Shaman написав: бачу багато хто агітує, що багато хто виїде. спробую відповісти всім, хоча змішують різні речі.



на основне питання мені взагалі не відповідають - а чого раніше не їхали? бо в розвинених країнах ніхто не чекає... зараз всі вже звикли умовах в ЄС, й забувають, що це виняток - українцям надали дуже гарні умови - після війни це відмінять...

..... взагалі в цьому віці треба отримувати вищу освіту. й отримати її за кордоном не так легко, особливо якщо тільки виїхав - в першу чергу через мову. та й навіть якщо освіта безкоштовна то 500-1000 євро на місяць на проживання потрібно. атк тоді краще освіту отримувати тут - а далі буде видно.

низькокваліфіковані кадри - якраз навпаки такі живуть десь, й не обов'язково в обласному центрі - вантажников в АТБ можна й в райцентрі працювати. й ще раз - з мінімалки квартиру НЕ КУПИШ - й за кордоном теж. там місцеві з роботою далеко не всі можуть собі дозволити. й громадянство - а чи нададуть, ох не певен.

й головне, агітують за еміграцію ті, які чомусь або в Україні, або за кордоном, но повернуться як тільки закінчиться війна. ЛАД - чого ти не емігрував в 90 роки. все я кти кажеш - роботи немає, всі кордони відкриті? та й зараз - не всі ж родичі виїхали. а чого? вікно можливості потрапити до Німеччини скоро зачиниться. тому слухати прогнози, які кажуть одне, а роблять по-іншому - таке собі.

а чого всі так про еміграцію - бо це зайва можливість накинути як погано в Україні, а далі буде ще гірше. й зараз в країні війна, коли війна закінчиться, все буде зовсім по-іншому.

Ехали, но не массово.И да, "після війни це (дуже гарні умови) відмінять.Но если нас действительно примут в ЕС, то поедут массово, особенно, молодёжь, как это произошло у прибалтов и тех же поляков.1. Совсем не обязательно всем "отримувати вищу освіту".2. Выучить язык в молодости не такая уж проблема. Тем более, по-моему, сегодня молодёжь знает английский получше, чем в моё время после школы.3. Очень многие студенты в Германии не тянут деньги "на проживання" с родителей, а зарабатывают сами. Знаю примеры.Не пойму, у вас совсем нет знакомых за границей или вы просто занимаетесь пропагандой?4. Освіту краще отримувати за границей - потом не будет проблем с признанием дипломов.Да и вообще, местный диплом воспринимается лучше, чем украинский.Десь живуть.І якось живуть.Но вантажником в местном аналоге АТБ можно работать и там. В золоте купаться не будешь, но жить будешь даже в аренде получше, чем здесь. А вот у детей будут перспективы явно получше.А громадянство сильно нужно? Без него никак? Хотя при желании через сколько-то лет проживания и работы наверняка получишь.Не выехал. По разным причинам. В частности, потому что не хотел уезжать от дочки.Но и потому, что верил в "светлое будущее Украины".Не ожидал, что придётся жить в таком бардаке. И, к сожалению, дочку вырастил патриоткой. Тоже верит в "светлое будущее и не хочет уезжать из Украины."буде по-іншому"Чем сегодня, во время войны.Но 30 лет жили без войны, а хорошо что-то не стало. Какие основания для уверенности, что будет иначе? Кроме "веры"?