
